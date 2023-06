¿Llegará Only Up a consolas? Los jugadores de PlayStation, Xbox y Nintendo están desesperados por jugar al éxito de PC

Only Up es una de las mayores sensaciones de videojuegos de 2023, y en él los jugadores se esfuerzan por escalar un Everest de obstáculos que parece no tener fin. El juego está disponible en PC, pero ¿podrán experimentarlo también los jugadores de PlayStation, Xbox y Nintendo?

Gracias a los desarrolladores SCKR Games, los jugadores tienen un nuevo juego de escalada que provoca rabia: Only Up! Utilizando los mismos principios básicos que su inspiración, Gettin Over It con Bennett Foddy, los jugadores tienen que sortear pasarelas precarias, saltar a través de huecos de aspecto imposible y seguir ascendiendo hasta el final del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El enrevesado bucle de juego de Only Up consiste en que si te caes, perderás el progreso. Dependiendo de las circunstancias, es totalmente posible que te caigas hasta el principio del juego y pierdas horas de progreso.

Como resultado, el juego ha sido jugado por algunos de los principales steamers del mundo. Si estás deseando hacerte con un trozo de la acción en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S o Nintendo Switch, aquí tienes todo lo que sabemos.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

SCKR Games

¿Llegará Only Up a consolas?

Desgraciadamente, SCKR Games aún no se ha pronunciado sobre el futuro de Only Up y, por el momento, seguirá siendo un título exclusivo de Steam hasta que aclaren el tema.

El artículo continúa después del anuncio.

No es de extrañar que los desarrolladores estén contentos con sentarse y ver cómo su título disfruta de los focos. Al ser el primer lanzamiento del equipo, es comprensible que quieran centrarse en asegurarse de que sigue siendo completamente operativo en PC antes de adentrarse en otras plataformas.

Mientras tanto, te mantendremos informado de cualquier novedad sobre la llegada de Only Up a consola.