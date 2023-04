Mejores juegos de Xbox Game Pass para consola y PC (abril de 2023)

Xbox Game Pass está repleto de cientos de excelentes juegos, abarcando una gran cantidad de géneros. Así que, para facilitar esa búsqueda, hemos recopilado los mejores juegos de Xbox Game Pass en abril de 2023.

Xbox Game Pass ofrece cientos de juegos de alta calidad a un precio mensual razonable. Entre estos títulos se encuentran experiencias AAA, joyas indies y juegos multijugador, lo que significa que hay algo para todos.

Sin embargo, encontrar el mejor juego de Xbox Game Pass en 2023 puede ser complicado, especialmente cuando hay tantos entre los que elegir. Así que, aquí están los mejores juegos de Xbox Game Pass en abril de 2023 para tu consola y PC.

El artículo continúa después del anuncio.

Mejores juegos de Xbox Game Pass para consola y PC en abril de 2023

Microsoft

Todos los juegos señalados como compatibles con consola funcionarán en Xbox One, así como en Xbox Series S|X, y también hemos indicado cuáles están optimizados para aprovechar al máximo el nuevo hardware.

Batman: Arkham Knight (Consola)

ROCKSTEADY/WARNER BROS

La franquicia Batman Arkham puede haber estado mayormente inactiva desde el lanzamiento de Arkham Knight en 2015, pero el juego sigue siendo un excelente título de acción y aventura. Gotham City nunca ha parecido (o sentido) más aterradora, y aunque el Batmóvil fue una adición polémica en su lanzamiento, aún disfrutamos rompiendo muros como si estuvieran hechos de papel.

El artículo continúa después del anuncio.

Claro, el giro de la trama se puede ver a kilómetros de distancia, pero Arkham Knight fue un final adecuado para la franquicia, al menos hasta que podamos jugar como el Escuadrón Suicida.

Battletech (PC)

HAREBRAINED SCHEMES/PARADOX INTERACTIVE

La franquicia Battletech/MechWarrior lleva años con nosotros, pero Harebrained Schemes cogió el elemento básico de la serie de robots descontrolados llenos de suficiente munición para borrar continentes enteros del mapa y lo puso en un formato más parecido a la serie XCOM.

La estrategia por turnos se desarrolla mientras tu grupo de mercenarios lucha a través del sistema solar, recogiendo misiones para ganar dinero y mantener los motores de tus mechs actualizables en funcionamiento.

El artículo continúa después del anuncio.

Crusader Kings III (PC)

PARADOX INTERACTIVE

Si alguna vez has visto Juego de Tronos y disfrutado de las traiciones políticas (y a veces literales), entonces Crusader Kings III merece la pena. ¿Un líder vecino te mira mal? Podrías cortejar a su cónyuge y hacer que tu bastardo gobierne cuando se hayan ido. O simplemente podrías mandarlos a matar.

Los jugadores incluso han informado de múltiples esposas siendo asesinadas por un personaje que resultó ser su gemelo malvado; realmente es un gran generador de historias únicas.

Deathloop (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

Microsoft

Deathloop pudo haber sido exclusivo de PS5 cuando lo analizamos en su lanzamiento, pero finalmente ha dado el salto a Xbox y no ha perdido ni un ápice de estilo, elegancia o ferocidad en la transición.

El artículo continúa después del anuncio.

Este enigma de bucle temporal está repleto de poderes sobrenaturales y armamento impresionante, a la vez que se desarrolla en un mundo con un marcado sabor de los años setenta.

Doom Eternal (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

ID SOFTWARE/BETHESDA

Si el renacer de Doom en 2016 llevó al abuelo de los juegos de FPS a la era moderna, Doom Eternal es esa misma bola de furia armada con motosierra pero en su versión adulta. La secuela de iD Software es más grande, audaz y sangrienta que su predecesora. Sus escenarios son más ambiciosos, su plataformeo es realmente divertido y recupera el singular “tira y afloja” del combate que hizo que el reinicio fuera tan apreciado tanto por los recién llegados como por los fans de siempre.

El artículo continúa después del anuncio.

Además, luce asombrosamente bien en Xbox Series S|X, lo que significa que vale la pena volver a jugarlo incluso si ya lo has terminado.

SPORTS INTERACTIVE

Si alguna vez te has considerado un maestro táctico, ahora puedes demostrarlo con Football Manager 2023. Un fantástico simulador de gestión que añade capas y capas de profundidad, puedes elegir tu gran club favorito o comenzar en las ligas inferiores de cualquier país.

