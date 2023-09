Tier list de personajes de Mortal Kombat 1: los mejores luchadores

Mortal Kombat 1 cuenta con un amplio plantel de personajes en su actual plantilla inicial, pero si quieres saber cuáles son los mejores luchadores solo tienes que seguir leyendo.

La respuesta de la comunidad de Mortal Kombat 1 ha sido estelar. El juego ha recibido críticas positivas por parte de los usuarios en lo que respecta a la jugabilidad, los gráficos, el diseño de personajes, la historia, el contenido disponible y mucho más.

A pesar de todo, lo más importante de Mortal Kombat 1 siempre son los combates. Por ello, nunca está de más saber qué personajes están dominando y cuáles tienen más fuerza. Y es que siempre pueden tener una ventaja extra cuando intentamos subir de rango.

Para ayudarte a dominar todas tus peleas, te traemos esta tier list con los personajes de Mortal Kombat 1.

Nota: Tened en cuenta que esta clasificación es preliminar y se basa en la primera toma de contacto con los personajes. Evidentemente, esta lista evolucionará a medida que la comunidad vaya aprendiendo más sobre el juego.

NETHERREALM

Tier List de Mortal Kombat 1: los mejores personajes dentro del juego

Al día de hoy, estos son los personajes más fuertes y mejores dentro de Mortal Kombat 1:

Rango Personajes S Kenshi, Liu Kang, Sub-Zero A Johnny Cage, Shang Tsung, Scorpion, Raiden, Smoke, Reptile B Kitana, Mileena, General Shao, Li Mei, Sindel, Ashrah, Baraka, Tanya, Rain, Kung Lao, Havik, Geras, Nitara, Reiko

El nivel S designa a las unidades que actualmente se consideran las más fuertes del juego. Kenshi y Liu Kang tienen un potencial de daño demencial, sus combos hacen mucho daño y nos destrozarán sin piedad. Por su parte, Sub Zero es una unidad muy completa que no deja indiferente a nadie.

El nivel A se refiere a las unidades que son realmente buenas, pero que necesitan que le dediquemos un poco más de trabajo. Es el caso de personajes como Smoke y Scorpion, que dependen bastante de sus combos.

Llevará algún tiempo acostumbrarse a estos personajes, pero una vez que nos lo aprendamos pueden ser muy divertidos de jugar.

El nivel B no significa que un personaje sea malo, sino que necesita que lo exploremos mucho más. Evidentemente, ahora mismo el juego está en pañales y, por ahora, es difícil señalar ninguna unidad como de un nivel bajo.

¡Y ya está! Esta es nuestra tier list con los mejores personajes de Mortal Kombat 1. Iremos actualizando la entrada en las próximas semanas. Estad atentos.