El remake de Assassin’s Creed 1 podría estar en desarrollo

Un remake del icónico Assassin’s Creed 1 podría estar en camino, sobre todo, desde que Ubisoft estaría buscando celebrar el histórico primer juego de la franquicia. Y la comunidad se está volviendo loca con la posibilidad de tener el legendario juego en una nueva versión.

Si eres fan de los videojuegos lo más probable es que o hayas jugado a algún título de Assasin’s Creed o bien hayas oído hablar de la famosísima saga. En total cuenta con 12 juegos que siguen la trama principal, innumerables spin-offs y varias remasterizaciones, así como su propia película. Sin duda alguna, la saga se ha convertido en uno de los nombres más distinguidos dentro de la industria de los videojuegos.

A pesar de que el último juego AC Valhalla fue bastante bien recibido existe una sensación de que la saga ha perdido su esencia. Mientras que los primeros juegos se centraban en ser sigilosos e indetectables, los últimos giran más entorno al combate.

El streaming por el 15º aniversario de Assassin’s Creed homenajeó a la saga, y muchos fans creen que la desarrolladora sugirió que podríamos tener un remake del primer juego en camino.

El primer juego de Assassin’s Creed 1 sigue siendo, hasta el día de hoy, un lanzamiento que influyó significativamente a los siguientes títulos de mundo abierto. En el streaming nos contaron que Valhalla recibiría un DLC y AC Origins recibiría un parche para ir a 60 FPS. Asimismo, tendríamos un evento muy especial con más noticias de Assassin’s Creed en septiembre.

Por supuesto, este anuncio podría hacer referencia a AC: Infinity, un título nuevo del que apenas sabemos nada más allá de que quieren que a través de él el juego se siga expandiendo. No obstante, también podría darnos el remake del juego original de Assassin’s Creed.

El usuario de Twitter @Ikraik_original publicaba unas imágenes de cómo se veía el juego cuando salió y las capturas de pantalla que pudimos ver en el streaming. Por supuesto, estas últimas se veían muchísimo mejor que las primeras.

Sigh. I know a remake when I see one #AC15 #AssassinsCreed pic.twitter.com/IjA6XeHXTc

— Ikraik #ABetterUbisoft #ACSisterhood (@Ikraik_original) June 14, 2022