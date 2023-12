Los 10 mejores mods de Fallout 4 para jugar en Xbox One, PS4 y PC en 2023

Los mods pueden ayudar a transformar el yermo devastado por la guerra de Fallout 4 en el perfecto patio de recreo postapocalíptico, permitiéndote ajustar el juego a tu gusto. Aquí tienes los mejores mods de Fallout 4 en Xbox One, PS4 y PC para descargar en 2023.

Los juegos de Bethesda a menudo permiten a su comunidad de modders hacer uso de títulos como Skyrim y Fallout, que cuentan con montones de mods diferentes para agitar la jugabilidad. Fallout 4 para Xbox One, PS4 y PC combina disparos en primera persona, elementos de RPG, mecánicas de supervivencia y narrativa cinematográfica, por lo que a veces parece varios juegos diferentes en uno.

Sin embargo, no todas las mecánicas de Fallout 4 gustarán a todos los jugadores; por ejemplo, algunos preferirán construir y mantener asentamientos, mientras que otros disfrutarán más centrándose en las misiones.

Como tal, el juego cuenta con un asombroso número de mods para cambiar la forma en que te acercas al Yermo, así que hemos recopilado una lista de los mejores mods de Fallout 4 para Xbox One, PS4 y PC.

Cómo instalar mods de Fallout 4 en PC

Los jugadores pueden descargar e instalar mods de Fallout 4 en PC siguiendo los pasos que se indican a continuación:

Abre Fallout 4 y selecciona “Mods” en el menú principal. Selecciona el mod que deseas instalar y, a continuación, selecciona “Descargar”. Instala el mod una vez descargado y actívalo en el mismo menú. Una vez activado, carga una partida existente o inicia una nueva para jugar.

Ahora deberías poder utilizar los mods que descargaste al iniciar el juego. Recuerda que también puedes añadir mods desde el sitio Bethesda.net y seleccionar la opción Añadir a la biblioteca.

También se pueden descargar mods adicionales de Nexus mods para Fallout 4 en PC.

¿Están disponibles los mods de Fallout 4 en Xbox One y PS4?

Sí, tanto PS4 como Xbox One tienen acceso a los mods de Fallout 4. Bethesda es una de las pocas compañías que pone mods a disposición de los jugadores de consola, y además son sencillos de usar. Para activar los mods de Fallout 4 en consola, solo tienes que seguir estos pasos:

Selecciona la opción “Mods” en el menú principal. Aparecerá una lista de mods que puedes descargar. Descarga los mods que quieras probar. Selecciona y activa ese mod una vez descargado.

Sin embargo, ten en cuenta que Fallout 4 tiene un número limitado de mods disponibles en Xbox One y PS4 en comparación con PC. Algunos mods de Fallout 4 en consola tampoco funcionan bien con otros, así que intenta no usar demasiados a la vez. Si el juego se bloquea o funciona con lentitud al usar un determinado mod, intenta evitarlo en el futuro.

Es importante recordar que, aunque la lista de mods de Fallout 4 para consola ha sido aprobada por Bethesda, ellos no son los creadores y no son responsables de lo que hagan. Los mods son creados por la comunidad, por lo que no siempre son completamente estables cuando se usan entre sí.

Los mejores mods de Fallout 4 en PC

Aquí tienes los cinco mejores mods de Fallout 4 que puedes descargar en PC, con los que podrás renovar desde tus colonos hasta convertir a tu personaje en un Synth y mucho más:

Enhanced Wasteland

Fallout 4 ya tiene sus años, pero el juego sigue teniendo buen aspecto. Sin embargo, puede que algunos quieran darle un toque de brillo, sobre todo si tienes un PC de gama alta y puedes ejecutar mods que mejoren el aspecto y el rendimiento del juego.

El mod Enhanced Wasteland hace exactamente eso, que el mundo del juego parezca más brillante y realista. También ofrece a los que tengan tarjetas gráficas de lujo una forma de mejorar el aspecto visual de Fallout 4, poniéndolo más en línea con los juegos de mundo abierto más recientes en términos de fidelidad gráfica.

Descargar

Better Settlers

Construir asentamientos en Fallout 4 es divertido y constituye una gran parte del atractivo del juego. Es gratificante ver crecer tus asentamientos, comerciar y crear alianzas con otros. También te proporciona algunos lugares agradables a los que enviar a tus compañeros NPC para asegurarte de que están a salvo.

Sin embargo, aparte de tus compañeros, los NPC de los colonos de Fallout 4 son bastante aburridos y sin vida. Su IA no es muy buena y deambulan sin sentido, esperando a ser atacados por Escorpiones rad y otros monstruos mutantes.

Este mod cambia eso, dando a los NPCs colonos mucho más protagonismo y mejorando su IA. Serán más propensos a defender el asentamiento cuando se produzca un ataque, y tendrán mucha más variedad en cuanto a conversaciones y diseños.

Descargar

Another Life

Los que hayan jugado a Fallout 4 sabrán que los Synths (humanos sintéticos, también conocidos como robots) desempeñan un papel fundamental en la historia. Gran parte de Fallout 4 gira en torno a la lucha de los sintéticos por la libertad y la igualdad de derechos en el Yermo.

