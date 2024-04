¿Es gratis la versión next-gen de Fallout 4 en PlayStation 5 para suscriptores de PS Plus?

La actualización next-gen de Fallout 4 ya está disponible, pero ¿pueden los usuarios de PS5 que jueguen a través de PS Plus acceder a ella de forma gratuita? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Tal y como prometió, Bethesda Game Studios lanzó la actualización next-gen de Fallout 4 el jueves 25 de abril de 2024 para PC a través de las plataformas Steam, PlayStation y Xbox. En PS5, los actuales poseedores tendrán que descargar un nuevo cliente, concretamente una versión nativa para PS5 que pesa 56,503 GB.

El juego se encuentra actualmente en el catálogo de juegos para suscriptores de PS Plus Extra y Premium. Por tanto, esto genera muchas preguntas. Principalmente, si aquellos que juegan a través del servicio podrán acceder a la nueva actualización sin coste adicional.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Pueden los suscriptores de PS Plus jugar al Fallout 4 next-gen gratis?

Al momento de escribir estas líneas, la respuesta es no, los usuarios de PS Plus no pueden acceder a la actualización de Fallout 4 de forma gratuita. Los suscriptores Extra y Premium que quieran jugar a la última edición del RPG tendrán que pagar 19,99 $ para comprar el juego y acceder al contenido actualizado.

Esto no es algo fuera de lo común. Greedfall y Final Fantasy 7 Remake también recibieron actualizaciones para PS5 que eran gratuitas para todos, excepto para los que habían descargado los juegos a través de PS Plus. Sin embargo, cabe destacar que FF7 Remake sí añadió finalmente la actualización gratuita a la versión de PS Plus.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque Bethesda aún no ha compartido nada concreto, es posible que Fallout 4 haga el mismo ajuste en el futuro.

¿Qué es la mejora next-gen de Fallout 4?

Lo más destacado de la actualización incluye opciones para los modos Rendimiento y Calidad. Jugar a Fallout 4 en modo Rendimiento desbloqueará el juego a 60 fps con resolución 4K (escalado dinámico). Por su parte, la versión Calidad ejecuta el título a 30fps en 4K sin ayuda del escalado dinámico.

Bethesda ha lanzado la actualización dos años después de anunciarla, aunque tal lanzamiento no podría haber llegado en mejor momento. Cabe destacar que la franquicia Fallout se encuentra actualmente en un gran momento tras el éxito de la aclamada serie de televisión de Amazon Studios.

El artículo continúa después del anuncio.