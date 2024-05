¿Hay Rachas de Baja en XDefiant?

XDefiant es un FPS de Ubisoft que comparte muchas similitudes con Call of Duty, es por eso que muchos se están preguntando si el título cuenta con Rachas de Baja, también conocidas como Killstreaks.

XDefiant se estrenó el 21 de mayo y los jugadores han estado activamente explorando sus diferentes personajes y facciones, así como mejorando el nivel de las armas del juego.

El juego de disparos en primera persona de Ubisoft presenta un sistema de personalización de armas con una amplia gama de opciones. Esto ha suscitado la curiosidad de muchos jugadores sobre si XDefiant incluye rachas de bajas, siguiendo el ejemplo de otros shooters como Call of Duty.

¿XDefiant tiene Rachas de Baja?

No, XDefiant no incluye rachas de baja. A pesar de compartir características con otros juegos FPS, el título de Ubisoft no ofrece ningún tipo de Killstreaks. En su lugar, el juego presenta habilidades de Facción, que son la alternativa similares a las rachas de baja.

La única manera de eliminar a los jugadores enemigos es mediante el uso de armas, dispositivos o habilidades de facción. La ausencia de rachas de baja también se extiende a los dispositivos no letales, como los populares UAV o Counter UAV de CoD.

¿Llegarán las rachas de baja a XDefiant?

El productor ejecutivo de XDefiant, Mark Rubin, compartió que el equipo no tiene planes de añadir rachas de baja y que actualmente no están trabajando en ello. Esta declaración se produjo después de la beta de XDefiant en abril de 2023. También mencionó la posibilidad de lanzar un modo por tiempo limitado que incluya características similares a las rachas de muertes o puntuaciones.

Posteriormente, en junio de 2023, respondió a otra pregunta relacionada con las rachas de baja en XDefiant, afirmando que no desean simplemente copiar las rachas de muertes típicas de CoD, sino que están explorando nuevas formas de recompensar y celebrar las rachas.

En su estado actual de lanzamiento, XDefiant presenta un contador de rachas y medallas emergentes que indican si el jugador ha logrado varias muertes seguidas sin ser eliminado. Estaremos atentos para actualizar esta información en caso de que se revele alguna novedad sobre la incorporación de rachas de baja a XDefiant.

Y esto es tdo lo relacionado a las rachas de baja de XDefiant. Recuerda visitar nuestras guías de Call of Duty donde te compartimos información pertinente que te será de gran ayuda.

