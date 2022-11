A pesar de que God of War Ragnarok no cuenta con un modo foto en su lanzamiento, ya sabemos que llegará muy pronto. Para que no te pierdas nada te traemos todos los detalles.

Debido a que God of War Ragnarok es uno de los juegos más impresionantes visualmente ahora mismo del mercado es normal que los jugadores quieran mostrar algunos de los momentos más impresionantes dentro del nuevo título de la saga.

Aquí es donde entra en juego el modo foto. En la mayoría de los títulos first-party de PlayStation de los últimos años, esta función ha sido un elemento básico debido a que permite a los usuarios capturar cualquier momento que deseen e incluso realizar ajustes sobre la marcha con filtros, marcos y efectos de iluminación.

Sin embargo, God of War Ragnarok no incluye esta opción desde el principio. Eso significa que los jugadores que se inicien en el juego tendrán que conformarse con el botón compartir de los mandos. Por suerte, ya sabemos que se está preparando un modo foto, así que aquí te traemos todo lo que necesitas saber al respecto.

SONY A la salida de Ragnarok solo podremos compartir capturas de pantalla del juego

¿Cuándo llegará el Modo Foto a God of War Ragnarok?

Aunque todavía no hay una fecha exacta para el modo foto de Ragnarok, Sony ha confirmado que la función llegará en una actualización poco después del lanzamiento. Se esperan más detalles en un futuro próximo, lo que implica que podríamos verlo pocas semanas después de su salida.

Dada la creciente complejidad de los modos fotográficos en la mayoría de las nuevas versiones, es muy posible que los desarrolladores estén puliendo el sistema. Es decir, podremos esperar las características habituales pero seguramente venga también con sorpresas.

Respecto a sobre cuándo podríamos esperarlo las respuestas varían. Aunque es posible que veamos el modo foto antes de que acabe el año, nosotros apostaríamos por un lanzamiento en el primer trimestre de 2023, posiblemente incluido en la misma actualización junto con el lanzamiento de New Game Plus.

Tened por seguro que actualizaremos la noticia cuando surjan más detalles sobre el Modo Foto de God of War Ragnarok.