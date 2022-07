Fans de Hogwarts Legacy podrían haber encontrado 4 hechizos ocultos

Load More

No hay que olvidar que actualmente los hechizos confirmados en Hogwarts Legacy incluyen Accio, Descendo, Incendio, y Petrificus Totalis . No obstante, también nos han adelantado que tendremos maldiciones imperdonables pero parece que tendremos que esperar aún más para descubrirlo.

Con respecto a los otros dos hechizos de Hogwarts Legacy que se muestran, en el icono superior podría representar Lumos debido a la chispa que brota de la varita. No obstante, tampoco se descarta que pueda representar el uso de Stupefy .

El usuario de Reddit Ovaniks nos trajo todos los detalles de un descubrimiento hecho por Bubbleslou y YouTuber Agito. Ambos vieron en uno de los tráileres de State of Play una versión del HUD de Hogwarts Legacy.

WB Games y la desarrolladora de Avalanche Software por fin revelaron imágenes del juego de Hogwarts Legacy en una presentación de State of Play en marzo de 2022.

by Paula González