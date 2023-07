Las 10 speedruns de videojuegos más rápidas de todos los tiempos

Una de las ventajas del videojuego es poder jugar a tu propio ritmo. Para algunos, esto significa alargar al máximo un RPG épico, mientras que para otros significa intentar superarlo en un tiempo récord. Si quieres conocer las speedruns más rápidas de todos los tiempos, sigue leyendo.

El speedrunning es una actividad en la que los jugadores utilizan habilidades, trucos y ciertas hazañas para superar un juego o un nivel en el menor tiempo posible. Normalmente, esto significa dedicar una gran cantidad de tiempo a aprender el juego y practicar cada carrera repetidamente. Los speedrunners suelen tener cientos o incluso miles de horas registradas en el juego.

Nos hemos asociado con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico, NHTSA, para poner de relieve las diferencias entre correr a toda velocidad en la vida real y hacerlo lo más rápido posible en el juego. El speedrunning es para el juego, no para la carretera.

Pero, ¿cuáles son los speedruns de juego más rápidos de todos los tiempos? Te traemos diez speedruns de cualquier% que, en nuestra opinión, son algunos de los tiempos más impresionantes jamás mostrados, tal y como se registraron en Speedrun.com. Any% significa que los speedrunners pueden completar el juego con cualquier nivel de finalización.

Las speedruns más rápidas de todos los tiempos

10. Hollow Knight Any% – 31m43s

Una partida típica de Hollow Knight puede durar entre 30 y 80 horas. Debido al diseño laberíntico del mundo, a los duros jefes y a los secretos ocultos, no hay garantía de cuánto tiempo pasarás en Hallownest. Pero el speedrunner Skate_King lo ha superado en 31 minutos y 43 segundos.

Para este speedrun, Skate_King traza una ruta hasta el jefe final que requiere sólo una cantidad mínima de encuentros con enemigos y, al mismo tiempo, ser lo más rápido posible. Esto significa derrotar a los primeros jefes para adquirir algunas habilidades esenciales, antes de ir directamente a los Terrenos de Descanso para conseguir el Aguijón Onírico y comenzar las fases finales del juego. En conjunto, el recorrido es impresionante para un juego tan difícil.

9. Celeste Any% – 25m37s

El siguiente en nuestra lista es el speedrun de Celeste Any% de secureaccount, que dura 25 minutos y 37 segundos. Celeste es una joya indie famosa por su brutal dificultad plataformera, hasta el punto de que cada capítulo guarda también un registro de tus muertes debido a lo mucho que la experimentarás.

A pesar de ello, la carrera de secureaccount es asombrosa debido a su cuidadoso y preciso movimiento por cada habitación. Cada parte de este speedrun está inteligentemente trazada y deja muy poco margen de mejora debido a lo perfectamente trazado que está. Puede que quieras verlo a media velocidad, porque hay muchos momentos en los que se mueven tan rápido que te quedas sin saber qué acaba de pasar.

SEGA

8. Sonic The Hedgehog 2 Any% – 12m59s

Un lema sinónimo de la serie Sonic the Hedgehog es “Hay que ser rápido”, y ese es absolutamente el espíritu encarnado por la carrera de eandis de Sonic The Hedgehog 2, en la que batió al original de Sega Genesis en 12 minutos y 59 segundos.

Durante años, los speedrunners de Sonic The Hedgehog 2 habían ido reduciendo poco a poco el tiempo total. Durante mucho tiempo dio la sensación de que una carrera por debajo de los 15 minutos era imposible. Y ahora eandis ostenta el récord mundial con algo menos de 13 minutos, estableciendo una nueva reputación para el erizo azul.

7. Super Mario Bros. 3 Any% No Wrong Warp – 10m41s

Como uno de los juegos más emblemáticos de la década de 1980, la trilogía de Super Mario Bros. está bien considerada por los speedrunners por la fluidez del movimiento de Mario, así como por la corta duración total de cada nivel. Y en el caso de Super Mario Bros. 3, el récord mundial de la categoría Any% No Wrong Warp apenas se ha movido diez segundos en la última década.

Sin embargo, el speedrunner Kuto1k estableció un nuevo récord para el clásico juego de Mario el pasado mes de octubre, con la friolera de 10 minutos y 41 segundos. Aunque el anterior poseedor del récord también ostentaba este tiempo cuando lo registró hace casi dos años, la carrera de Kuto1k es unos 700 milisegundos más rápida, lo que la convierte en el nuevo récord mundial. Es increíble hasta dónde se puede llegar cuando hablamos de las speedruns más rápidas.

