Explicación del Multijugador de The First Descendant: cooperativo, PvP y más

El nuevo título de Nexon, The First Descendant, saldrá pronto con modos multijugador que te explicamos aquí.

The First Descendant se lanzará el 2 de julio de 2024 y muchos jugadores se preguntan cómo funcionará el modo multijugador.

Es por eso que aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el multijugador del título.

¿Cómo funcionará el multijugador cooperativo de The First Descendant?

The First Descendant tiene modo cooperativo para 4 personas, así que puedes jugar con hasta tres amigos online.

Toda la campaña se puede jugar en modo cooperativo, y sobre todo querrás tener compañeros de equipo para enfrentarte a los duros jefes en las batallas Void-Intercept. El juego también tiene misiones de Supervivencia consecutiva y Defensa consecutiva, que son más fáciles en modo cooperativo.

Cómo invitar a amigos en el multijugador de The First Descendant

Para invitar a amigos en The First Descendant, tienes que ir a la pestaña Social en el menú del mapa.

La pestaña Social se encuentra en el mismo menú donde está tu mapa. Para invitar a un amigo, sigue estos pasos:

Abra la pestaña Social. Selecciona el icono del extremo izquierdo de la pantalla con el símbolo del perfil. Haz clic en cualquiera de tus amigos en “Amigos“. Selecciona “Invitar al grupo“.

La pestaña Social también tiene una sección de “Jugadores locales” donde puedes invitar a nuevos amigos a tu fiesta. Se encuentra en la misma zona que la pestaña “Social”, pero en su lugar sólo tienes que hacer clic en el icono con el símbolo del chip de ordenador de la izquierda.

También puedes buscar el nombre de un jugador con la opción Búsqueda de jugadores, en el extremo derecho de la pantalla. Aquí también encontrarás las solicitudes de amistad que hayas recibido.

¿Tiene crossplay?

Sí, el juego de Nexon tiene crossplay y progresión cruzada.

Sin embargo, si no quieres crossplay, puedes desactivarlo en los ajustes del juego. La progresión cruzada funcionará en PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Hay modos PvP en el multijugador de The First Descendant?

No, no habrá modos PvP en The First Descendant, al menos no en el momento del lanzamiento.

El director del juego, Minseok Joo, lo confirmó en una de las charlas sobre el juego cruzado y la beta abierta. Dijeron que su objetivo es mantener The First Descendant fiel al PvE y al juego cooperativo.

Sin embargo, dado que se trata de un juego con servicio en vivo, esto podría cambiar en el futuro. Por ahora, The First Descendant no tendrá PvP en su lanzamiento. No pierdas de vista esta página si hay novedades.

