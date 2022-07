Los mejores hechizos y encantamientos en Elden Ring

Load More

No solo inflige daño, sino que también provoca acumulación de hemorragia. Además, lo podemos lanzar mientras estamos en movimiento.

Necesitaremos 10 de inteligencia, aunque lo lleva innato la clase de Astrólogo. No obstante, se puede comprara Thops y a las Doncellas gemelas quiescentes.

Es un hechizo pensado en cuerpo a cuerpo, pero vale la pena aprenderla. Si bien no es muy poderoso nos proporciona una opción a distancia siempre que lo necesitemos, y podemos usarlo para atraer enemigos débiles desde la distancia.

by Paula González