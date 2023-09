Mejores MMO y MMORPG para jugar en 2023: gratis y de pago

Hay muchos MMO ahí fuera para que los descubran los nuevos jugadores, y tanto si eres un veterano de World of Warcraft en busca de algo nuevo, como si eres un completo recién llegado al género, aquí tienes 12 de los mejores MMO y MMORPG a los que puedes jugar en 2023 y más allá.

No faltan grandes MMO a los que jugar en 2023, desde el épico Final Fantasy XIV hasta el Runescape o World of Warcraft de la vieja escuela, hay un montón de mundos emocionantes y vibrantes en los que pueden adentrarse tanto los veteranos del género como los nuevos jugadores.

Sin embargo, un género de juegos tan amplio e histórico puede resultar abrumador, y con tantos títulos fantásticos entre los que elegir, puede ser complicado decidir qué MMO merecen realmente tu tiempo.

Sin embargo, te hemos preparado una lista de 12 de los mejores MMORPG gratuitos y de pago a los que podrás jugar en 2023 y más allá.

Contenido

Los mejores MMORPG de pago en 2023

Desde conocidos MMOs hasta algunos títulos más de nicho, aquí tienes los mejores MMORPGs y MMOs para descargar en 2023:

1. Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV (conocido comúnmente como FFXIV), que se lanzó por primera vez en 2010 con una acogida mediocre, fue criticado duramente. Tras el cierre total del juego, resurgió de nuevo en el verano de 2013 con el nombre de A Realm Reborn, una renovación completa que hizo las delicias de los fans.

La historia de Final Fantasy XIV es una parte integral de la experiencia, y con un total de cinco expansiones que superar, está repleta de historia que descubrir. Y lo que es más, el mundo de Eorzea es increíblemente amplio, y los jugadores gozan de una total libertad de personaje, que incluye la posibilidad de cambiar entre las clases y sus 20 profesiones según te convenga.

Aunque se puede comprar para jugar y requiere una cuota de suscripción, los nuevos jugadores pueden sumergirse en una de las mejores pruebas gratuitas de FFXIV, que te permitirá experimentar el juego hasta el nivel 60 (el nivel máximo es 90 desde el lanzamiento de Endwalker). Los jugadores de PvP también tienen opciones aquí, pero no es ningún secreto en la comunidad que el objetivo principal es sin duda el contenido PVE.

En 2022, el parche 6.2 de FFXIV, Buried Memory, añadió una nueva localización conocida como Santuario Insular. Adecuado para aquellos que buscan un ritmo más relajado y lento, los fans de juegos como Animal Crossing o Disney Dreamlight Valley se sentirán como en casa aquí, ya que podrán construir, coleccionar y cultivar mientras construyen su propio trozo de paraíso.

Con un diseño artístico y sonoro de gran belleza, no hay mejor momento que éste para adentrarse en Final Fantasy XIV.

2. World of Warcraft

Quizá uno de los MMORPG más conocidos de esta lista, World of Warcraft es un nombre muy conocido desde 2004. En la actualidad, sigue atrayendo a fans de todo el mundo, con algunos de los personajes más emblemáticos de los juegos, como Alexstrasza, Khadgar y Tyrande. Los jugadores son transportados a un mundo de alta fantasía para experimentar las nueve expansiones totales mientras participan en mazmorras e historias épicas, incursiones, PvP en mundo abierto, duelos y campos de batalla.

Aunque WoW tiene una prueba gratuita, es mucho menor en comparación con Final Fantasy 14, ya que sólo permite a los jugadores experimentar los 20 primeros niveles de forma gratuita. Además, cada personaje que creas está bloqueado a la clase concreta que elijas para él. A pesar de esto, el diseño de las clases de WoW es posiblemente uno de los mejores del juego, ya que cada una de ellas tiene diferentes especializaciones en las que centrarse que cambian por completo la jugabilidad de sus muchas clases.

