Usar mods en tus juegos favoritos e ayudarán a elevar tu experiencia de juego a otro nivel. en esta ocasión hemos hecho una lista con los mejores mods de Fallout 4 para jugar en Xbox One, PS4 y PC en 2024 y saques aún más provecho al juego de Bethesda.

Los juegos de Bethesda suelen admitir mods, los cuales ayudan a expandir mucho más la experiencia de los jugadores. Skyrim es un buen ejemplo de esto, pero también lo es Fallout 4, el título de combina elementos de disparos en primera persona, RPG y la supervivencia.

Los mods de este juego estan hechos para resaltar ciertos elementos que tal vez puedan ser mucho más atractivos para ciertos jugadores.

Mejores mods de Fallout 4 para PC

Esta es la lista de los mejores mods para PC de Fallout 4 con sus respectivos enlaces de descarga:

Place Everywhere – Colocar objetos en todas partes

Aunque el sistema de asentamientos de Fallout 4 es un logro relativamente sencillo en sí mismo, algunas de las características prácticas de su diseño pueden resultar molestas rápidamente. Una de ellas es la imposibilidad de colocar objetos debido a obstrucciones inamovibles o terrenos irregulares.

Como su nombre indica, este mod permite al jugador colocar objetos de asentamiento en cualquier lugar dentro de los límites de un asentamiento y, a veces, más allá. Estos objetos pueden colocarse sobre o dentro de modelos existentes o incluso flotando libremente en el aire sin apoyo, lo que facilita enormemente la construcción de asentamientos complejos.

[Descargar]

Scrap Everything

Junto con Place Everywhere, Scrap Everything es la herramienta que todo constructor de asentamientos preocupado por la imagen necesita. Permite al jugador desguazar prácticamente todo lo que ve, dejando un lienzo en blanco sobre el que empezar a reconstruir la Mancomunidad.

Desde los cadáveres de los asaltantes que acabas de matar hasta los frustrantes escombros esparcidos por Santuario, los yermos postapocalípticos nunca han tenido un aspecto tan limpio y presentable.

[Descargar]

Homemaker – Expandir refugios

BOMBASTICMORI

Aunque los objetos básicos de construcción de refugios funcionan bien, construir en varios sitios se convierte rápidamente en algo visualmente repetitivo. Ahí es donde entra en juego Homemaker, que trae consigo una gran cantidad de nuevas opciones para que los jugadores hagan que sus refugios se sientan como en casa.

El mod incluye más de 1.000 objetos adicionales de todo tipo, desde modelos de estructuras básicas hasta las decoraciones más refinadas. También se completa con mecánicas de funcionamiento, lo que permite nuevos plantadores y otros elementos de recursos para asegurarse de que su asentamiento se mantiene saludable.

[Descargar]

Better Settlers

THOM293

Construir refugios en Fallout 4 es divertido y constituye una gran parte del atractivo del juego. Es gratificante ver crecer tus refugios, comerciar y crear alianzas con otros. También te ofrece buenos lugares a los que enviar a tus compañeros NPC para asegurarte de que están a salvo.

Sin embargo, aparte de tus compañeros, los NPC de los colonos de Fallout 4 son bastante aburridos y sin vida. Su IA no es muy buena y deambulan sin sentido, esperando a ser atacados por radscorpions y otros monstruos mutantes.

Este mod cambia eso, dando a los colonos mucha más agencia y mejorando su IA. Serán más propensos a defender el asentamiento cuando se produzca un ataque, y tendrán mucha más variedad en cuanto a conversaciones y diseños.

[Descargar]

Settlements Expanded

Mientras que Homemaker es el mejor mod de asentamientos, Settlements Expanded aporta funcionalidad a raudales. Su principal objetivo es proporcionar un presupuesto para asentamientos mucho mayor, permitiendo a los jugadores construir refugios tan grandes y complejos como les permita el hardware de su PC.

También incluye varias opciones, como la posibilidad de conceder las ventajas necesarias para construir objetos específicos o añadir 1000 unidades de cada material de construcción con sólo pulsar un botón. Muy útil para quienes quieran diseñar con absoluta libertad.

[Descargar]

Repairable Sanctuary

Santuario es el primer asentamiento que los jugadores desbloquean tras salir de la Bóveda 111, y podría decirse que es el que tiene más potencial. Dicho esto, la versión base del juego no permite a los jugadores reparar las estructuras existentes ni mejorar en general el aspecto del lugar.