Con un flujo interminable de partidos, puedes construir tu dinastía futbolística con la nueva función de Planificación de Equipo, que te permite identificar jugadores para fichar o vender a lo largo de varias temporadas, mientras que el renovado centro de datos facilita más que nunca averiguar qué está fallando o jugar según tus puntos fuertes.

Forza Horizon 5 (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

MICROSOFT

El paisaje de México, unos gráficos aún más impactantes y una extensa lista de coches hacen de Forza Horizon 5 no solo el mejor juego de carreras de este año, sino uno de los mejores juegos de carreras de todos los tiempos.

Es el escaparate perfecto para Xbox Series S|X, y si cuentas con un PC potente, también lucirá espectacular en él.

Gears 5 (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

Xbox

Gears 5 sigue siendo un escaparate para las consolas Xbox Series S|X, y con razón: el juego de disparos en tercera persona de The Coalition nunca ha lucido ni jugado mejor. Los jugadores toman el control de Kait Diaz en la campaña del juego, con impresionantes escenas y hasta una sección más inspirada en mundos abiertos.

En el multijugador, los jugadores pueden disfrutar de los modos Horda, Versus y el nuevo modo Escape, lo que significa que hay mucho que disfrutar. Ah, y sí, todavía hay armas con motosierras.

Halo Infinite (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

343 Industries

Halo Infinite podría ser el título de Xbox más esperado de 2021, y gracias a Game Pass, los jugadores pueden sumergirse desde el primer día. Con una campaña de estilo mundo abierto y un conjunto multijugador gratuito, hay diversión asegurada.

¿Quieres ponerte al día con la serie? Halo: Master Chief Collection también está disponible en Xbox Game Pass, lo que significa que hay seis juegos principales para jugar antes de Infinite si quieres conocer la historia de Spartan-117.

Trilogía Hitman (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

IO Interactive

La saga Hitman lleva más de veinte años en el mercado, pero realmente alcanzó su punto máximo con el último trío de aventuras. Este paquete contiene todos los episodios de la entrega de 2016, así como sus dos secuelas directas, y es uno de los mejores juegos de acción sigilosa de los últimos años.

Cada misión es un rompecabezas con cientos de elementos móviles, y puede ser muy divertido trazar diabólicas formas de eliminar a tus objetivos, ya sea usando un arma, estrangulándolos, arrojándolos desde un tejado, envenenándolos o cualquier otra cosa. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Immortality (PC, Consola)

HALF MERMAID PRODUCTIONS

El último título de Sam Barlow es otra película interactiva, pero podría ser la mejor hasta ahora. Inmortalidad requiere que los jugadores investiguen la carrera de una talentosa actriz cuyas películas nunca parecen ver la luz del día.

Esto se logra uniendo fragmentos de películas perdidas, y la historia es infinitamente satisfactoria de descubrir.

Persona 5: Royal (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

SEGA, ATLUS

Persona 5 es ese raro JRPG en el que no es necesario ser un gran fanático del género para adentrarse en él. Claro, el combate es por turnos, pero es de lo más espectacular, y la narrativa se desarrolla en un Tokio actual que oscila entre ofrecer la monotonía de la vida escolar y mazmorras para combatir demonios.

La versión Royal añade personajes adicionales y contenido de historia, lo que significa que podría valer la pena rejugarlo incluso si ya lo has completado. Le otorgamos la máxima puntuación en nuestra reseña, y lo recomendamos a todos como uno de los mejores juegos de Xbox Game Pass en 2023 y uno de los mejores JRPG jamás creados.

Psychonauts 2 (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

DOUBLE FINE/XBOX

El Psychonauts original se lanzó en 2005, pero su secuela de 2021 no pierde el ritmo. De hecho, continúa justo donde lo dejó su predecesor, reintroduciendo a Razputin “Raz” Aquato. Los jugadores se adentrarán en la psique fracturada de múltiples personajes, y cada mundo ofrece un parque de juegos único en el que Raz puede experimentar con sus poderes Psi.

Si eres fanático de los juegos de plataformas o de la peculiar mezcla de lo extravagante y emotivo del desarrollador Double Fine, Psychonauts 2 es imprescindible.

