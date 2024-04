Juego del dinosaurio sin Internet: conoce todo sobre Chrome Dino

Estamos seguros de que todos sabemos cuál es el juego del dinosaurio sin Internet… Siempre que no hay una conexión (y si usamos el explorador de Chrome) podremos ver al pequeño T-Rex pixelado que debe saltar y esquivar obstáculos. Acá te hablaremos sobre Chrome Dino y todo lo que debes saber sobre este subvalorado juego que es más entretenido de lo que pensábamos.

El juego del dinosaurio sin Internet, llamado Chrome Dino, surgió como una forma de entretener a los internautas cada vez que no tengan conexión a Internet. Las mecánicas son muy sencillas, solo tendrás que saltar para evitar los obstáculos esparcidos en el desierto como cáctus y pterodáctilos.

Tal vez no lo sabías, pero este es uno de los títulos más jugados del mundo y aunque muchos crean que no tiene fin… déjanos decirte que no es así.

Inicios de Chrome Dino: el famoso juego del dinosaurio

Este popular juego tuvo sus inicios como un easter egg, así lo revelaron sus desarrolladoresen el blog de Chrome cuando el juego estaba cumpliendo su décimo aniversario.

“No hay nada divertido en desconectarse, a menos que tengas un amigable T-Rex para hacerte compañía“, explicaba el ingeniero de UX de Chrome Edward Jung. Pero seguro te preguntarás “¿Por qué un Tiranosaurio corriendo por el desierto, qué hay detrás de esto?”

Su concepto es muy ocurrente y tuvo sus inicios a principio de 2014. El juego hace una especie de metáfora a la época de la prehistoria, cuando no existía el mundo digital y por ende, la Internet. Su estilo gráfico hace una referencia a las ilustraciones de error de Chrome, además, evoca a los videojuegos de antaño, esos clásicos de arcade o del NES. Según Alan Bettes: “la única restricción que nos pusimos fue mantener el movimiento rígido, porque recuerda a los videojuegos antiguos“.

En algún momento se quizo que el pequeño dinosaurio pixelado rugiera, pero prefirieron hacerlo de la forma más minimalista posible: correr y saltar con la barra espaciadora.

Durante el desarrollo hubo algunos problemas ya que no corría muy bien en dispositivos Android. Después de muchas pruebas, el “juego del dinosaurio sin Internet” se ha convertido en uno de los más populares, con más de 270 millones de jugadores al mes (lo cual es un indicador de la calidad de conexión que muchos tienen).

Se añadió la opción de desactivar al juego porque tanto adultos como niños se quedaban jugando cuando se suponía que debían estar trabajando o estudiando.

¿El juego Dino Chrome tiene un final?

Cuando los jugadores llegan a la friolera de 99.999 puntos, el contador se reinicia y se comenzará una nueva partida.

Esto ocurre en el juego oficial, ya que hay versiones desarolladas por usuarios independientes en donde una vez que se ha alcanzado a los 99.999 puntos, el T-Rex se transforma o pasa a otro nivel.

Y esto es todo lo que debs saber sobre este juego que seguramente habrás jugado al menos una vez en tu vida: el Dino Chrome.