El mod Santuario Reparable convierte el sueño de una ciudad natal resurgente en una realidad alcanzable. Las estructuras, incluyendo las casas existentes y el desvencijado puente, pueden ser restauradas a su antigua gloria, convirtiendo rápidamente al Santuario en el faro de la civilización.

[Descargar]

Settlement Management Software

Aunque puede ser un mod para el líder más exigente, el software de gestión de liquidaciones tiene mucho que gustar. Añade varias características de calidad de vida relacionadas con la organización y gestión eficaz de tus asentamientos.

Entre ellas se incluyen estadísticas adicionales para cada asentamiento y colono individual, así como la posibilidad de controlar los asentamientos desde cualquier terminal accesible. También permite gestionar fácilmente las rutas de suministro y las opciones para acabar con los sintetizadores encubiertos antes de que se conviertan en un problema.

[Descargar]

Sim Settlements 1 & 2

KINGGATH

Está muy bien tener una creciente población de colonos en tus ubicaciones, pero el juego no les permite hacer gran cosa. Sim Settlements cambia eso, convirtiendo a tus residentes en miembros activos de la sociedad.

Los sistemas que se despliegan aquí son impresionantemente profundos. La función principal del mod permite a los jugadores designar áreas como zonas de construcción. Estas zonas pueden destinarse a fines específicos, desde comerciales a agrícolas o residenciales, y los colonos se encargarán de construir las estructuras adecuadas en esos lugares. También añade más profundidad y carácter a la lista de posibles residentes.

La secuela hace más de lo mismo con algunas características de calidad de vida añadidas. Dependiendo de tus prioridades, ambos pueden ser complementos adecuados para cualquier partida.

[Descargar]

Longer Power Lines

Como su propio nombre indica, las líneas eléctricas más largas eliminan las restricciones arbitrarias del juego a la hora de conectar la electricidad a los asentamientos. Es una premisa relativamente sencilla que ahorra un montón de problemas a la hora de conectar dispositivos en lugares incómodos.

[Descargar]

Mods de armas y armaduras

Armorsmith Extended

De todos los mods de esta lista, pocos cambian tanto los fundamentos de un sistema del juego como Armorsmith Extended. Revisa muchas de las restricciones impuestas a las armaduras en Fallout 4, permitiendo a los jugadores hacer varias cosas que las reglas del juego base no permiten.

La principal es poder equipar cualquier atuendo debajo de las piezas de armadura. Esto ahorra un montón de tiempo molesto cambiando a la ropa de Carisma para las conversaciones difíciles. Además, añade un montón de opciones de artesanía y taller que realmente ayudan a construir cada personaje de una manera totalmente única.

[Descargar]

Eli’s Armour Compendium

ELIANORA

El Compendio de armaduras de Eli añade una variedad muy necesaria a las opciones de armadura disponibles en la Mancomunidad. Añade más de 80 conjuntos de armadura unisex al juego, así como más de 30 accesorios y un montón de opciones de color adicionales para cada objeto.

La mayoría de estas piezas de armadura se adquieren hablando con Ellie, un NPC personalizado, y se pueden obtener planos para desbloquear recetas de artesanía para las nuevas opciones. En definitiva, se trata de un mod impresionantemente ejecutado que sigue teniendo un buen soporte en 2024.

[Descargar]

Arnés K-9 – Armadura táctica y mochila para perros

FADINGSIGNAL

Puede que Dogmeat sea el chico más bueno de toda la comunidad, pero sigue siendo vulnerable a los muchos peligros a los que nos enfrentamos. Como tal, ya es hora de que se le proporcione algún tipo de protección, y ahí es donde el mod Arnés K-9 entra en la ecuación.

Esencialmente, equipar a tu compañero canino favorito con un chaleco totalmente modificable lo transforma de una mascota leal a un perro de ataque totalmente equipado. También se le pueden añadir bolsillos laterales o una mochila, lo que le otorga un peso de transporte de +40 o +80, y se le puede añadir un tejido balístico para mayor protección.

[Descargar]

Concealed Armors

Así que acabas de terminar de confeccionar ese traje de gabardina perfecto, un homenaje al personaje de Walton Goggins en la nueva adaptación de Fallout. Por desgracia, no proporciona ninguna protección, y todas esas piezas de armadura de asaltante hacen que tu personaje parezca ridículo.

