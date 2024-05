¿Llegará Hades 2 al Xbox Game Pass?

Hades 2 está en el horizonte, y si te estás preguntando si podrás jugarlo desde su salida en el Xbox Game Pass te traemos todo lo que necesitas saber al respecto.

Desde la salida de Hades, el roguelike se convirtió en uno de los títulos más vendidos del estudio. Recibió grandes críticas que, con el paso del tiempo, lo ha consolidado como uno de los mejores juegos del género.

Ahora Supergiant está preparándose para lanzar su secuela, y Hades 2 está en su acceso anticipado. Pero si quieres saber si podrás disfrutar de él a través del Xbox Game Pas te traemos toda la información.

¿Podremos jugar al Hades 2 en el Xbox Game Pass?

Al momento de escribir estas líneas no hay ningún tipo de confirmación de que Hades 2 llegue al Xbox Game Pass en su lanzamiento o bien más adelante cuando salga de forma oficial.

El primer Hades estuvo en el Xbox Game Pass durante un tiempo, lo que permitió a muchos jugadores poder probar uno de los mejores juegos de 2020. Sin embargo, el 20 de agosto de 2022 abandonó el servicio sin señales de que el juego volviese, ya que es raro que los títulos vuelvan a Game Pass después de que salgan.

A pesar de que Hades 2 no está en Game Pass está disponible para su compra antes de su lanzamiento en acceso anticipado en PC, pero todavía no sabemos cuál será el precio.

Del mismo modo, que no tengamos todavía el anuncio del lanzamiento en el Xbox Game Pass del Hades 2 no significa que no aparezca en algún momento una vez se lance. Tendremos que esperar y ver qué pasa.

Hay que recordar que el primer Hades tardó un año en llegar al Xbox Game Pass cuando salió en 2020. Veremos si la secuela sigue los mismos pasos.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. Actualizaremos la noticia una vez tengamos más información.

