Todos los récords en Chained Together: speedrun más rápido y más

Chained Together explotó en popularidad gracias a los streamers, lo que llevó a la comunidad a hacer speedrun para romper todos sus récords.

Chained Together se convirtió en uno de los éxitos sorpresa de 2024 y es sólo uno de los muchos juegos de escalada de cumbres que son extremadamente difíciles, junto a títulos como Only Up y Getting Over It.

La diferencia es que aquí puedes culpar a tus amigos, ya que se juega de forma cooperativa y están todos encadenados. Es por eso que muchos jugadores llevaron sus partidas al límite y aquí te traemos todos los récords en Chained Together.

Contenidos

Categorías de Speedrun de Chained Together

En Chained Together, hay dos categorías principales: Any% Sin Alas y Any% Alas.

Como sus nombres indican, una categoría permite el uso de alas y la otra no. En Chained Together, las alas son objetos repartidos por el juego que te permiten volar temporalmente, lo que facilita la escalada de la cima.

Sin Alas es la categoría más popular en la comunidad de speedrunning Chained Together. Además de las dos categorías principales, hay subcategorías separadas para el número de jugadores, de uno a cuatro.

Hasta ahora, las carreras en solitario son las más populares en las dos categorías principales, y sólo se han registrado dos carreras no en solitario.

Récords de Speedrun de Chained Together

Aquí te traemos todos los récords de acuerdo a speedrun.com.

Any% Sin Alas (1 Jugador)

Récord Usuario Fecha 58 minutos y 37 segundos Suitchi7 23/06/2024 59 minutos y 28 segundos zachderize 23/06/2024 59 minutos y 54 segundos Zerek_ 23/06/2024 1 hora y 9 segundos Knon_TTV 23/06/2024 1 hora y 10 segundos Reviverz 23/06/2024

Any% Con Alas

Récord Usuario Fecha 21 minutos KarmaIsback 23/06/2024 23 minutos y 13 segundos Kronick 22/06/2024 24 minutos y 47 segundos Deadzach44 22/06/2024

Récord Mundial de Chained Together

En la actualidad, el récord mundial de la categoría Sin Alas en solitario de Chained Together -que es la más popular- es Suitchi7, con un tiempo en el juego de 58 minutos y 37 segundos.

En comparación con otros speedrunners, Suitchi7 batió al segundo clasificado por casi un minuto, y desde que la tabla de clasificación de speedrunning está activa, han estado yendo y viniendo por el primer puesto.

Suitchi7 también ha completado speedruns en diferentes juegos, entre los que destaca Only Up, donde actualmente ocupa el puesto 19.

Parece que, por el momento, la carrera Chained Together de Suitchi7 es su primer récord mundial. Sin embargo, a medida que el juego se haga más popular, existe la posibilidad de que sea destronado muy pronto.

¡Y eso es todo!