Pues bien, no te preocupes más por eso, ya que las armaduras ocultas te permiten controlar por completo tu aspecto sin ninguno de los efectos negativos de quitarte la pieza de armadura. La moda en la Commonwealth no tiene por qué ser difícil, y este mod es la mejor forma de hacerte con el control de tu look.

[Descargar]

Wasteland Sniper por Hothtrooper44

Teniendo en cuenta las eficaces opciones que puede ofrecer para mantenerse alejado de los problemas, sorprendentemente pocos parecen inclinarse por ser un francotirador en Fallout 4. Para aquellos que sí quieren ponerse “hasta arriba”, Wasteland Sniper es el mod para ti.

Aunque puede que no sea el mod más profundo de esta lista, es un homenaje visualmente impresionante a un arquetipo de personaje específico. Ofrece trajes totalmente personalizables para personajes masculinos y femeninos, con una ausencia de recortes realmente impresionante. Además, viene en diferentes colores, lo que siempre viene bien.

[Descargar]

Weaponsmith Extended

GAMBIT77

En lugar de buscar armas individuales en NexusMods, ¿por qué no dejar que alguien reúna las mejores en un cómodo paquete? Aquí es donde entra en juego Weaponsmith Extended, que aporta al juego una enorme variedad de nuevos dispositivos para matar.

Puede ser un poco complicado de configurar, con múltiples dependencias de mods que hay que tener en cuenta, pero es mucho más fácil que curar estas armas modificadas individualmente.

[Descargar]

Armas combinadas – Paquete de armas modernas

Aunque Weaponsmith es un amplio pack de armas que incluye desde lo más maravilloso a lo más extraño, Combined Arms se centra mucho más en el realismo. El pack añade 14 armas famosas del mundo real con texturas extremadamente detalladas que dejan en vergüenza a Call of Duty.

Aunque esto afecta un poco a la inmersión, es agradable alejarse de vez en cuando de las pistolas de tubo de mala calidad y usar una Barrett calibre 50 para hacer volar por los aires a un Behemoth supermutante.

[Descargar]

Remote Explosives – C4 con detonadores y más

A este arsenal de armas realistas se suma el mod Remote Explosives, que añade algunas opciones devastadoras al arsenal del jugador. Desde C4 hasta explosivos improvisados más rudimentarios, se ha prestado mucha atención a los tipos de explosión en el juego.

Además, todos ellos pueden detonarse a distancia, lo que permite crear situaciones únicas en las que los jugadores pueden destruir a algunos de los enemigos más poderosos del juego simplemente lanzándolos en la dirección correcta.

[Descargar]

Mods de juego

Parche no oficial de Fallout 4 – UFO4P

THE UNOFFICIAL PATCH PROJECT TEAM

Si decides descargar solo un mod de toda esta lista, el parche no oficial de Fallout 4 es el elegido. Sus efectos en el juego son demasiado numerosos para nombrarlos aquí, pero realmente lleva la experiencia Fallout 4 a un nivel completamente nuevo.

El parche añade miles de correcciones de errores para el juego base y cada pack de DLC, haciendo que explorar la Commonwealth y más allá sea una experiencia extraordinariamente fluida.

[Descargar]

Start Me Up – Inicio alternativo y revisión del diálogo

Para ser justos con Fallout 4, la secuencia de inicio está perfectamente bien. Por desgracia, tras unas cuantas partidas, ir a ver cómo está Shaun en su cuna se convierte rápidamente en una molesta tarea. El mod Start Me Up añade un montón de inicios alternativos para el personaje del jugador.

Además, permite al jugador saltarse la secuencia de inicio por completo para aquellos que quieran saltar directamente a la acción. También deja el inicio normal sobre la mesa por si de repente vuelve a apetecer revisitarlo.

[Descargar]

Camping – Acampada sencilla en el desierto (y sacos de dormir HD)

¿Alguna vez has estado en el desierto y te ha apetecido pasar la noche bajo las estrellas, en lugar de en un campamento de asaltantes recién liberado o en un asentamiento lejano? El Campamento lo hace realidad, permitiendo a los jugadores sacar un saco de dormir y disfrutar de un merecido descanso en medio de la “belleza” de la naturaleza postapocalíptica.

