La web de From Software da misteriosas pistas sobre el posible regreso de la saga de Armored Core

From Software ha tenido un gran cambio en su sitio web y ahora en vez de aparecer como Elden Ring tiene el nombre de “Armored Core”. ¿Es una pista del próximo proyecto de la desarrolladora?

Desde el lanzamiento de Elden Ring han estado circulando rumores de que el próximo lanzamiento de From Software será otro título de la serie Armored Core, y ahora una actualización en su portal web parece respaldar la idea.

Armored Core es una de las series más antiguas de From Software con el primer título que salió en 1997 y el más reciente que salió en 2013.

Publicidad

Ahora, un cambio en la web de From Software en los resultados de búsqueda de Google ha echado más leña al fuego de los rumores y filtraciones a principios de este año.

Armored Core aparece en la web From Software

Durante el 9 de julio las personas que buscaban From Software en Google notaron algo muy interesante. En lugar de leer “Elden Ring” como ocurría antes, el hipervínculo al sitio ahora indicaba “Armored Core”.

Obviamente esto no significa que From Software haya hecho oficial que este será el nuevo título que lancen. No obstante, sí que hay que podríamos tenerlo en cuenta de cara al futuro ya que podría ser una buena apuesta por parte de la desarrolladora.

Publicidad

En enero 2022 algunos usuarios recibieron una encuesta de From Software preguntándoles si estarían interesados en “un mundo de ciencia ficción creado por Hidetaka Miyazaki”, una historia de “acción tridimensional y dinámica” así como un mundo con un “alto grado de libertad en las personalizaciones”.

Si juntamos las tres descripciones tenemos los términos que describen a la franquicia de los mechas a la perfección. Asimismo, incluso pudo verse capturas de pantalla de ilustraciones que parecían adelantar el nuevo juego de la serie de Armored Core.

Por supuesto, de momento no hay nada confirmado y habrá que esperar qué ocurre en el futuro. Sea como sea parece que se vienen cositas.