WoW se inclina definitivamente hacia los jugadores que tienen mucho tiempo libre para machacar su alucinante cantidad de monedas, reputaciones y otros requisitos, pero los jugadores ocasionales seguirán disfrutando explorando el mundo y descubriendo los misterios de Azeroth y los mundos del más allá.

3. The Elder Scrolls Online, entre los mejores MMO de 2023

Si quieres jugar con otros a una de las series de juegos de rol con historia más emblemáticas, no busques más allá de The Elder Scrolls Online. A lo largo de su ciclo de vida, los desarrolladores ZeniMax han abierto cada vez más rincones del mundo de Tamriel para explorar. Con todas las características que cabría esperar de un título de The Elder Scrolls, desde la raza Khajiit hasta una historia increíblemente envolvente que descubrir junto a gremios como la Hermandad Oscura, hay algo para todos los gustos.

Aunque el estilo gráfico haya envejecido un poco el juego, es increíble ver cómo Morrowind y otros lugares de la serie han sido llevados a un estilo gráfico más moderno que el que tenían en sus juegos originales.

A diferencia de FFXIV y World of Warcraft, el combate de ESO no es completamente por pestañas, sino que presenta sistemas que te dan un poco más de agencia y control sobre lo que haces. Al igual que en los juegos principales, puedes apuntar y correr por el campo de batalla con total libertad. Mantén pulsado el botón de ataque durante más tiempo y realizarás un ataque fuerte, o evitarás un ataque de tus enemigos con un bloqueo oportuno.

4. New World

El MMORPG New World de Amazon Game Studios se basa en la colonización de América, y los jugadores se aventuran en una tierra envuelta en misterio para descubrir sus secretos.

Con una armadura y un estilo únicos debido a su ambientación en 1600, el mundo combina esto con una sensación de alta fantasía para una experiencia de jugador realmente especial, mientras luchas contra humanos NPC que han sido corrompidos por la fuente de poder mística y oscura de la isla de Aeternum.

A medida que explores y desentrañes la historia del mundo, podrás participar en mazmorras, contenido PvP que enfrenta a entre 25 y 50 jugadores, e incluso un modo PvPvE en el que competirás por el control matando enemigos y recogiendo recursos para tu equipo.

5. Black Desert

Black Desert, de Pearl Abyss, es conocido en toda la comunidad de MMO por ser posiblemente el MMORPG más atractivo del mercado, uno de los mejores a nivel estético. En 2018, Black Desert Remastered ha mejorado aún más la fidelidad visual y el sonido.

Black Desert es un auténtico mundo abierto, que te da total libertad para hacer lo que quieras, cuando quieras. La historia del juego, aunque entretenida, es confusa y difícil de seguir, pero la gran variedad de otras características hace que nunca te falte algo que hacer.

Dicho esto, el juego es increíblemente pesado, y los jugadores ocasionales pueden sentirse a menudo abrumados por la cantidad de cosas que hay que superar. Con toneladas de habilidades vitales que adquirir fuera del combate típico, los jugadores pueden adoptar la vida de un granjero y contratar trabajadores para que hagan todo el trabajo duro, comprar propiedades o pescar, y convertirse en mercader transportando sus mercancías por diferentes rutas comerciales para hacer esa gran venta.

La personalización de personajes en Black Desert también es ilimitada, permitiéndote moldear realmente cada aspecto de tu aventurero, incluso hasta la textura y longitud de su pelo. También se lanzan nuevas clases con regularidad, siendo la última en llegar la de la Maegu, una atacante a distancia y cuerpo a cuerpo que utiliza un Amuleto de Espíritu de Zorro para atacar a sus enemigos. Black Desert también regala objetos mediante el uso de códigos canjeables, lo que significa que puedes acumular objetos para tu aventura a medida que se publiquen nuevos.

