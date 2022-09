Assassin’s Creed Mirage: fecha de lanzamiento, personajes y todo lo que sabemos

Con Assassin’s Creed Mirage por fin confirmado, poco a poco estamos empezando a tener más información sobre lo que podremos esperar de la última entrega, y aquí está todo lo que sabemos para este nuevo juego de la saga como la localización, jugabilidad y los detalles del personaje principal.

Assassin’s Creed Mirage será el nuevo título de Ubisoft de la popular y legendaria franquicia. Originalmente, iba a ser una expansión para AC Valhalla, pero rápidamente terminó convirtiéndose en un juego completamente independiente.

La desarrolladora siempre suele mantener sus nuevos lanzamientos bajo llave, y AC Mirage no ha sido diferente. Durante la mayor parte de 2022, las filtraciones habían conseguido el nombre de desarrollo (Rift) pero no el del juego final. No ha sido hasta la confirmación por parte de Ubisoft que hemos conocido más detalles.

Para que no te pierdas entre un mar de información te traemos todo lo que sabemos sobre el próximo título de Assassin’s Creed.

Ubisoft ¿Preparados para volver a los orígenes de la saga de Assassin’s Creed?

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Assassin’s Creed Mirage?

Al momento de redacción de este artículo Assassin’s Creed Mirage no tiene una fecha de lanzamiento. No obstante, las últimas filtraciones indica que el título podría llegar en algún momento de la primavera de 2023.

Localización del juego y detalles que conocemos

Lo más característico de los juegos de Assassin’s Creed son las localizaciones de sus juegos y el momento histórico en el que se sitúa.

Mirage nos transportará a la Bagdad de los años 860-870 durante la Anarquía de Samarra. Asimismo, lo viviremos a través de los ojos de un joven Basim Ibn Shaq, personaje de AC Valhalla. En teoría veremos su juventud y cómo pasó de ser un ladrón a pertenecer a los Oscuros.

Ubisoft En AC Mirage volveremos a la jugabilidad del principio

Igualmente, todo indica que la visión de águila volverá y que podremos eliminar a nuestros oponentes con la hoja oculta. Además, tendremos las “visiones de Loki” en la que veremos cómo Loki se manifiesta en el cuerpo de Basim y cómo lo consume.

Información sobre la jugabilidad de Assassin’s Creed Mirage

Respecto a la jugabilidad del juego, se cree que tendremos una experiencia en un mapa más pequeño respecto al estilo de mundo abierto que hemos ido viendo en las últimas tres entregas. En teoría, Assassin’s Creed Mirage será un juego basado en el sigilo en lugar de una gran exploración.

Paralelamente, el nuevo título dejará atrás el estilo RPG y volveremos al gameplay de sigilo y más tradicional que teníamos al principio de la saga.

Ubisoft El sigilo volverá con AC Mirage

Específicamente, el juego se basará en gran medida en el primer juego de Assassin’s Creed en el que los jugadores iremos y regresaremos de la fortaleza de Alamut y completaremos misiones de asesinato según sea necesario.

Según nuevas filtraciones, el juego también traerá de vuelta los contratos de asesino, algo frecuente en AC II y Brotherhood.

Paralelamete, los enemigos tendrán más inteligencia artificial que hará que el juego sea más difícil que los últimos juegos de la franquicia.

Tráiler de Assassin’s Creed Mirage

En el último evento de Ubisoft Forward estrenaron un tráiler cinemático para Assassin’s Creed Mirage.

Para los fans de los Assassin’s Creed clásicos, el tráiler seguro que os hace sacar una sonrisilla traviesa. Nos recapitula todo lo vivido por Basim Ibn Ishaq hasta convertirse en un miembro de los Oscuros.

¡Y hasta aquí todo lo que sabemos del título! No olvidéis visitar la noticia con frecuencia para saber si se ha revelado más información.