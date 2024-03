Marvel Rivals es el borrón y cuenta nueva que Overwatch 2 merecía

Lo primero que pensará la gente cuando vea el tráiler de Marvel Rivals es: “Vaya, se parece bastante a Overwatch”. Lo segundo que pensarán será: “¿Qué le ha pasado a Overwatch?”.

A primera vista, las comparaciones son obvias. Tienes un sistema de héroes basado en clases con una jugabilidad basada en objetivos. Tienes un colorido elenco de personajes instantáneamente icónicos. Entrecierra los ojos y las imágenes de los mapas que hemos visto hasta ahora podrían estar sacadas directamente de Numbani. Pero se trata de Marvel Rivals.

Sin embargo, hay algo más que el aspecto del juego que atrae a los jugadores de Overwatch. Bajo las similitudes cosméticas, hay una sensación de frescura. Overwatch tiene una historia larga, complicada y desordenada, y Rivals aún no tiene nada de eso.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Una de las extrañas contradicciones de Overwatch 2 es que, durante las últimas temporadas, el equipo de desarrollo ha tomado sistemáticamente buenas decisiones para la longevidad del juego. El alejamiento de las misiones de historia para centrarse en el PvP, el núcleo que hizo tan grande a Overwatch, es el correcto. Volver a tener todos los héroes desbloqueados desde el principio ayuda a la accesibilidad, y los nuevos mapas y héroes han estado todos a la altura de los añadidos en Overwatch 1.

Pero todas estas decisiones, por inteligentes y buenas que sean, se sitúan en el contexto de una decepción masiva y unas expectativas no cumplidas. Nunca habrá forma de enmarcar un reenfoque hacia el PvP, la parte mejor y más importante del juego, como algo distinto a la admisión de que el PvE fue un fracaso, un fracaso que hizo perder a Blizzard cualquier tipo de buena voluntad por parte de la comunidad.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por eso, como jugadora de Overwatch, me resulta difícil no sentir envidia al ver el anuncio de Marvel Rivals. Estoy leyendo sobre una historia al estilo multiverso sobre el Dr. Doom que incluye nuevas interpretaciones de personajes icónicos, y no puedo evitar pensar en el elenco de Overwatch: un enorme logro en el diseño de personajes al que se ha dejado estancado en el mismo lore inmóvil durante años. ¿Por qué no consiguen una historia como esta?

Y puede que Marvel Rivals no cumpla ninguna de estas promesas. Quizá sea un fracaso absoluto. No sería el primer fracaso cooperativo basado en Marvel, ni el segundo. Pero Rivals tiene esperanza, bombo y está libre de un pasado que arrastra cualquier intento de restaurar la fe en el juego. Echo de menos eso. Y por eso jugaré a la alfa cerrada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El anuncio de Rivals me recuerda a la cinemática que anunciaba el lanzamiento de Overwatch 2, y recuerdo haberla visto y haber sentido tanta esperanza por el futuro del juego. Estaría bien volver a sentir eso.