6. SUPERHOT VR Any% – 9m25s

Claro que correr a toda velocidad en un juego con un mando o un teclado puede ser impresionante. ¿Pero sabes qué es más impresionante? Correr a toda velocidad en un juego de RV. ScamHallOfFame puso a prueba su forma física cuando presentó una carrera para Superhot VR, un juego de disparar a los malos en el que el tiempo sólo se mueve cuando tú lo haces. Si matas a todos los malos, pasas a la siguiente sala.

Lo más impresionante de esta carrera es que pertenece a la categoría “Sin armas”, lo que significa que ScamHallOfFame sólo derrotó a los malos utilizando armas cuerpo a cuerpo y arrojadizas. Todo ello mientras esquivaban las balas que les disparaban. No queremos ni pensar en lo cansado que debía de estar después de esta carrera.

5. Super Mario 64 0 Stars – 6m20s

Super Mario 64 es uno de los juegos con más speedrun y con razón. Fue el juego que nos dejó boquiabiertos en 1996, estandarizando muchas características que aún hoy se ven en los juegos 3D. Esto lo convierte en el título perfecto para el speedrunning debido a lo explotable que es. El objetivo del juego es recoger estrellas para desbloquear nuevos niveles.

Mientras que los speedruns completos de 120 estrellas pueden tardar algo más de hora y media en completarse, las carreras Any% de Super Mario 64, también conocidas como “carreras de 0 estrellas”, son mucho más cortas. El corredor GreenSuigi lo demuestra con su carrera de 6 minutos y 20 segundos, en la que no recoge ninguna estrella y llega rápidamente al final del juego.

4. Portal Any% – 5m53s

Si alguna vez has visto una speedrun de Portal, estarás al tanto de los tipos de física y hazañas que utilizan los jugadores para saltarse ciertos niveles. Es un atributo del motor Source Engine y del motor de física Havok, que permite a los jugadores superar niveles de formas que nunca creerías.

Tomemos como ejemplo el récord mundial de Portal de Can’t Even, en el que es capaz de salirse de los límites de la geometría del nivel y disparar portales a zonas que aparecen mucho más adelante en el juego. Hay un montón de momentos de “parpadea y te lo perderás” en esta carrera y es una hazaña impresionante.

3. Minecraft: Bedrock Edition – 5m25s

Minecraft es un juego de final abierto, y por eso es posible que ni siquiera sepas que hay un final para el juego. Implica viajar a un reino llamado The End y derrotar al Enderdragon para ver el final. Y en esto se centran la mayoría de los speedruns de Minecraft.

En el récord mundial de speedrun de Danny15, en el que consiguen un tiempo de 5 minutos y 25 segundos, logra esto en un corto espacio de tiempo. De hecho, debido a los glitches, ni siquiera acaba luchando contra el Enderdragón.

2. Ocarina of Time Any% – 3m50s

Uno de los juegos más populares para speedrun es The Legend of Zelda: Ocarina of Time de Nintendo. Esto se debe a su antigüedad, más de 25 años, lo que significa que los speedrunners han dedicado incontables horas a aprender cómo funciona el juego y a encontrar formas de explotarlo en su beneficio.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es un juego largo, pero por suerte algunos speedrunners han encontrado formas de recortarlo. Y el speedrunner Murph ha completado con éxito una ejecución Any% del juego en poco menos de cuatro minutos. Teniendo en cuenta el tiempo invertido en descubrir estos fallos, es una hazaña increíble.

1. Buscaminas principiante – 0m01s

El Buscaminas en modo principiante es quizás la entrada más sorprendente, aunque también la menos sorprendente, en nuestra lista de las speedruns más rápidas registradas. Se trata de un sencillo juego en el que tienes que hacer clic en varias casillas de una cuadrícula y utilizar pistas numéricas para determinar qué casillas tienen bombas (terminando así la partida antes de tiempo) y cuáles dan puntos. El juego termina cuando has eliminado todas las casillas posibles.

SheenSimpson subió un vídeo a su canal de YouTube en el que se le ve empezar repetidamente nuevas partidas para conseguir una cuadrícula decente. En la marca de 25 segundos, es capaz de terminar una partida de Buscaminas utilizando sólo dos clics, para un tiempo total de 1 segundo.