Pero esto no es todo. El mod se completa con kits de acampada artesanales, que incluyen tiendas de campaña, camas para perros, hogueras y ollas para hacer que la supervivencia mientras se explora sea una perspectiva un poco menos desalentadora. Todo parece apropiado para el entorno y es justo decir que el mod añade riqueza a la oferta del juego base.

[Descargar]

Survival Options

Para los que llevan más tiempo en la Commonwealth que el jugador medio, las cosas pueden volverse rancias rápidamente. El mod Opciones de supervivencia pretende añadir control sobre muchos de los elementos del juego para conseguir una experiencia realmente personalizada que perdure en la memoria.

Este mod puede hacer de todo, desde el más pequeño ajuste en el funcionamiento de los guardados hasta una revisión completa de las mecánicas de supervivencia que intervienen en la gestión del personaje del jugador. Incluso si sólo quieres cambiar un elemento que te ha molestado desde el principio, merece la pena descargarlo.

[Descargar]

Everyone’s Best Friend

VALDACIL

La premisa de este mod es sencilla: Dogmeat siempre te cubrirá las espaldas, aunque tengas un compañero humano. En anteriores juegos de Fallout, Dogmeat podía acompañarte aunque tuvieras un compañero humano. Sin embargo, Fallout 4 limita al jugador a un único compañero, independientemente de su especie.

El mod Everyone’s Best Friend arregla esto y te permite tener siempre a tu leal German Shepard a tu lado. Dogmeat te ayudará a ti y a tus compañeros humanos en combate, convirtiéndoos en un poderoso trío.

[Descargar]

Fire Team Support

Las facciones son una parte muy importante de Fallout 4. Puedes unirte a una o más facciones y trabajar para unirlas con otras o liderarlas para aplastar a la oposición. Sin embargo, aunque haces mucho para ayudar a las facciones en Fallout 4, ellas rara vez hacen mucho para ayudarte a cambio.

Este mod cambia esta situación al permitir pedir ayuda cuando te encuentres en una situación complicada. ¿Atrapado por supermutantes? No hay problema, llama a un Equipo de Fuego de la Hermandad del Acero para que te ayude a nivelar el campo de batalla.

El mod también funciona con todas las demás facciones importantes de Fallout 4, incluidos el Ferrocarril, los Minutemen y el Instituto.

[Descargar]

Another Life

Los que hayan jugado a Fallout 4 sabrán que los Synths (humanos sintéticos, también conocidos como robots) desempeñan un papel fundamental en la historia. Gran parte de Fallout 4 gira en torno a la lucha de los sintéticos por la libertad y la igualdad de derechos en los Yermos.

Este mod hace que esa lucha sea aún más conmovedora, al convertir al personaje jugable en un Synth. Esto cambia la apertura del juego y la estructura narrativa, ya que ya no estás buscando a tu hijo en el Yermo, sino que estás buscando tu propósito.

El mod Another Life te permite explorar el tema central del juego desde una perspectiva totalmente nueva. ¿Liberarás a los tuyos, los traicionarás y te pondrás del lado de tus creadores para acabar con ellos? ¿O traerás la paz y pondrás fin al conflicto? Tú decides.

[Descargar]

Weightless Junk and Other Items

Recoger chatarra mientras exploras es una parte importante para garantizar que tus asentamientos tengan los recursos necesarios para construir y que el personaje tenga todo lo que necesita para fabricar. Por ello, el peso puede convertirse rápidamente en un problema y los objetos basura suelen ser los primeros en sacrificarse.

Weightless Junk and Other Items elimina ese quebradero de cabeza y permite a los jugadores llenar sus inventarios con tonterías aparentemente inútiles hasta saciarse. Puede que no sea el mod más realista de esta lista, pero sí uno de los más útiles.

[Descargar]

Easy Hacking

La primera vez que hackeas con éxito un terminal en un juego de Fallout es una experiencia bastante gratificante. Sin embargo, no dura mucho, y puede convertirse rápidamente en una de las tareas de la vida, así como en una barrera para la progresión en algunos casos.

El mod Easy Hacking entra en acción en cuanto los jugadores abren un terminal para piratear. En lugar de las habituales opciones de palabras, sólo queda una en pantalla. Se trata de la contraseña correcta, y pulsarla ahorra mucho tiempo a lo largo de toda la partida. Tal vez no sea una buena opción para la primera partida, pero sí un alivio en posteriores intentos.

