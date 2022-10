Silent Hill: todo lo que sabemos, filtraciones, rumores, Hideo Kojima y más

Konami ha anunciado un evento online llamado Silent Hill Transmission que revelará futuras actualizaciones de la serie Silent Hill. Aquí está todo lo que los fans necesitan saber sobre el evento.

Sin duda alguna, Silent Hill ayudó a dar forma al género de terror e introdujo a los jugadores a un mundo completamente nuevo de miedo y angustia. Su capacidad para transmitir el modo de ánimo combinado con una gran cantidad de enemigos retorcidos y aterradores, los primeros juegos engacharon a los jugadores desde el principio.

A medida que cambió el nombre en las siguientes entregas, también cambió el enfoque del propio juego. Silen Hill: Homecoming y Downpour hicieron todo lo posible para cambiar la fórmula. Sin embargo, no hemos tenido ningún juego nuevo desde hace casi una década.

El proyecto fallido de Silent Hill / P.T desilusionó a gran parte de la comunidad, pero ahora parece que por fin tenemos todo preparado para un nuevo Silent Hill en el mercado.

Konami

Silent Hill Transmission – Fecha y horario

Tras la tumultuosa salida de Hideo Kojima de Konami, que supuso la cancelación del juego, la franquicia ha estado inactiva durante mucho tiempo.

Sin embargo, los rumores sobre un posible reinicio o continuación de la serie han estado rondando durante años a pesar del silencio de Konami.

Ahora la desarrolladora ha roto su silencio y ha anunciado Silent Hill Transmission, un evento que ofrecerá “las últimas actualizaciones de la serie Silent Hill”.

El evento Silent Hill Transmission está fijado para el miércoles 19 de octubre de 2022, y el evento comenzará a las 2 PM PDT / 5 PM EST / 10 PM BST y se podrá ver desde el canal oficial de YouTube de Konami.

Toda la información sobre el nuevo Silent Hill: filtraciones y rumores

Los rumores más fuertes comenzaron el 13 de mayo de 2022. Un filtrador bastante conocido llamado Dusk Golem reveló una gran cantidad de información sobre un posible nuevo proyecto de Silent Hill.

“Hay muchas cosas que actualmente no estoy compartiendo porque es de una fuente nueva, pero me ha dado las pruebas suficientes para creerle. Tambien mencionaré nombres como “Anita y Maya”, “Mensajes SMS”, y que no es el único juego de Silent Hills que está en desarrollo”.

Junto a estos dos tuits, Dusk Golem también incluyó cuatro imágenes que fueron denunciadas por violación de derechos de autor. Esto sugeriría que las capturas de pantalla filtradas eran reales.

Para evitar los derechos de autor, las imágenes se subieron a un foro. En él no solo se mostraron las imágenes, sino que Dusk Golem también reveló más información sobre el desarrollo en curso de un nuevo juego de Silent Hill.

¿Estará involucrado Hideo Kojima?

La información sobre el nuevo juego de Silent Hill dio un giro inesperado el 17 de mayo de 2022. La actriz brasileña Fadile Waked publicó en su historia de Instagram un comentario sobre los rumores de su participación en el proyecto: “¡Wow! Sigo recibiendo mensajes y mis fotos se filtran por todas partes. Ahora tengo curiosidad por ver el nuevo Silent Hill”.

La imagen a las que se refería las subió Fcreews. En ella podemos ver una foto de la actriz de pie junto a una persona que parece la figura de Hideo Kojima.

No es ningún secreto que Hideo Kojima estaba vinculado con el proyecto de Silent Hill e incluso dijo que estaba decepcionado cuando el proyecto fracasó.

No obstante, hay que tener en cuenta que todo esto son rumores y presuntas filtraciones, así que tened cuidado con esta información. Aun así, actualizaremos la noticia nada más que sepamos más.