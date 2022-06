Xbox Game Pass junio de 2022: todos los juegos que entran y salen de la lista

Load More

No obstante, no te preocupes porque el servicio siempre nos avisa con un par de días de antelación. Ahí podremos decidir si terminarnos el juego os i bien comprarlo con un descuento antes de que salga de la biblioteca.

También esperamos que A Plague Tale: Requiem en junio, y se ha confirmado que el juego será un título del Game Pass cuando llegue. Sin embargo, de momento no tenemos fecha de cuándo será.

De momento, esta es la lista que tenemos con todos los juegos que estarán disponibles en junio. Si no hay nada que te llame la atención no te preocupes. Lo más probable es que a medida que vayan pasando los días tengamos nuevos anuncios.

El servicio de suscripción mensual de Microsoft Xbox Game Pass se ha convertido en un servicio casi necesario para cualquier jugador de Xbox o una gran alternativa para cualquier persona con un PC. El servicio agrega una serie de juegos a las bibliotecas tanto a Xbox, PC como a los dispositivos móviles con Microsoft Cloud Gaming. Esta nueva funcionalidad es un paso más al servicio ya ofrecido de Games With Gold .

Xbox Game Pass ofrece una gran lista de nuevos juegos. Para que no te pierdas nada de nada te traemos todos los títulos que llegarán en mayo y junio.

by Paula González