[Descargar]

Achievements

Uno de los principales inconvenientes de usar mods en cualquier juego es que suelen desactivar los logros en Steam y otras plataformas. El mod Achievements, de nombre sencillo, se salta eso, permitiendo a los jugadores recoger sus recompensas por completar ciertas actividades en el juego.

¿Es el más puro moralmente de los mods disponibles para Fallout 4? No. Pero en un juego para un solo jugador, su inclusión en esta lista está justificada, sobre todo cuando el simple uso de comandos de consola en lugar de mods también es compatible con los logros.

[Descargar]

Mods de revisión visual y del sistema

Darker Nights

Mientras escribía esta lista, una de las cosas que menos sentido tuvo fue lo brillante que es el páramo por la noche. Podría tratarse de un cálido resplandor radiactivo, pero lo más probable es que se trate simplemente de una elección de diseño por parte del desarrollador.

Darker Nights es el mod que convierte las noches en una experiencia realmente tensa, en un mundo que funciona en gran medida sin electricidad. Puede que no sea para aquellos a los que les cuesta ver ciertas cosas con poca luz, pero es imprescindible para los aficionados al realismo.

[Descargar]

Enhanced Lights and FX

Con un objetivo similar al del mod anterior, solo que esta vez con luz, Enhanced Lights and FX convierte ciertos escenarios en hermosos lugares que ocupar.

Los efectos de iluminación avanzados que añade son significativamente más realistas que los de la versión base y, de hecho, funciona muy bien en tándem con Darker Nights, cuando se pasa de un exterior a un interior.

[Descargar]

Water Enhanced

ANAMORFUS

Puede que sea un paisaje infernal altamente radiactivo, pero hay mucha agua que ver en toda la Commonwealth. Teniendo esto en cuenta, nosotros, como jugadores, podemos hacer que sea lo más espectacular posible mientras vivimos aventuras.

Los jugadores con PC antiguos tal vez prefieran no probarlo, pero para aquellos cuyo hardware pueda soportarlo, es una adición encantadora a una suite de mods visuales para Fallout 4.

[Descargar]

Fallout 4 Enhanced Color Correction

El diseño visual de Bethesda para Fallout 4 no tiene nada de malo. Dicho esto, hay algunas superficies, texturas y colores por todo el mundo que siguen siendo un poco sosos y poco inspiradores.

La corrección de color mejorada de Fallout 4 hace mucho por actualizarlos y acercarlos a los estándares de 2024. Se ha cambiado todo, desde las grandes estructuras hasta las pequeñas superficies de objetos individuales, y el mundo tiene mejor aspecto.

[Descargar]

LooksMenu

La pantalla de creación de personajes de Fallout 4 es, en el mejor de los casos, adecuada y está muy por debajo de los estándares recientes establecidos por juegos como Baldur’s Gate 3 y Dragon’s Dogma 2. LooksMenu no consigue llevarla a ese nivel, pero siempre es bueno tener más opciones.

El mod añade un montón de opciones diferentes a cada una de las áreas de personalización facial del juego, incluidas algunas opciones extravagantes para aquellos que se sientan especialmente creativos. También permite guardar y cargar preajustes para que los personajes puedan reproducirse fácilmente en varias partidas guardadas.

[Descargar]

Improved Map with Visible Roads

El mapa del Pip-Boy es algo curioso. Por un lado, se siente espectacularmente apropiado para el pequeño ordenador de muñeca. Por otro lado, puede ser muy difícil de leer y navegar, particularmente en interiores.

Los mapas mejorados con carreteras visuales hacen que todo esto sea mucho más fácil de entender. Las carreteras descubiertas son ahora muy pronunciadas y los tipos de asentamientos son más claros y fáciles de diferenciar. Imprescindible para cualquier trotamundos.

[Descargar]

Mejores mods de Fallout 4 para PlayStation y Xbox

Hay bastantes menos mods de Fallout 4 disponibles para descargar en consola, pero aún así hay opciones que merecen la pena. Te permitirán simplificar los minijuegos de abrir cerraduras y hackear, conseguir munición infinita para tus armas y mucho más.

Mods de revisión visual y del sistema

Vivid Fallout

Vivid Fallout es probablemente la actualización visual más completa y atractiva disponible para los jugadores de consola. Actualiza muchas de las texturas básicas del juego y añade remasterizaciones HD en todos los aspectos, lo que mejora aún más la Commonwealth.

Para aquellos a los que les guste construir asentamientos enormes, usar este mod junto con zonas de alta densidad puede poner a prueba el hardware. Afortunadamente, en todas las localizaciones básicas que se ofrecen a los jugadores, la actual generación de consolas maneja la carga de forma impresionante.

Enhanced Blood Textures

DDEFINDER

Una de las opciones de diseño más emblemáticas de la serie Fallout es la naturaleza explosiva y sangrienta de sus combates. Por desgracia, parte de ese gore ha empezado a parecer un poco anticuado a medida que Fallout 4 se aleja cada vez más de su fecha de lanzamiento original.

Lo mejor de todo es que existen texturas de sangre mejoradas que le dan un realismo inquietante. No sólo se han actualizado los efectos visuales, sino también la física de la sangre, lo que permite que la sustancia se comporte de una forma más parecida a la vida real.

Wasteland Creatures Redone

DOOM

Ahora que sabemos cómo actualizar el aspecto visual del mundo del juego en consola, tiene sentido hacer lo mismo con las criaturas. Wasteland Creatures Redone es la mejor opción disponible para ello, ya que retexturiza todos los mortíferos habitantes de la Commonwealth.

El Bloatfly de la imagen de arriba es un gran ejemplo de la profundidad añadida por el mod, y es una parte esencial del tapiz más amplio de traer los efectos visuales del juego a los tiempos modernos.

Seasons: Winter

¿Qué fue del invierno? Como mínimo, los jugadores habrían esperado un invierno nuclear en algún momento de la serie. Por desgracia, los distintos desarrolladores aún no han cumplido, pero hay un mod que puede proporcionar un divertido manto de nieve.

Seasons: Winter es un impresionante mod de conversión meteorológica que convierte la Commonwealth en un impresionante país de las maravillas. La nieve se posa en los tejados de las estructuras existentes, así como en la hierba, las losas de pavimento y otras texturas del suelo. En la variedad está el gusto y este mod lo aporta con creces.

Everyone’s Best Friend

¡Dogmeat ha vuelto! El querido mod de PC ya está disponible en consolas, permitiendo a los jugadores llevar a su compañero canino favorito en aventuras junto a otro compañero humano o robot. No hay mucho más que decir. Es hora de volver a sacar a Dogmeat de su perrera.

Mods de refugio

OCDecorator

MCFACE / EBOKIANKNIGHT

Este mod es imprescindible para quienes disfrutan construyendo asentamientos avanzados. No sólo te da más libertad a la hora de colocar objetos, sino que también proporciona más objetos del mundo de Fallout 4 para añadir a tu asentamiento.

Esencialmente, elimina muchas de las restricciones que se añadieron en el juego base, permitiéndote ir a la ciudad en tus asentamientos y construir algunos campamentos especiales y creativos para que tus colonos los defiendan.

All Settlements Extended

Este mod amplía el área perimetral de cada asentamiento que tengas, permitiéndote aprovechar más terreno. Tener un área de asentamiento más amplia no solo te da más espacio para que tu asentamiento crezca, sino que también te da nuevas opciones a la hora de defenderte.

Los asentamientos en Fallout 4 son atacados constantemente, y resulta molesto. Este mod te da más espacio para establecer defensas, lo que significa que es menos probable que los ataques de los mutantes se acerquen a algo valioso. Tus colonos también tendrán más tiempo para repeler el ataque, ya que los invasores estarán ocupados lidiando con torretas de seguridad y robots.

A Better World – Pack de talleres de cabina

Teniendo en cuenta la falta de recursos de que disponen quienes viven en la Commonwealth, sorprende lo poco que aprovechan las fuentes de madera que quedan en el mundo. Sin embargo, el personaje del jugador no tiene por qué ser uno de ellos, y ahí es donde entra en juego A Better World.

El mod pone a tu disposición estructuras, desde elementos de un solo bloque diseñados para ser encajados como los kits de vivienda tradicionales hasta cabañas enteras preconstruidas. Para aquellos que busquen añadir un poco de sabor a Red Dead a su experiencia apocalíptica, este es su mod.

Restoring the Castle

El Castillo tiene el potencial de ser uno de los asentamientos más impresionantes de todo el juego, pero hacerlo realidad es complicado. Las estructuras de los jugadores a menudo se ven obstaculizadas por los escombros que lo cubren y puede ser una pesadilla navegar por él.