Este mod hace que esa lucha sea aún más conmovedora, al convertir al personaje jugable en un Synth. Esto cambia la apertura del juego y la estructura narrativa, ya que ya no estás buscando a tu hijo en el Yermo, sino que estás buscando tu propósito.

El mod Another Life te permite explorar el tema central del juego desde una perspectiva totalmente nueva. ¿Liberarás a los tuyos o los traicionarás y te pondrás del lado de tus creadores para acabar con ellos? ¿O traerás la paz y pondrás fin al conflicto? Todo depende de ti.

Descargar

Everyone’s Best Friend

La premisa de este mod es sencilla: Albóndiga siempre te cubrirá las espaldas, aunque tengas un compañero humano. En anteriores juegos de Fallout, Albóndiga podía acompañarte aunque tuvieras un compañero humano. Sin embargo, Fallout 4 limita al jugador a un único compañero, independientemente de su especie.

El mod Everyone’s Best Friend arregla esto y te permite tener siempre a tu lado a tu leal pastor alemán. Albóndiga te ayudará a ti, y a tus compañeros humanos, en combate, convirtiéndoos en un poderoso trío.

Descargar

Fire Team Support

Las facciones son una parte muy importante de Fallout 4. Puedes unirte a una o más facciones y trabajar para unirlas con otras o liderarlas para aplastar a toda la oposición. Sin embargo, aunque haces mucho para ayudar a las facciones en Fallout 4, ellas rara vez hacen mucho para ayudarte a cambio.

Este mod cambia la situación al permitir pedir ayuda cuando te encuentres en una situación delicada. ¿Atrapado por supermutantes? No hay problema, llama a un Equipo de Fuego de la Hermandad del Acero para que te ayude a nivelar el campo de batalla.

El mod también funciona con todas las demás facciones importantes de Fallout 4, incluidos el Ferrocarril, los Minutemen y el Instituto.

Descargar

Los mejores mods de Fallout 4 para Xbox One y PS4

A continuación, hemos recopilado una lista de los cinco mejores mods de Fallout 4 que deberías descargar en consola, y que te permitirán simplificar los minijuegos de ganzuado y pirateo hasta la munición infinita de armas y mucho más:

Quick Hack and Pick

Aquellos que jueguen a Fallout 4 en consola y no estén interesados en las mecánicas de pirateo y apertura de cerraduras del juego deberían descargarse este mod, ya que aunque estos minijuegos siguen existiendo incluso después de descargarlo, se han simplificado y racionalizado.

Ya no te quedarás atascado en una determinada cerradura o terminal en Fallout 4 y podrás superarla rápidamente. Los que hayan jugado a Fallout 4 sabrán que algunas cerraduras y terminales actúan como puertas de acceso a la progresión en ciertas misiones. Así que este mod te ayudará a acceder a más contenido, y más rápido.

Companion Infinite Ammo

No hay nada más molesto en Fallout 4 que estar en un tiroteo y que tu compañero se quede sin munición. En ese momento, se pondrá a buscarla por el campo de batalla, poniéndose en peligro y convirtiéndose en una molestia. También es irritante tener que acordarse de mantener la munición de tu compañero siempre llena.

Este mod de Fallout 4 elimina ambos problemas. Todo lo que tienes que hacer es darle un arma a tu compañero, y podrá usarla sin tener que buscar munición sin parar. Esto es especialmente útil en el modo supervivencia, cuando la munición escasea y es mejor guardarla para ti como jugador.

OCDecorator

Este mod es imprescindible para quienes disfrutan construyendo asentamientos avanzados. No solo te da más libertad a la hora de colocar objetos, sino que también proporciona más objetos del mundo de Fallout 4 para añadir a tu asentamiento.

En esencia, elimina muchas de las restricciones que se añadieron en el juego base, permitiéndote ir a la ciudad en tus asentamientos, y construir algunos campamentos muy especiales y creativos para que tus colonos los defiendan.

All Settlements Extended

Este mod amplía el área perimetral de cada asentamiento que tengas, permitiéndote aprovechar más terreno. Tener un área de asentamiento más amplia no solo te da más espacio para que tu asentamiento crezca, sino que también te da nuevas opciones a la hora de defenderte.

Los asentamientos de Fallout 4 son atacados constantemente, y resulta molesto. Este mod te da más espacio para establecer defensas, lo que significa que es menos probable que los ataques de los mutantes se acerquen a algo valioso. Tus colonos también tendrán más tiempo para repeler el ataque, ya que los invasores estarán ocupados lidiando con tus torretas de seguridad y robots.

Choose Your Own Perks

Posiblemente uno de los mejores mods de Fallout 4 para consola, te permite probar cualquier build que quieras antes de comprometerte con él. El mod desbloquea todas las ventajas desde el principio del juego y te permite elegir las que quieres mantener activas. Si quieres, puedes activarlos todos y disfrutar de todas las ventajas en una sola partida.

Dicho esto, es probable que haya algunas que no se adapten a tu estilo de juego, que hagan el juego demasiado fácil o que simplemente no te interesen. Sin embargo, es divertido experimentar con las distintas ventajas y ver qué creaciones se te ocurren. Tener acceso a todas las ventajas de Fallout 4 es algo que la mayoría de los jugadores no llegan a experimentar.

Pues ahí lo tienes, estos son los 10 mejores mods de Fallout 4 que puedes descargar en Xbox One, PS4 y PC en 2023.