Gray Zone Warfare: Cómo recuperar la unidad flash para la misión ‘Business or Pleasure’

Mientras avanzas en Gray Zone Warfare, el vendedor Handshake asignará a los jugadores la tarea de completar la Business or Pleasure. Aquí te explicamos cómo completarlo.

La génesis de esta tarea en el juego se encuentra en la intriga de Handshake ante la presencia de un grupo enemigo armado que acecha en los alrededores del aeródromo de Pha Lang. Su principal interés radica en obtener información acerca de su escondite y sus motivaciones.

Aunque Handshake no ofrece detalles específicos, la misión implica la recuperación de una unidad flash que solo puede hallarse en un lugar particular. Aquí tienes un breve resumen de cómo completar la misión ‘Business or Pleasure’ en Gray Zone Warfare.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Gray Zone Warfare: ¿dónde está la unidad flash en la misión ‘Business or Pleasure’?

Primero lo primero: dirígete al aeródromo de Pha Lang ubicado en las coordenadas 183, 158 del mapa. Es posible que haya hostiles armados patrullando la zona, por lo que se recomienda permanecer en guardia.

Luego ve a la parte trasera del aeródromo, cerca de la terminal, y busca un edificio de piedra blanca. Dentro del edificio hay un escritorio con un único portátil. Junto al portátil hay una unidad flash que, una vez inspeccionada, debería llevar la etiqueta “Unidad flash que contiene Intel”.

MADFINGER GAMES La unidad flash se encuentra en este edificio del aeródromo de Pha Lang

Para obtener las recompensas vinculadas a la misión en Gray Zone Warfare llamada “Business or Pleasure”, los jugadores deben retornar a la base de su facción, tal como ocurre con otras tareas del juego. Este proceso implica dirigirse a una zona de extracción dentro del mapa y solicitar la llegada de un helicóptero para facilitar el regreso.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Una vez en la base, los jugadores pueden dirigirse a los vendedores y seleccionar la opción de “Handshake” para completar la misión. Como resultado, se desbloquearán las siguientes recompensas: dos armas de asalto CQ A1, un aumento de 150 puntos en la reputación con el vendedor Handshake, 1.000 puntos de experiencia y una suma de 5.500 dólares en el juego.

Este proceso no solo recompensa a los jugadores con valiosos recursos y puntos de experiencia, sino que también refuerza su relación con el vendedor, lo que podría brindar beneficios adicionales en futuras interacciones comerciales dentro del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y esto es todo lo que debes saber. Ahora no tendrás problema en encontrar esta unidad flash en la misión del juego.