6. Guild Wars 2

Guild Wars 2 es uno de los mejores MMO en 2023, como lo ha sido por mucho tiempo. Aunque quienes busquen MMORPG con los mejores gráficos podrían sentirse decepcionados, los sistemas de juego únicos y la historia de Guild Wars lo sitúan por encima del resto. El juego es increíblemente accesible, lo que significa que no se te castiga por llegar al juego en 2023 como jugador nuevo, o si vuelves a él después de un descanso.

La creación de personajes te ofrece diferentes opciones que afectan a elementos de juego pequeños y grandes, desde tu armadura inicial hasta cómo experimentarás el contenido principal del juego. Elige ser criado en la Nobleza como Humano, o si te desmayas en una celebración como Norn (sí, ¡eso es realmente una elección!).

Aparte de sus expansiones, el juego también lanza nuevos contenidos en forma de Temporadas, denominadas “Mundo Viviente“, que añaden nuevas misiones, historias y zonas al mundo del juego. La Historia Viviente de la Temporada 1 era incluso temporal, lo que significa que los nuevos jugadores del juego de hoy no pueden experimentarla.

El PvP de Guild Wars 2 es increíblemente accesible, gratificante y divertido de jugar. Mundo contra Mundo te enfrenta a ti y a montones de jugadores de tu mundo contra los contrarios mientras lucháis por reclamar vuestra participación en castillos y fortalezas en un bucle sin fin.

El combate y las clases del juego son de primera categoría, con un fuerte enfoque en la utilización de su mecánica de esquiva para bailar alrededor de tus enemigos y mantenerte con vida.

Los mejores MMORPG gratuitos para descargar en 2023

Aunque los MMORPG anteriores son algunos de los mejores por los que puedes pagar para jugar, hay algunos MMO gratuitos igualmente fantásticos para descargar:

1. Lost Ark

Lost Ark es un MMO ARPG que ofrece a los fans de juegos como Diablo y del propio género multijugador la oportunidad de luchar contra sus enemigos en un precioso mundo isométrico. Lanzado inicialmente en Corea en 2018, Lost Ark llegó finalmente a las costas occidentales a principios de 2022.

Puedes elegir entre seis clases de personaje básicas, cada una de las cuales tiene sus propias versiones “Avanzadas” (junto con muchas otras inéditas) que dan forma a tu forma de enfrentarte al mundo, todas ellas con sus propios estilos de juego específicos. Hay un vasto mundo de siete continentes únicos para explorar, la posibilidad de navegar en alta mar, y un montón de mazmorras, misiones y batallas PvP para que no te falten opciones.

Además, cada una de tus habilidades puede mejorarse, lo que te permite crear un personaje que encaje con tu estilo personal. Además, hay toda una serie de habilidades no relacionadas con el combate que puedes entrenar y perfeccionar. En Arkesia, podrás explorar, coleccionar y luchar a tu antojo en una versión única del género MMORPG.

2. Star Wars: The Old Republic

Los fans de los juegos de Bioware, como las franquicias Mass Effect y Dragon Age, se sentirán como en casa con este MMO gratuito. Con todo lo necesario, desde compañeros románticos hasta PNJ con voz (¡incluido tu propio personaje!), SWTOR ofrece características de RPG con las que otros de los mejores MMORPG de esta lista sólo podrían soñar.

A quien busque una historia envolvente ambientada en el espacio, le encantará, ya que explora la Galaxia, con escenas interactivas e incluso toma de decisiones.

Se puede jugar hasta el nivel 60 de forma gratuita, y también puedes disfrutar de las dos primeras expansiones completamente gratis, por lo que hay mucho contenido por descubrir antes de que te plantees suscribirte a su modelo de suscripción. Hay algunas restricciones, por supuesto, pero a pesar de ello, hay mucho que hacer.

Con las 8 clases del juego, cada una tiene una historia completamente distinta que explorar, y no sería un juego de Star Wars sin la opción de comprometerte con el Lado Luminoso o el Lado Oscuro, con cambios visuales a medida que te acercas más y más a cada extremo del espectro.

