¿Llegará Stellar Blade a PC y Xbox Series X/S?

¿Te preguntas si Stellar Blade llegará a PC y Xbox? Aquí tienes todo lo que sabemos sobre la disponibilidad del juego en todas las plataformas.

Stellar Blade es un nuevo y emocionante RPG que los jugadores ya pueden tener en sus manos gracias a la demo en PS5. Sin embargo, los jugadores de Xbox y PC se sentirán excluidos, ya que no está disponible en estas plataformas.

Esto ha llevado a muchos a preguntarse si el juego llegará a PC y Xbox, así que aquí tienes la respuesta.

¿Stellar Blade está en PC y/o Xbox?

Stellar Blade no está en PC ni Xbox, ya que se lanzará como exclusivo de PlayStation 5 el 26 de abril de 2024. Sin embargo, eso no quiere decir que el juego no llegue eventualmente a las otras plataformas.

¿Llegará en el futuro Stellar Blade a PC y/o Xbox?

Stellar Blade es un exclusivo de PS5. Por lo tanto, no hay muchas posibilidades de que llegue a PC y Xbox. Sin embargo, juegos exclusivos de PlayStation como God of War y Spider-Man han llegado finalmente a PC, pero es bastante improbable que Xbox reciba el mismo trato.

Si Stellar Blade sigue un calendario similar al de los exclusivos de PS5 que llegan a PC, habrá que esperar un tiempo, ya que podría ser una espera de cuatro años similar a la de God of War.

SHIFT UP CORPORATION

Lo mismo sucedió con The Last of Us, que finalmente llegó a PC con un remake completo, pero 8 años después del lanzamiento del juego original. Por lo que si quieres jugar Stellar Blade pero comprar una PS5 no está en tus planes, tendrás que sentarte a esperar con mucha paciencia.

Si algo cambia respecto a la disponibilidad del título de SHIFT UP en PC o Xbox, actualizaremos este artículo, así que permanece atento.