Rainbow Six Siege (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

Ubisoft

Rainbow Six Siege se lanzó con críticas mediocres en 2015, pero ahora, en su sexto año de contenido, el juego ha ido de menos a más. Ofreciendo combates tácticos y tensos en mapas donde las paredes, los suelos y los techos pueden ser destrozados, ningún lugar está a salvo.

Los fans de Rainbow Six en Xbox obtienen la Edición Deluxe, lo que significa que desbloquearás varios Operadores para ampliar tu plantilla.

Sea of Thieves (Optimizado para Xbox Series S|X)

Xbox

Sea of Thieves puede haber tenido un lanzamiento difícil, pero Rare ha seguido desarrollando sus sistemas desde entonces. Agregando más cosas por hacer y objetos para ganar, Sea of Thieves se disfruta mejor con amigos, luchando contra barcos enemigos y Krakens mientras cantan canciones marineras, beben cerveza y sacan agua del casco de su barco.

Añade a eso una nueva serie de relatos llamados Tall Tales que presenta a Jack Sparrow de Pirates of the Caribbean, y Sea of Thieves es merecedor de estar en nuestra lista de los mejores juegos de Xbox Game Pass.

Stardew Valley (PC, Consola)

CONCERNEDAPE

Stardew Valley es un encantador juego independiente que sigue creciendo y mejorando con el tiempo. Al hacerse cargo de la granja de un pariente, los jugadores tienen la tarea de restaurarla a su antigua gloria cultivando y vendiendo cosechas, así como minando y estableciendo relaciones con los aldeanos.

Todo ello envuelto en una estética hermosa y colorida, y con la inclusión del multijugador, puedes pasar días simplemente cultivando en paz.

Titanfall 2 (Consola)

RESPAWN ENTERTAINMENT/EA

Apex Legends ha sido un gran éxito para Respawn, pero estaríamos mintiendo si dijéramos que no esperamos con ansias un tercer juego de Titanfall. Si bien el primer juego ofrecía un increíble modo multijugador, la campaña para un jugador de Titanfall 2 es un clásico de todos los tiempos, cambiando constantemente las expectativas mientras mantiene un sólido manejo de armas y desplazamiento.

Luego está el multijugador, que tampoco se queda atrás y ayudó a formar la base del excelente combate battle royale de Apex Legends.

Total War Warhammer 3 (PC)

CREATIVE ASSEMBLY

Total War: Warhammer 3 es uno de los mejores títulos de estrategia de Creative Assembly hasta ahora, y eso se debe en gran parte a la variación entre sus razas. Cada una ofrece sus propios beneficios y mecánicas únicas, ya sea enviando osos polares a la carga en la batalla o lanzando hechizos con tu príncipe demonio creado, ninguna de las dos campañas se juega de la misma manera.

Two Point Campus (PC, Consola)

TWO POINT STUDIOS/SEGA

Si Two Point Hospital te hizo reír, es probable que Two Point Campus haga lo mismo. Ofreciendo una variedad de alocados entornos educativos (incluyendo una escuela de magia, una culinaria y una para caballeros), no hay dos niveles iguales y cada uno puede mantenerte jugando durante horas.

What Remains of Edith Finch (PC, Consola) (Optimizado para Xbox Series S|X)

GIANT SPARROW/ANNAPURNA INTERACTIVE

Pocos juegos son tan atmosféricos como What Remains of Edith Finch, una historia sobre el último miembro sobreviviente de la familia Finch. Edith regresa a casa para explorar la finca familiar, con cada miembro de la familia Finch fallecido en circunstancias misteriosas o trágicas.

Reconstruyendo la historia de su familia a través de viñetas jugables, What Remains of Edith Finch es emotivo, pero más que un poco sombrío. Aun así, deja un mensaje indeleble sobre la vida y la muerte que es difícil de olvidar.

Pentiment

OBSIDIAN

Pentiment es algo completamente único en el mundo de los videojuegos. Incorpora literatura, narración de historias y una simplicidad significativa, creando un fantástico misterio de asesinatos que permanecerá en la mente del jugador mucho después de haberlo completado.

En última instancia, este juego es emocional, adictivo y absolutamente único en sus diseños. Una experiencia obligada para cualquiera con Xbox Game Pass.

Cómo jugar los mejores juegos de Xbox Game Pass para abril de 2023

Xbox Game Pass se puede adquirir a través del sitio web oficial de Xbox tanto para PC como para consolas Xbox.

El pase viene en dos niveles: