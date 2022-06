Resident Evil 4 Remake: filtraciones, fecha de salida y todo lo que sabemos hasta ahora

Load More

Asimismo, y para hundirnos aún más en el mundo que Capcom nos presenta, podremos jugar en realidad virtual. Aun así, no han dado más detalles de si será solo una parte de la historia o el juego al completo.

El remake está pensado para que siga los mismos pasos del juego original. No obstante, y siguiendo con los remakes anteriores, tendría su propia libertad pensada en los jugadores nuevos y los veteranos que regresan.

Como se confirmó en el tráiler de lanzamiento de PlayStation State of Play, no tendremos el remake de Resident Evil 4 hasta el año que viene. Si todo va bien, el juego saldrá el 24 de marzo de 2023.

A pesar de haber sido adaptado para muchas plataformas y que Capcom debería de centrarse en Code Veronica o Dino Crisis, el remake de Resident Evil 4 podría llegar a ocurrir. Aunque algunos fans se oponen debido a que no ha envejecido mal, hay una serie de pistas de que podría llegar a ocurrir.

Resident Evil 4 es uno de los títulos más aclamados de la saga. No solo fue una vuelta de tuerca para la franquicia, sino que también revolucionó por completo los juegos de disparos en tercera persona.

by Paula González