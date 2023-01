Ex desarrollador de Bully 2 revela nuevos detalles del juego antes de que Rockstar lo cancelase

El antiguo jefe del proyecto de Bully 2 ha compartido nuevos detalles sobre el título en 2013 antes de que Rockstar Games decidiese cancelar su desarrollo.

Desde hace varios años, los rumores y filtraciones sobre Bully 2 han estado circulando en internet como la pólvora. Sobre todo, desde que en 2019 fuentes de Rockstar afirmaron que el confundador, Dan Houser, reunió a un pequeño equipo en 2008 para esbozar las posibilidades de la secuela del juego.

Sin embargo, esta versión del proyecto no duró mucho. No obstante, el juego volvió a la vida en algún momento entre el lanzamiento de Read Dead Redemption entre mayo de 2010 y 2013. Durante este periodo, un equipo de Rockstar New England -antes Mad Doc Software- pasó 18 meses elaborando un concepto y un corte vertical.

Al parecer, estos esfuerzos culminaron en una versión jugable de Bully 2 que utilizaba la tecnología RAGE, propiedad de Rockstar. Pero esta otra vez se quedó por el camino y cancelándose el proyecto.

Ahora ha surgido nueva información sobre lo que estaban preparando para esa versión de Bully 2.

Un ex directivo de Rockstar comparte nuevos detalles sobre Bully 2

El YouTuber SWEGTA ha podido hablar con un desarrollador anónimo que trabajó en la versión de 2013 de la secuela. En su conversación pudimos saber que Bully 2 iba a tener lugar seis meses después del original con un Jimmy algo más alto y que regresaría a su ciudad natal con varias tareas por delante.

Según el ex desarrollador de Rockstar, el equipo de New England creó unas 16 misiones, algunas de las cuales implicaban a Jimmy rescatando a niños en un campamento de verano.

Asimismo, el ex director afirmó que el juego vertical tenía entre seis y ocho horas de contenido jugable.

Por el momento no se había concretado un principio y un final adecuados, pero el sandbox estaba “totalmente renderizado, totalmente realizado“. Como tal, los bucles del juego estaban ahí como las carreras de karts y otros minijuegos al más puro estilo GTA.

El mundo abierto en sí tenía un “estilo estadounidense de vacaciones de verano”. Es decir, vibrante y lleno de vida. En general, el concepto no se desviaba demasiado de la aventura original. Los ataques no letales seguían ahí junto con un arma de arco y flecha que sustituía las puntas de flecha por chupones.

Del mismo modo, comenta que se hizo un esfuerzo por sobrepasar los límites, difuminando la línea entre los juegos de clasificación T y M, sin dejar de cumplir los requisitos de “Adolescente” de la ESRB.

Read Dead Redemption 2 utilizó muchas de las ideas del título

Rockstar Games El diario de Arthur de RDR2 fue idea de Bully 2

Tmbién se formularon ideas más importantes durante ese periodo de 18 meses, como la capacidad de Jimmy de tener mascotas y hacer conocidos en el juego que pudiera recordar a largo de la historia. El ex desarrollador dijo que estos detalles terminaron en Red Dead Redemption 2 pero que realmente eran “todo ideas de Bully 2”.

Además, se habían ampliado las facciones y el sistema funcionaba de forma dinámica. De este modo, si los jugadores nos uníamos a una facción y actuábamos en su contra podíamos ser expulsados.

Finalmente, el equipo también creó opciones de moralidad de “bien contra mal” similares a las de Mass Effect, parecidas a las de Bully pero mucho más profundas.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo, Rockstar decidió que no siguiese desarrollándose el título.