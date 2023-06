Only Up speedrun récords: Más rápido, Cualquier% sin fallos, sin restricciones, más

El speedrun de Only Up ya ha empezado con fuerza apenas un mes después del lanzamiento del juego, ya que los speedrunners superan el desafiante juego de plataformas a ritmos vertiginosos. Aquí tienes un vistazo a los últimos récords de velocidad de Only Up.

Inspirado en el siempre desafiante Getting Over It de Bennett Foddy, Only Up ha sido testigo de una oleada de interés por el juego de escalada de plataformas, ya que muchos de los streamers más populares de Internet se han unido a la diversión.

A pesar de ser un juego increíblemente desafiante, en el que lo más probable es que te caigas una y otra vez, títulos como Only Up nunca parecen impedir que la comunidad de speedrunning ponga lo mejor de sí, o lo más rápido.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los actuales plusmarquistas mundiales de carreras de speedrun de Only Up.

Categorías de speedrun de Only Up

Hay principalmente tres tipos de speedruns de Only Up: Cualquier%, Sin camas y Todos los Coleccionables. Cualquier% es la más popular, con dos categorías que se encuentran bajo esta etiqueta, glitchless y unrestricted.

En “sin cama”, hay dos categorías: “sin restricciones” y “sin saltos importantes”. Cubriremos principalmente la categoría Any% de los speedruns de Only Up.

Récords de speedrun de Only Up

A continuación encontrarás los últimos récords de velocidad de Only Up:

Cualquier% Sin Glitches

Récord Participante Fecha 19 minutos y 42 segundos Distortion2 27/06/2023 19 minutos y 57 segundos FeiJiWen 27/06/2023 20 minutos y 8 segundos BSxiaopang 26/06/2023 20 minutos y 57 segundos xiaoy_mry 27/06/2023 21 minutos y 3 segundos ErDan 27/06/2023

Cualquier% Sin restricciones

Récord Participante Fecha 33 segundos Shade 27/06/2023 39 segundos XeLiquid 26/06/2023 1 minuto y 6 segundos yashka833 24/06/2023 1 minuto y 8 segundos KingSalt 26/06/2023 1 minuto y 17 segundos Aiivan 26/06/2023

Only Up Any% Glitchless

Actualmente, Distortion2 ostenta el récord del speedrun Any% Glitchless más rápida en Only Up con 19 minutos y 42 segundos, superando al segundo clasificado, FeiJiWen, por 15 segundos. Distortion2 lleva mucho tiempo haciendo speedrunner de muchos juegos, con récords en juegos como Elden Ring, Bloodborne, Deathloop, Bioshock Infinite y muchos más.

Subió su carrera de récord mundial el 28 de junio, con un tiempo de 19:42, del que dice en la descripción del vídeo que es posible bajar de 19:30. Y lo más probable es que bata su propio récord en cuestión de tiempo, como ya ha hecho anteriormente en muchos otros juegos.

Only Up Any% Unrestricted

Luego tenemos los speedruns Any% Unrestricted, que, como su nombre indica, no tienen restricciones, lo que permite a los jugadores utilizar cualquier método que deseen para completar el juego. Con fallos y todo.

Y el récord lo tiene actualmente Shade, un streamer de Kick, que hizo su intento el 27 de junio. Tardó 33,84 segundos en completar su carrera, seis segundos más rápido que el segundo jugador por debajo de él.

En su carrera, Shade utilizó un truco que le lanzó desde el nivel inferior del juego hasta la cima, lo que le permitió hacerse con el título.