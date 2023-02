¿Honkai Star Rail es multiplataforma? Juego cruzado para PC, Android e iOS

¿Honkai Star Rail admite la progresión cruzada y el juego cruzado entre PC y dispositivos móviles? Bueno, nuestro práctico centro tiene todo lo que necesita saber sobre estas funciones.

Honkai Star Rail es el último juego gratuito de tipo gacha que entusiasma a los fans de Genshin Impact. Si bien los viajeros están actualmente ocupados profundizando en la versión beta cerrada de Honkai Star Rail, muchos Trazacaminos se preguntarán si su progreso se transferirá entre el PC y el móvil.

Después de todo, poder cambiar sin problemas de una plataforma a otra es beneficioso para cualquier jugador que busque superar niveles sobre la marcha. Entonces, si te preguntas si Honkai Star Rail admite la progresión cruzada y el juego cruzado, nuestra guía tiene todo lo que necesitas saber sobre estas funciones.

¿Honkai Star Rail tiene progresión cruzada?

Sí, Honkai Star Rail admite la progresión cruzada. Esto significa que los jugadores en PC, Android e iOS pueden usar la misma cuenta en todos estos dispositivos. HoYoverse reveló esta noticia en las preguntas frecuentes oficiales de Honkai Star Rail, donde dieron el siguiente ejemplo de su funcionalidad:

“Si has ejecutado el juego en tu PC y has cerrado sesión, puedes utilizar el mismo ID de cuenta de HoYoverse Pass para continuar en tu dispositivo iOS”.

¿Honkai Star Rail tiene juego cruzado?

En cuanto a si el juego admite el juego cruzado, los desarrolladores aún no han hecho ningún anuncio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el otro juego gratuito de HoYoverse, Genshin Imact, admite el juego cruzado en PC, consolas y dispositivos móviles. Si bien esto no significa necesariamente que Honkai Star Rail contará con juego cruzado, no sería tan sorprendente si lo hiciera.