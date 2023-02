Todos los juegos y anuncios en el State of Play de febrero de 2023

Sony nos ha traído el primer PlayStation State de este 2023 el 23 de febrero, monstrándonos nuevos anuncios, juegos de realidad virtual, el gameplay de Suicide Squad y mucho más.

Por fin, Sony nos ha enseñado todo lo que tiene preparado para este nuevo año a través del State of Play. Este anuncio llega tras varios meses de silencio por parte de la empresa.

De forma pararela, tanto Microsoft como Nintendo nos han ido comentando qué es lo que podremos esperar este año con juegos como Minecraft Legends, Redfall 4, Pikmin 4 y el DLC de Splatoon 3.

El artículo continúa después del anuncio.

No obstante, Sony no se queda atrás y nos enseña a través del State of Play todo lo que tienen preparado para nosotros. Y es que se vienen cositas.

¿Qué anuncios ha habido en el PlayStation State of Play? (Febrero 2023)

Juegos para PlayStation VR2

Cinco juegos para la próxima PS VR2 que son Foglands, Green Hell, Synapse, Journey to Foundation y Before Your Eyes. Estos juegos se lanzarán próximamente en el nuevo sistema de realidad virtual y durante el State of Play nos enseñaron sus tráiler.

Tráiler de Destiny 2: Lightfall

Aunque no se ofreció ninguna información nueva sobre la próxima expansión, el nuevo tráiler permitió a la comunidad de Destiny 2 echar un vistazo a lo que está por venir cuando Lightfall salga a la venta el 28 de febrero.

El artículo continúa después del anuncio.

Fecha de lanzamiento de Tchia

El adorable juego de aventuras Tchia por fin tiene fecha de lanzamiento confirmada para PlayStation. El tráiler muestra los gráficos caricaturescos y la fecha de lanzamiento: 31 de marzo de 2023.

Fecha de lanzamiento de Goodbye Volcano High

El nuevo tráiler de Goodbye Volcano High, un juego de historia cinemática sobre la desaparición de los dinosaurios, nos confirma que el juego saldrá a la venta el 15 de junio de 2023.

Anunciadas las conexiones de Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm

La próxima entrega de la serie Ultimate Ninja Storm, Naruto x Boruto, celebrará el 20º aniversario del anime e incluirá 124 ninjas jugables que aparecieron en Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Esto significa que este juego contará con el mayor plantel de héroes de la serie.

El artículo continúa después del anuncio.

Fecha de lanzamiento de Baldur’s Gate III para PlayStation

El icónico RPG llegará a PlayStation 5 el 31 de agosto de 2023, con un nuevo tráiler que muestra cómo el juego utilizará los gráficos de PlayStation.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Tráiler de Wayfinder

Los fans que estén preparados para convertirse en el poderoso Wayfinder han podido echar otro vistazo a lo que significarán realmente esos poderes con un nuevo tráiler de juego.

Nuevos personajes de Street Fighter 6

Los nuevos luchadores como son Cammy, Lily y Zangrief mostraron sus movimientos demostrando que están listos para estrenarse en Street Fighter 6 cuando llegue a finales de 2023.

Nuevo tráiler de Resident Evil 4

No se ha mostrado mucha información nueva en el último tráiler del remake de Resident Evil 4, pero la comunidad ha podido echar otro vistazo a cómo se verá el juego clásico con los gráficos mejorados de PlayStation 5.

El artículo continúa después del anuncio.

Suicide Squad: Kill the Justice League gameplay

El State of Play terminó con un gameplay de 15 minutos al próximo Suicide Squad: Kill the Justice League.

Entre las características que los fans pudieron ver más de cerca se encuentran el combate en el juego, las mejoras de equipo que estarán disponibles en el juego y el contenido que estará disponible a través del pase de batalla.

Y hasta aquí los anuncios de State of Play de febrero. ¿Cuál os ha hecho más ilusión?