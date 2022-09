Todo lo que sabemos sobre el MMO de League of Legends: fecha de lanzamiento, regiones y filtraciones

Riot Games confirmó que su MMO inspirado en el universo de League of Legends estaba en camino. Por lo que te traemos todo lo que sabemos hasta la fecha sore él así como filtraciones, fecha de lanzamiento y mucho más.

Tras cumplir los 10 años como empresa, Riot Games decidió que la “s” en Games significase mucho contenido. Desde entonces hemos tenido VALORANT, Legends of Runaterra, juegos de aventuras como Ruined King e incluso un fightig game.

Con una gran larga lista sabían que un MMORPG sería idóneo para los fans de Runaterra. Por ello, a finales de 2020 el anuncio de que el juego estaba ya en desarrollo se hizo oficial.

Hasta su salida y para que no te pierdas nada, te traemos todos los detalles del MMO de League of Legends.

Fecha de lanzamiento del MMO de League of Legends

Riot Games Con el MMO podríamos explorar aún más el universo de League of Legends

Siendo sinceros no creemos que tengamos el MMO de League of Legends de forma próxima. Desde el anuncio hasta su salida seguramente pase bastante, bastante tiempo. No obstante sí es seguro que, conociendo a Riot Games y su comunicación con la comunidad de League of Legends, tengamos más noticias próximamente.

Con el comienzo de la temporada 12 del LoL dejaron claro que en 2022 no tendríamos nada del MMO. Es por ello, por lo que lo más seguro es que su lanzamiento se estime entre finales de 2023 o a mediados de 2024.

“Nos sentimos halagados y felices con las palabras tan buenas sobre nuestro juego, pero también tenemos que reconocer que es fácil hablar de nuestras aspiraciones. La prueba será cuando llegue la hora de probarlo (que no será pronto)“.

Las regiones del MMO de League of Legends

Actualmente en Runaterra tenemos una gran lista de regiones que visitar por lo que tendremos muchísima variedad en ella. Lo más probable es que veamos las 13 regiones dentro del juego. Quizás muchas misiones nos lleven a las regiones más “civilizadas” como son Demacia, Noxus o Piltover. No obstante, del mismo modo, tendremos que hacer lo nuestro en Aguas Estancadas, Shurima o incluso encontrar la Ciudad de Bandle.

Las trece regiones son:

Ciudad de Bandle

Aguas Estancadas

Demacia

Jonia

Ixtal

Noxus

Piltover

Zaun

Ciudad de las Sombras

Shurima

Targon

Freljord

El Vacío

Teniendo en cuenta Legends of Runaterra, su juego de cartas, comenzaron solo con ocho regiones y poco a poco fueron ampliando su repertorio. Debido a ello, no se descarta que algo parecido pudiésemos tener en el MMO de League of Legends.

Riot Games Aguas Estacadas podría ser una de las primeras regiones en el juego

De momento no hay ningún tipo de confirmación de si el mapa del juego será exactamente igual al que podemos visitar, pero sería bastante raro que no fuese así. De no haber cambio, podremos navegar por todo el mundo de Runaterra.

Clases del MMO de League of Legends

Si pensamos en cualquier MMORPG típico lo más probable es que tengamos las típicas clases o profesiones que definen a cada jugador.

Hay que destacar que League of Legends posee su propio sistema de clasificación de personajes, por lo que puede ser que lo mantengan igual en el juego. Incluyendo sus subtipos.

Asesinos

Luchadores

Magos

Tiradores

Apoyos

Tanques

¿Habrá incursiones?

¡Por supuesto! De hecho, Greg Street, el productor del proyecto, lo ha admitido y ha dicho que será una de las funciones más importantes del MMO de League of Legends. Incluso ha añadido que en el caso de que se fallen “destrozará” al equipo.

¿Nos tendremos que enfrentar contra las dragonas y el barón Nashor?

¿Entonces habrá campeones de LoL como jefes?

Un usuario le preguntó a Ghostcrawler si veríamos a algún campeón de League of Legends en alguna mazmorra del juego y el rioter fue claro.

“Queremos tratar a los campeones con muchísimo respeto. No estoy diciendo que nunca nos enfrentemos a alguno de ellos, pero no vamos a recurrir a ellos cada vez que estemos faltos de ideas para los jefes de mazmorras“.

Por su respuesta podemos suponer que no lo descartan pero que tampoco será algo asiduo dentro del título.

La falta de información sobre el MMO

Riot Games La información sobre el MMO de LoL llega a cuentagotas por una razón

Si de algo se ha caracterizado siempre Riot Games es por la increíble comunicación que tiene la desarrolladora con la comunidad. Sin embargo, el equipo apenas ha estado actualizando el desarrollo del MMO de League of Legends.

Por ello, Ghostcrawler decidió darle una explicación a los fans en la que subrayaba que el proyecto está en continuo cambio, y no quería dar una información para que después con el tiempo se elimine del juego.

Podéis encontrar más información sobre esto aquí.

Nunca llueve a gusto de todos

Hace poco, Riot Games avisó de que el MMO de League of Legends “no será para todo el mundo”. Es decir, quizás hay gente que no le termine de convencer, pero el equipo ha tenido que hacer cambios y sabe que no va a poder complacer a todo el mundo.

“A todo el mundo no le gustará el juego”, explicaba Ghostcrawler. “Vamos a tomar una serie de decisiones con la que quizás no estéis de acuerdo. Los jugadores quieren cosas diferentes en el juego. Y está bien. Además, también cometeremos muchos errores, pero sea como sea estamos preparados para ello”.

¡Y ya está! Aquí está todo lo que sabemos hasta el momento del MMO de League of Legends hasta el momento.