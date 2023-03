¿Estará Resident Evil 4 Remake en Steam Deck?

¿Te estás preguntando si podremos jugar a Resident Evil 4 Remake en Steam Deck? Pues te resolvemos todas las dudas en un abrir y cerrar de ojos, solo tienes que seguir leyendo.

Sin ninguna duda, Resident Evil 4 Remake es uno de los juegos más esperados del año, y es que no hay nada como regresar a un pueblecito rural perdido de Españita donde su población adora a Los Iluminados.

Sin embargo, no todo el mundo tiene el tiempo necesario para sentarse delante del PC para disfrutar de la historia, por lo que poder disfrutarlo allá donde estemos es siempre una buena opción. Es por ello, por lo que la Steam Deck, la consola portátil de VALVE, es la plataforma idónea.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre Resident Evil 4 Remake y Steam Deck.

CAPCOM

Al momento de escribir estas líneas no tenemos noticias sobre que Resident Evil 4 Remake se podrá jugar en Steam Deck. De hecho, la página web oficial no nos da ningún detalle sobre si se lanzará en la consola portátil.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Sin embargo, debemos de tener en cuenta que Resident Evil 2 y 8 están disponibles para Steam Deck y que Resident Evil 3 es, al menos, jugable. Aunque no es exactamente una confirmación de que lo tendremos sí que podría dar una idea de lo que podríamos esperar. Es decir, es una prueba sólida de que los Resident Evil y la Steam Deck se dan la mano en cuanto a compatibilidad.

El artículo continúa después del anuncio.

Obviamente, en el momento en el que sepamos nueva información al respecto actualizaremos la noticia lo más rápido posible. De momento, tendremos que seguir esperando.

No obstante, no te preocupes si no puedes disfrutar de Resident Evil 4 Remake en la consola portátil porque el juego se lanzará en PlayStation 4 y 5, Xbox Series S|X así como en todos los servicios de Microsoft Windows.