El mod Restaurar el castillo introduce una divertida misión que culmina con la restauración del fuerte para devolverle su antiguo esplendor. Si a esto le añades un mod para los interiores, se convertirá rápidamente en el mejor lugar en el que estar.

Diamond City Mayor

Diamond City es el mayor bastión de civilización de toda la Commonwealth, por lo que resulta un poco molesto que los jugadores no puedan gobernarla benévolamente en algún momento del juego base. El mod Diamond City Mayor añade esa funcionalidad.

Los ciudadanos se dirigirán al jugador como alcalde y se desbloquea el control total del taller, lo que permite construir edificios hasta en las gradas. También permite reordenar un poco la disposición ligeramente caótica de la ciudad existente.

Sim Settlements 1 & 2

KINGGATH

Sim Settlements 1 & 2 ya está disponible en consola y aporta todo el realismo que la versión de PC añade al juego original. Todas las características presentes en el mod de PC están disponibles aquí y es realmente uno de los mods más profundos mecánicamente que se ofrecen a los constructores de asentamientos.

Mods de juego

Quick Hack and Pick

Aquellos que jueguen a Fallout 4 en consola y no estén interesados en las mecánicas de pirateo y apertura de cerraduras del juego deberían descargarse este mod, ya que aunque estos minijuegos siguen existiendo incluso después de descargarlo, se han simplificado y agilizado.

Ya no te quedarás atascado en una determinada cerradura o terminal de Fallout 4 y podrás superarla sin problemas. Los que hayan jugado a Fallout 4 sabrán que algunas cerraduras y terminales actúan como puertas de acceso a la progresión en ciertas misiones. Así que este mod te ayudará a acceder más rápido a más contenido.

Companion Infinite Ammo

No hay nada más molesto en Fallout 4 que estar en un acalorado tiroteo y que tu compañero se quede sin munición. En ese momento, se pondrá a buscarla por el campo de batalla, poniéndose en peligro y convirtiéndose en una molestia. También es irritante tener que acordarse de mantener la munición de tu compañero siempre llena.

Este mod elimina ambos problemas. Todo lo que tienes que hacer es darle un arma a tu compañero, y podrá usarla sin tener que buscar munición sin parar. Esto es especialmente útil en el modo supervivencia, cuando la munición escasea y es mejor guardarla para ti como jugador.

Take Cover

REGISTRATOR2000

Pensándolo bien, parece extraño que un juego con tanto combate como Fallout 4 no tenga un sistema de cobertura. Obviamente, es posible agazaparse detrás de las cosas, pero los enemigos tienen la extraña manía de disparar al jugador de todos modos en las dificultades más altas.

Take Cover es un añadido al juego extraordinariamente pulido que permite a los jugadores esconderse detrás de cualquier cosa, desde muros hasta pequeñas barricadas. La cobertura parece una parte natural del diseño del juego que Bethesda simplemente se olvidó de activar, y eso es mérito de los desarrolladores del mod.

Choose Your Own Perks

Posiblemente uno de los mejores mods de Fallout 4 para consolas, te permite probar cualquier build que quieras antes de comprometerte con él. El mod desbloquea todas las ventajas desde el principio del juego y te permite elegir las que quieres mantener activas. Si quieres, puedes activarlos todos y disfrutar de todas las ventajas en una sola partida.

Dicho esto, es probable que haya algunas que no se adapten a tu estilo de juego, que hagan el juego demasiado fácil o que simplemente no te interesen. Sin embargo, es divertido experimentar con las distintas ventajas y ver qué creaciones divertidas se te ocurren. Tener acceso a todas las ventajas de Fallout 4 es algo que la mayoría de los jugadores no llegan a experimentar.

True Storms

El mod True Storms original se creó para Skyrim, el otro proyecto estrella de Bethesda, pero ahora ha llegado a Fallout. Incluye una holocinta que permite a los jugadores controlar por completo un sistema meteorológico totalmente remasterizado.

Hay muchas más opciones meteorológicas, como tormentas de polvo y niebla espesa, muchas de las cuales tienen un efecto tangible en el juego. También cuenta con hordas de Ghouls, y cualquier mod que lo incluya merece la pena añadirlo al arsenal.

