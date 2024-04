Aunque no es tan peligrosa, a veces evitarla es lo mejor que puedes hacer. Acá te diremos cómo combatir el sueño en Elden Ring.

En Elden Ring no faltan las aflicciones que ralentizan a los Sinluz (Tiznados) en su búsqueda para convertirse en Señor del Círculo, pero no pensarías que dormir un poco sería una de ellas. No hay café en las Tierras Intermedias… Así que estamos aquí para ayudarte a encontrar otra forma de mantenerte despierto.

Tengamos en cuenta que en el DLC, Elden Ring Shadow of the Erdtree, se sugiere fuertemente que el Sueño se convertirá en un problema más considerable.

¿Cómo curar el Sueño en Elden Ring?

En Elden Ring existen dos métodos para defenderse de la infravalorada y mortal, aunque rara, aflicción del estado Sueño:

Hechizo de lucidez

Bolos estimulantes

Si dormir se considera algo malo en las Tierras Intermedias, no es de extrañar que todos estén nerviosos y ataquen al azar.

Hechizo de lucidez

Aquellos con una ranura de hechizo e inteligencia de sobra pueden utilizar el hechizo Lucidez para defenderse del Sueño y de la acumulación de Frenesí. Lucidez requiere 17 de inteligencia y un bastón para lanzarlo.

Puedes conseguir Lucidez siguiendo la misión de Ranni hasta el punto en que te da la Estatua Invertida Cariana. Úsala para dar la vuelta a la sala de estudio cariana y derrotar al hostil NPC que hay dentro. La preceptora Miriam te recompensará con el hechizo.

Consumible: Bolos Estimulantes

Al igual que la Lucidez, los Bolos estimulantes alivian la acumulación de Sueño. Puedes fabricarlos tras comprar el kit de artesanía Manual de Guerrero Nómada (16) al mercader del río Ainsel por 2.500 runas. La receta requiere uno de cada material: Musgo de las cavernas, un Huevo Durmiente y una Herba.

Los Bolos estimulantes también se encuentran en el mundo:

Objeto Ubicación Bolos Estimulantes Se puede comprar a la Doncellas Gemelas Quiescentes tras darle el Cojinete de Campana del vendedor ambulante de medicinas. Bolos Estimulantes Se pueden comprar dos al Comerciante Nómada en la costa, al suroeste de Limgrave, pasando la Cueva Costera. Bolos Estimulantes Se encuentra en un cadáver dentro de un pozo en Escondrijo de Sellia. Bolos Estimulantes Uno se puede encontrar en un cadáver en el camino a Nokstella, Ciudad Eterna

Y esto es todo lo que necesitas para prevenir el Sueño en el juego.