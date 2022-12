High on Life en cooperativo: ¿hay modo multijugador?

High on Life es un cruce entre un shooter de aventuras en primera persona y un episodio de Rick y Morty, pero ¿puedes jugar con tus amigos? Tenemos todas las respuestas aquí para que sepas si High on Life tiene capacidades multijugador o modo cooperativo.

Combinando armas parlantes con extraterrestres hilarantes y un diseño caricaturesco, High on Life adopta una perspectiva más bromista sobre los juegos de disparos en primera persona. Sin embargo, con juegos como estos muchos se preguntan si puedes jugar con tus amigos.

Algunos títulos similares a menudo comienzan como un juego para un solo jugador e incorporarán capacidades cooperativas de PvP o multijugador. Entonces, ¿High on Life tiene multijugador o cooperativo, o agregará tales funciones? Tenemos todas las respuestas aquí.

¿High On Life es multijugador o cooperativo?

No, High on Life es completamente una experiencia para un solo jugador que se enfoca en brindarles a los jugadores una historia relativamente lineal.

El diseño del juego para un solo jugador se mostró a lo largo de los tráilers y ahora se confirma a través del juego, sin mostrar ninguna forma de invitar a amigos o jugar contra otros jugadores. Parece que los fans necesitarán disfrutar el juego solos con solo la compañía de sus armas para mantenerse relativamente cuerdos y a salvo de cada planeta infestado de alienígenas.

¿Acabará teniendo modo cooperativo?

Si bien High on Life es relativamente nuevo en la industria del juego, los desarrolladores del juego actualmente no han publicado ninguna confirmación de que High on Life alguna vez obtendrá capacidades multijugador o modo cooperativo.

Desde la jugabilidad y el diseño del desarrollador, parece que High on Life siempre será una experiencia lineal para un solo jugador y nunca habilitará los modos PvP o cooperativo multijugador.

Eso es todo lo que sabemos acerca de que High on Life y la posibilidad de jugarlo acompañado. Si se anuncia alguna información con respecto a estas capacidades, actualizaremos este artículo, así que asegúrate de volver a consultarlo pronto.