¿Podemos jugar a Lethal Company en Mac?

Lethal Company es el juego de terror disponible en Steam, y si quieres saber si lo podemos disfrutar en Mac con todos nuestros amigos esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

El nuevo juego cooperativo de terror se llama Lethal Company y está siendo todo un éxito en Steam y en las redes sociales. En él deberemos de explorar diferentes lunas abandonadas para recoger la mayor cantidad de chatarra posible para cumplir con la cuota que nos piden.

Los niveles generados de forma procedural y todos los sustos que tiene el título ha cautivado a jugadores todo el mundo. Y es que nunca sabes qué puede ocurrir una vez que estás disfrutando del juego. Por ello, lo más probable es que te estés preguntando si también podremos disfrutar del Lethal Company en los dispositivos Mac.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre la compatibilidad de Lethal Company en Mac.

¿Está disponible Lethal Company para jugar en MAC?

ZEEKERSS

No, por desgracia, Lethal Company no está disponible para jugar en Mac.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Sabemos que es una noticia que es bastante decepcionante para todos los usuarios de Apple, no obstante, no hay que perder la esperanza. Hay posibilidades de que cambie una vez que el popular juego abandone el acceso anticipado. Sin embargo, al momento de escribir estas líneas no sabemos cuándo puede ocurrir o en qué periodo de tiempo podría llevarse a cabo.

Del mismo modo, aunque todavía no existe una forma oficial de jugar en Mac, es posible que los usuarios descubran soluciones no oficiales y métodos alternativos en el futuro.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por todo ello, en caso de que algo cambie en los próximos meses actualizaremos la noticia. ¡Estad atentos! Hasta entonces, la única solución para poder jugarlo en PC es hacerte con un ordenador que tenga como sistema operativo Windows.