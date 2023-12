Geoff Keighley responde a las críticas de The Game Awards 2023

El fundador de The game Awards, Geoff Keighley, se ha visto envuelto en un montón de críticas luego de que la ceremonia estuviera envuelta en controversia por algunos detalles importantes. Debido a esto el ejecutivo ha dado la cara diciendo que había cosas “que abordar de cara al futuro”.

No hay duda de que The Game Awards se han convertido en la premiación más grande de la industria de videojuegos. Llegando a consolidarse como “los Oscar” de la industria.

Con un 2023 increíble para la industria de videojuegos, los premios de este año han estado muy reñidos. Muchos espectadores han invertido mucho en cada una de las categorías. Sobre todo con grandes éxitos como Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Sin embargo, el certamen fue criticado por sus apresurados discursos de agradecimiento. Los ganadores apenas dispusieron de medio minuto para hacer oír su voz. En un caso, el gigante de la industria Sam Lake o incluso Eiji Aonuma fueron interrumpidos por la música. Muchos consideraron esto como irrespetuoso.

Geoff Keighley habló sobre las críticas de The Game Awards 2023

En un tuit publicado un día después de los premios, Keighley respondió a algunas de estas críticas, diciendo: “Por cierto, estoy de acuerdo en que este año la música sonaba demasiado rápido para los ganadores de los premios, y pedí a nuestro equipo que suavizara esa norma a medida que avanzaba el espectáculo“.

“Aunque nadie quedó realmente aislado, es algo a tener en cuenta de cara al futuro“, dijo el ejecutivo.

Sin embargo, algunos consideraron que no se reconocían los premios en los que los ganadores ni siquiera tenían la oportunidad de hablar. En varios momentos de la ceremonia, se anunciaron varios premios a la vez, con poca fanfarria y sin oportunidad de hablar, lo que decepcionó a muchos fans que querían que los creadores de sus juegos favoritos tuvieran su momento.

Como los Game Awards no muestran signos de detenerse, tendremos que esperar para ver si estas críticas se abordan en en el evento que se realizará el próximo año.

Si aún no conoces qué títulos fueron los grandes ganadores de este evento, acá vas a poder conocer una lista completa.