Las mejores armas en The Finals

The Finals es un FPS único que te permite remodelar el mapa en tu beneficio, pero contar con las armas más potentes sigue siendo esencial. Aquí tienes las mejores armas de la beta abierta de The Finals, incluida una clasificación de cada arma de mejor a peor.

Al igual que XDefiant, The Finals, de Embark Studios, es otro nuevo título que busca conquistar el género de los FPS. Este ambicioso shooter free-to-play lleva a los equipos a un campo de batalla destructible, en el que los jugadores intentan reunir la mayor cantidad de dinero posible antes de llegar a un punto de retirada.

Si bien es importante hacer uso de las diferentes clases de concursantes y de las distintas builds, también es esencial elegir el equipo adecuado para el trabajo. Por suerte, The Finals está repleto de diferentes armas, ya juegues con un personaje ligero, medio o pesado.

Estas son las mejores armas de The Finals.

Lista de las mejores armas de The Finals

Hay 20 armas diferentes disponibles en la beta abierta de The Finals, desde mortíferos subfusiles hasta brutales opciones de combate cuerpo a cuerpo. Aquí tienes todas las armas de The Finals clasificadas de peor a mejor:

V95 AKM XP-54 SR-84 Martillo R .357 Model 1887 M11 SA1216 Lewis Gun M60 LH1 Lanzallamas CL-40 Espada Daga SH1900 MGL32 FCAR Escudo Antimotines

Las mejores armas de The Finals

5. Martillo (Pesado)

Si eres un jugador de clase pesada al que le gusta el cuerpo a cuerpo en The Finals, el mazo es tu arma. Aunque carece del alcance y la movilidad de otras opciones de esta lista, su enorme producción de daño significa que es capaz de eliminar a un enemigo en cuestión de segundos si se acerca demasiado.

La otra ventaja clave es poder destruir rápidamente muros y otros obstáculos, lo que te permite remodelar el mapa para adaptarlo a tus tácticas. Recomendamos a todos los contendientes pesados que usen el mazo en The Finals, aunque solo sea en la reserva.

4. SR-84 (Liviano)

En lo que a rifles de francotirador se refiere, el SR-84 es el mejor arma de The Finals. Como era de esperar, es extremadamente eficaz a larga distancia, capaz de matar a otros jugadores con un solo disparo a la cabeza bien colocado, lo que puede cambiar rápidamente una partida.

Lo único que le impide ocupar un lugar más alto en esta lista es el alto nivel de habilidad necesario para realizar disparos a la cabeza de forma consistente. Sin embargo, si tienes puntería, la SR-84 es una opción de primer nivel para los jugadores de clase liviana en The Finals.

3. XP-54 (Liviano)

Si quieres jugar con agresividad en la fase final, no puedes equivocarte con la XP-54 de la clase ligera. Este subfusil de disparo rápido, que parece y se siente como la MP5 clásica, es una fuerza a tener en cuenta en el combate a corta distancia.

Su vertiginosa cadencia de fuego puede acabar con la barra de salud de un enemigo en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo si utilizas la movilidad adicional de la construcción ligera para acabar con él. En definitiva, se trata del arma ideal para limpiar salas pequeñas en la fase final.

2. AKM (Medio)

Aunque todas las demás opciones de esta lista se desenvuelven bien en sus propias situaciones, el AKM es el arma más versátil de la fase final. Basado en el clásico AK-47, este fusil de asalto puede más que defenderse en todos los rangos, con un gran daño y precisión.

Para los jugadores de clase Medio que quieran controlar el mapa y acumular un montón de muertes en el proceso, el AKM es perfecto para mantener los edificios y acabar con cualquiera que se atreva a intentar robarte el dinero.

1. V9S (Liviano)

Desde que se lanzó la beta abierta, no ha tardado en quedar claro que la V9S es la mejor arma de The Finals. A pesar de ser una pistola que no parece demasiado amenazadora, su daño es mejor libra por libra que casi cualquier otra cosa del juego.

Siempre que no te desanime la cadencia de fuego semiautomática, el arma de mano acaba con los enemigos con un puñado de disparos precisos. No te sorprendas si ves a concursantes ligeros con la V9S dominando el meta durante la beta de The Finals.

Estas son nuestras mejores armas de The Finals. Actualizaremos esta página con las últimas clasificaciones a medida que se realicen más cambios y cuando se publique el juego completo.