3. RuneScape

RuneScape, uno de los MMO originales, ha experimentado grandes cambios desde su lanzamiento inicial, desde expansiones de contenido hasta revisiones visuales (¡y más en el futuro!).

Fácil de descargar y ejecutar tanto en PC como en Mac, Linux y móvil, el juego es completamente cross-save, lo que te permite cogerlo y jugar en cualquier plataforma.

RuneScape cuenta con una enorme cantidad de habilidades que afectan a cómo te acercas e interactúas con el mundo de Gielinor. Mientras que algunas, como la Agricultura, la Invención y el Robo, están restringidas a los miembros, hay más de 15 habilidades que los jugadores libres pueden subir de nivel, desde Cortar leña hasta Pescar.

El combate del juego también cuenta con dos opciones: Evolución del Combate y Legado. La primera se centra en diferentes habilidades similares a las de otros MMO de esta lista, mientras que Legado restaura el combate al estilo original de antes en el ciclo de vida del juego. Aunque esta opción te permite sentarte mientras pulsas sobre un enemigo y tu personaje hace todo el trabajo, nunca se te penaliza por elegir esta opción.

Tanto las mejoras generales como las ampliaciones que los desarrolladores han introducido en el juego, junto con el respeto que Jagex tiene por algunas de las características más sencillas de antaño, hacen de este MMO gratuito uno que todo el mundo debería probar.

4. EVE Online, uno de los mejores y más singulares MMO en 2023

Si buscas un MMO de estilo sandbox en el que la forma del mundo la defina por completo su comunidad, estarás como en casa en el título de temática espacial de EVE Online, que ya lleva 19 años en el mercado desde su llegada en 2003.

Ambientado miles de años antes de nuestra era, este mundo dirigido por los jugadores ofrece exploración, comercio y guerra mientras intentas hacerte con tu parte en el vasto universo del juego. Aunque los que busquen una experiencia en la que puedas explorar el mundo como tu personaje, como en muchos otros MMO, pueden sentirse decepcionados, EVE Online tiene en cambio una gran cantidad de características que harán caer en picado a cualquiera que busque su próximo juego sandbox.

En el juego, te pones en la piel de un Capsuleer, un piloto inmortal que utiliza tecnología neural para navegar por el espacio desde una cápsula dentro de su nave espacial – y lo que es más, hay un montón (¡más de 350!) para desbloquear y personalizar completamente, todas las cuales tienen sus propios usos específicos dentro del mundo.

Con más de 7.000 sistemas solares para explorar, conocidos colectivamente como “Nuevo Edén”, hay cuatro imperios que los gobiernan: El Amarr, el Estado Caldari, la Federación Gallente y la República Minmatar, cada uno con su propia historia. También hay zonas inexploradas en las que aventurarse y descubrir fuera de los caminos trillados.

Durante tu aventura, puedes elegir entre una selección de carreras diferentes, todas las cuales cambian la forma en que navegarás por Nuevo Edén: Explorador, Industrial, Ejecutor y Soldado de Fortuna. Además, cada una de ellas tiene su propia profesión: los Ejecutores pueden convertirse en Ejecutores de Misiones o Cazarrecompensas, mientras que los Soldados de Fortuna pueden tomar las armas como Piratas o Milicianos de Facción.

Una de las características más singulares de EVE es, sin duda, el Entrenamiento de Habilidades, una función que permite a tu Capsuleer aumentar sus habilidades tanto si estás jugando como si no, con hasta 50 habilidades en cola en cualquier momento.

5. Blade & Soul

Blade & Soul se lanzó en 2012, y sigue siendo sin duda uno de los mejores MMORPG free-to-play disponibles en la actualidad. Con una historia fantástica y atractiva, una profunda creación de personajes y un combate basado en la acción de alto octanaje lleno de combos llamativos, es sin duda uno de los que hay que probar.

