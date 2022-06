God of War Ragnarok: plataformas, tráileres, fecha y todo lo que sabemos

Load More

Paralelamente, parece que una parte de la búsqueda del protagonista será rescatar al dios nórdico de la guerra Tyr. Tendremos que ver cómo se enfoca desde el punto de vista de la mitología y de la propia narrativa de la saga. No hay que olvidar que Kratos se convirtió en su némesis después de matar a Ares en los juegos originales.

Sin embargo, ha habido varios rumores en la red sobre que el juego podría retrasarse para 2023. No obstante, no hay nada oficial hasta la fecha de redacción de esta noticia, pero grandes personalidades dentro de la industria han afirmado que el juego sigue teniendo como fecha 2022.

La única fecha de lanzamiento que tenemos de God of War Ragnarok que tenemos es que se lanzará en 2022 pero sin un día o mes en concreto. No obstante, todo indica que lo tendremos en este año.

No fue hasta septiembre de 2021 cuando el Showcase de PlayStation nos dio un breve vistazo de God of War Ragnarok. Y esto es todo lo que sabemos hasta el momento de ello.

Durante mucho tiempo, los fans del videojuego lo único que teníamos sobre la secuela de God of War (2018) era un círculo azul cubierto de runas nórdicas. Si bien fue una gran noticia saber que God of War Ragnarok es real y está en desarrollo, muchos pedían más noticias sobre el juego.

God of War Ragnarok nos traerá a Kratos y Atreus en un nuevo viaje donde deberemos de enfrentar a enemigos aterradores, y para que no te pierdas nada te traemos todos los detalles sobre el exclusivo de PlayStation.

by Paula González