Jugadores de Helldivers 2 exigen mejora de disparo para esta arma “basura”

Auque Helldivers 2 tenga una amplia variedad de armas, algunas de estas necesitan mejoras para compensar su poco poder. Los jugadores están quejándose y exigiendo que se mejore una en específico: la Arc-12 Blitzer.

El éxito de Helldivers 2 es innegable y esto es gracias a lo divertido que es. Aunque el título ofrezca una variedad de armas, es sabido que algunas no carecen de potencia (la cual es necesaria para eliminar enemigos y librar planetas).

Los jugadores creen que la llamada Arc-12 Blitzer necesita serias mejoras.

Los jugadores de Helldivers 2 exigen mejoras al arma Arc-12 Blitzer

La discusión fue originalmente publicada por un usuario en Reddit que reveló: “Esta arma realmente necesita una mejora“, mientras compartía una captura de pantalla de la pistola Arc-12 Blitzer.

Otros jugadores también se unieron a la conversación, ya que muchos opinan lo mismo que el autor del post. Un usuario mencionó: “El arco de daño entre enemigos nunca parece funcionar para mí. Puedo apuntar a un grupo de carroñeros y cada disparo sólo matará a uno a la vez“.

Otro usuario añadió: “Si va a mantener esta cadencia de fuego, tiene que ser capaz de disparar sistemáticamente a los cazadores“.

Un usuario afirmó: “Lo desbloqueé, lo probé en una misión de defensa, nunca más“. Por último, uno de los jugadores sugirió: “Todo lo que necesita es una mejora de 0,5-1 segundos en la cadencia de disparo. Pero me gustaría un poco más de escalonamiento. 2 Stalkers y estás muerto. Debido a lo débil que es contra ellos. Me he pasado a la Hoz“.

Los jugadores sienten que esta arma es bastante débil, por lo que consideran que los desarrolladores deberían añadir una actualización que ayude a que tener una mejora de disparo y aumentar su potecia de daño.