Con una mezcla de artes marciales y magia, la historia comienza con tu personaje como estudiante, antes de ser empujado a un mundo de oscuridad mientras intentas vengar a los que fueron derrotados.

Blade & Soul incluye una vertiginosa selección de 15 clases -la última de las cuales es el Músico, que llegó en octubre de 2022 con la actualización Sinfonía de la Destrucción- entre las que elegir, junto a 4 razas diferentes. Aunque cada una de las clases está ligada a una raza, hay una gran variedad para elegir la forma de jugar que prefieras.

En septiembre de 2021, el juego también recibió una actualización del Unreal Engine 4 muy esperada. Nunca ha sido mejor momento para probar Blade & Soul. Ahora es uno de los mejores MMO para 2023.

6. Lord of the Rings Online

Si aún no has superado el hecho de que los episodios de Los Anillos del Poder ya han terminado, y quieres transportarte tú mismo al mundo, no busques más allá de El Señor de los Anillos Online. Lanzado en 2007, el MMO sigue recibiendo actualizaciones, y la más reciente, Antes de la Sombra, llegó en noviembre de 2022.

Además, el juego ha cambiado recientemente a un modelo free-to-play, lo que significa que puedes jugar a una buena parte del contenido de este MMO de 15 años de antigüedad sin tener que desembolsar ni un céntimo. Dicho esto, los contenidos más recientes y la próxima expansión tendrán un coste. También se ofrece un modelo de suscripción VIP que proporciona a los aventureros desde espacios de inventario adicionales hasta “Servidores Legendarios”, bonificaciones diarias de XP y mucho más.

Con un total de siete razas y once clases, desde Altos Elfos hasta un Hacha Fuerte e incluso un Beorning, podrás moldear la fantasía de tu personaje como mejor te parezca.

Si eres un fan del contenido PvP, estás de suerte, ya que hay un modo PvMP que te enfrenta a jugadores que se ponen en la piel de, bueno, un monstruo; pero los fans del PvE también se sentirán como en casa mientras exploran la Tierra Media virtual.

Los mejores MMORPG nuevos y futuros a los que jugar de 2023 en adelante

¿Te apetece echar un vistazo al futuro? Tenemos algunos de nuestros próximos MMO favoritos para que los sigas de cerca a medida que se revele nueva información:

Palia

¿Buscas algo un poco menos centrado en la batalla y un poco más relajante para jugar? Lo has encontrado con Palia. Creado por Singularity 6, Inc, Palia está dirigido por ex desarrolladores de Blizzard y Epic Games. Con un enfoque orientado a la comunidad, los fans de juegos como Stardew Valley, Los Sims y Disney Dreamlight Valley, los jugadores podrán explorar un hermoso mundo abierto al estilo Pixar, con la posibilidad de deslizarse por el mundo, pescar, cocinar, construir y amueblar casas.

La historia general de Palia se centra en los humanos, una raza Legendaria que desapareció en el “apogeo de su grandeza y dominio de la magia”. En ella, vivirás una historia en constante evolución como uno de ellos, con la posibilidad de entablar amistad e incluso romance con un colorido elenco de PNJ mientras exploras y te construyes una vida.

Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento, te mantendremos informado a medida que se revele más información.

Características principales de Palia (hasta ahora)

Construir y decorar

Actividades como la pesca, la cocina y la jardinería (con más por revelar)

NPCs con los que entablar amistad y romance

Una narrativa del mundo en constante expansión

El MMO de League of Legends es uno de los más esperados

El MMO de League of Legends, uno de los más esperados, pero del que también sabemos muy poco, seguro que será un éxito. También parece que Riot está intentando algo que podría romper el típico molde de los MMO, habiendo declarado que no a todo el mundo le encantarán las decisiones que tomarán con el diseño del juego.

También parece que las incursiones serán una de las características más importantes del end.game. Sea como sea, y aunque no salga en lo que queda de 2023, tenemos la sensación de que estará entre los mejores MMO llegado el momento.

