Muchos jugadores tienen la duda de si Lies of P tendrá un modo fácil. Hoy vamos a responderte esa pregunta y a explicarte si Pinocho tendrá que olvidarse de ser un niño de verdad y convertirse en un hombre.

Uno de los temas de conversación más candentes sobre los juegos Soulslike sigue siendo la dificultad. ¿Son demasiado difíciles para los jugadores ocasionales? ¿Deberían estos juegos incorporar algún tipo de configuración para hacer el género más accesible? Muchos argumentan que esto desvirtuaría el tono de y anularía su jugabilidad.

Prácticamente todos los juegos “Soulslike” tienen un nivel de dificultad estándar. Esto nos lleva a Lies of P. En esta nueva versión de la historia de Pinocho, el protagonista humanoide se embarca en una búsqueda para encontrar a Gepetto y llegar al fondo del misterio que se esconde tras el mal funcionamiento de las marionetas.

Para ello, los jugadores tendrán que vivir oscuras y entretenidas experiencias. Si tienes problemas con el juego y te preguntas si tiene un modo fácil, vamos a explicártelo todo aquí mismo.

¿Será que Lies of P tendrá el modo fácil?

Por desgracia, no, Lies of P no tiene un modo fácil ni ningún tipo de ajuste de dificultad que los jugadores puedan ajustar a su experiencia y hacerla más indulgente. De nuevo, siguiendo los pasos de otros juegos del género, Lies of P es difícil con letras mayúsculas.

Si tienes dificultades, necesitarás o ser bueno o mejorar. Este es el consejo que probablemente ofrecerían muchos veteranos curtidos en juegos Souls y similares.

Sin embargo, te recomendamos que utilices la paciencia. Vas a morir. Una vez aceptes eso, ya habrás hecho el juego más fácil.

Los atajos te permiten volver a las zonas mucho más rápido y Lies of P proporciona prácticos objetos que te permiten conservar tu Ergo en caso de que mueras… que lo harás.

Experimenta con tus armas, personaliza tus brazos de Legión, invierte en más Células de Pulso siempre que sea posible, haciendo esto tal vez ayudaría a que tus partidas no sean tan complicadas.

