5 juegos parecidos a Stardew Valley que deberías jugar en 2024

Stardew valley es un juego de granja con una premis sencilla, pero que vuelve locos a los fans, y por eso muchos buscan juegos parecidos. Aquí te presentamos algunos juegos como Stardew Valley para probar en 2024.

Desde su lanzamiento en 2016, Stardew Valley ha cautivado a jugadores de todas partes con su encanto, su jugabilidad relajante y su mundo lleno de posibilidades. Este simulador de granja indie ha sentado un precedente en el género, inspirando a muchos desarrolladores a crear experiencias similares.

Si eres un fan de Stardew Valley en busca de nuevas aventuras que te brinden la misma sensación de satisfacción y descubrimiento, aquí te presentamos cinco juegos que seguramente te encantarán.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

5 juegos parecidos a Stardew Valley

Hemos dejado fuera de esta lista a Animal Crossing porque siempre es el juego con el que se hacen las comparaciones. Igualmente, puedes visitar nuestro artículo de los mejores juegos como Animal Crossing para Nintendo Switch y PC.

Harvest Moon

Más que un juego, Harvest Moon es una serie de juegos parecidos a Stardew Valley que no deberías perderte. El último de la franquicia se lanzó en 2021, siendo Story of Seasons Pioners of Olive Town. Este juego está disponible en Nintendo Switch, pero hay diferentes spin-offs que se pueden encontrar en otras plataformas.

De hecho, hay un tipo de spin-off de Harvest Moon que hemos querido separar aquí. Lo encontrarás más adelante en este artículo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

My Time at Portia

Palthea

My Time at Portia es visualmente precioso, y el cambio a un entorno 3D se nota muchísimo. El juego cuenta con todo tipo de vecinos carismáticos y con criaturas extrañas que te harán la vida encantadora. O imposible. O imposiblemente encantadora. ¿Quizás encantadoramente imposible? Es un juego también de corte indie que puede ser mucho más grande de lo que te parecerá en un primer momento. La premisa es bastante similar a la de Stardew Valley, así que te sentirás como en casa.

Coral Island

Probablemente el más moderno de esta lista, ya que Coral Island se lanzó el pasado 2023. Este juego tiene también un entorno en 3D y un diseño precioso. Los personajes te enamorarán al momento, y además tendrás la misma dinámica de gustos y cosas que detestan para poder enamorarles o simplemente tener una buena amistad.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En Coral Island se repite una y otra vez el mismo mensaje: el dolor y la destrucción que deja a su paso el ser humano con las grandes empresas y fábricas. Más lo importante que es apoyar al pequeño comercio y no despreciar la vida en las pequeñas poblaciones. Además, te encontrarás con todo tipo de adorables gatos, perros, conejos y hasta iguanas que podrás adoptar.

Rune Factory

¿Recuerdas que hemos mencionado lo de los spin-offs de Harvest Moon? Bueno, Rune Factory es una serie de juegos en sí misma. El último título, Rune Factory 5, salió en 2020 para Nintendo Switch. Si disfrutas de la combinación de la simulación de granja con elementos de rol, esta es una gran opción para ti.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los jugadores pueden cultivar cosechas, criar animales, fabricar objetos y embarcarse en aventuras épicas mientras interactúan con una amplia variedad de personajes memorables.

Farm Together

Farm Together es una experiencia de simulación de granja cooperativa en la que los jugadores pueden cultivar su propio pedazo de tierra y colaborar con amigos para construir la granja de sus sueños. Aunque carece de elementos de narrativa profunda, compensa con una jugabilidad relajante y una amplia gama de personalización.

¡Y eso es todo! Estos son algunos de los mejores juegos parecidos a Stardew Valley que puedes encontrar. Si buscas algo que siga las mismas mecánicas, pero que sea algo diferente, podemos recomendarte también Graveyard Keeper. Es un giro algo oscuro, pero te encantará.

El artículo continúa después del anuncio.