Plenty o’ Exploration

Una de las cosas más frustrantes de Fallout 4 es la cantidad de estructuras inaccesibles, sobre todo en el centro de Boston. Aunque este mod ya no está en desarrollo activo, la única mente detrás de él hizo un trabajo admirable para solucionar este problema.

Está lejos de abrir todos los edificios del juego, pero es agradable tener multitud de nuevos interiores de los que disfrutar como jugador veterano.

Parche no oficial de Fallout 4 – UFO4P

Tan obligatorio como es este mod en PC, puede serlo aún más en consola. Los juegos de Bethesda son famosos por sus bugs y las versiones para consola de Fallout 4 son ejemplos de esa tendencia. UFO4P es el mejor mod para solucionar los innumerables bugs de los que adolece el juego base.

Cheat Terminal

Por último, pero no menos importante en esta sección, está el terminal de trucos. Esencialmente pone todas las opciones disponibles para los jugadores de PC a través de comandos de consola en el Pip-Boy. Si quieres más munición, un arma nueva o simplemente ser invencible durante un rato, este es el mod que necesitas.

Modos de armas y armaduras

The Attachment Pack

La magnitud del mod The Attachment Pack es realmente impresionante. Añade más de 400 accesorios de armas al juego, que van desde lo hiperfuncional a lo totalmente estético.

La gama de miras del juego base es bastante limitada, y hay jugadores que eligen lo mejor de un mal grupo. Eso no debería ser un problema a partir de ahora, ya que el mod incluye desde miras ACOG hasta visores de francotirador más precisos. También actualiza los efectos visuales de Pipe Gun, y sólo por eso merece la pena tenerlo.

Vanilla Reanimation Project Bundle

BETHESDA

Hay muchas armas en Fallout 4 y muchas de ellas han sido reanimadas en mods individuales. El Project Bundle está disponible en la tienda de mods para ambas consolas y reúne muchas de estas reanimaciones en un solo lugar.

Añade mucha variedad y realismo a la forma en que se guardan y recargan las armas, lo que permite una inmersión en el combate sin igual cuando se usa como parte de un paquete más amplio.

NCR Veteran Ranger Armor

Desafortunadamente, el mod de armadura NCR Veteran Ranger no está disponible para los jugadores de PlayStation debido a algunas restricciones en los activos personalizados. Sin embargo, el mod sigue mereciendo su lugar aquí. Su simple propósito es llevar uno de los atuendos más icónicos de la historia de la franquicia al juego más reciente.

Gracias a esta interpretación perfectamente realizada, los jugadores ya no tendrán que dirigirse al Mojave para conseguir su propia armadura del NCR. En su lugar, podrán convertirse en el único representante de la facción en la Commonwealth.

¿Cómo instalar los mods de Fallout 4 en PC?

Los jugadores pueden descargar e instalar mods de Fallout 4 en PC siguiendo los pasos que se indican a continuación:

Abre Fallout 4 y selecciona “Mods” en el menú principal. Selecciona el mod que deseas instalar y, a continuación, selecciona “Descargar”. Instala el mod una vez descargado y actívalo en el mismo menú. Una vez activado, carga una partida existente o inicia una nueva para jugar.

Ahora deberías poder utilizar los mods que descargaste al iniciar el juego. Recuerda que también puedes añadir mods desde el sitio Bethesda.net y seleccionar la opción Añadir a la biblioteca.

¿Cómo instalar los mods de Fallout 4 en PlayStation y Xbox?

Bethesda es una de las pocas compañías que pone mods a disposición de los jugadores de consola, y además son sencillos de usar. Para activar los mods de Fallout 4 en consola, sólo tienes que seguir estos pasos:

Selecciona la opción “Mods” en el menú principal, y aparecerá una lista de mods que puedes descargar. Descarga los mods que quieras probar. Selecciona y activa el mod una vez descargado.

Ten en cuenta que Fallout 4 tiene un número limitado de mods disponibles en Xbox y PlayStation en comparación con PC. Algunos mods en consolas tampoco funcionan bien con otros, así que intenta no usar demasiados a la vez. Si el juego se bloquea o funciona con lentitud al usar un determinado mod, intenta evitarlo en el futuro.

Es importante recordar que, aunque la lista de mods de Fallout 4 para consola ha sido aprobada por Bethesda, ellos no son los creadores y no son responsables de lo que hagan. Los mods son creados por la comunidad, por lo que no siempre son completamente estables cuando se usan juntos.