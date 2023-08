Recompensas de Marvel Snap en Steam: nuevas funciones y exclusivos

Second Dinner

Marvel Snap, el galardonado juego de cartas coleccionables, se ha lanzado oficialmente en Steam con nuevas características y recompensas exclusivas para los jugadores.

Second Dinner ha descorrido por fin las cortinas de la versión para PC, ofreciendo compatibilidad nativa con pantalla panorámica y efectos visuales mejorados, perfectos para el streaming. El tráiler oficial de lanzamiento para PC de Marvel Snap muestra la evolución del juego y las emocionantes oportunidades que se avecinan.

El lanzamiento oficial en Steam marca un hito importante para el juego, que ha revigorizado el género de los Juegos de Cartas Coleccionables (CCG).

Ben Brode, de Second Dinner, anunció la noticia en la Opening Night Live de la Gamescom, compartiendo un épico tráiler animado e invitando a los asistentes a experimentar el nuevo aspecto del juego en PC en su stand.

“Por fin está aquí Marvel Snap para PC. Si no te has metido en Marvel Snap, ahora es el momento”, ha dicho Ben Brode, de Second Dinner.

“Lanzar el juego en PC ha sido nuestro sueño desde hace años, y hemos trabajado muy duro para asegurarnos de que sea una experiencia que los jugadores nuevos y antiguos van a adorar. Es un momento especialmente emocionante para la comunidad de streaming, que ha acogido Marvel Snap con los brazos abiertos. El juego tiene un aspecto absolutamente precioso en PC y estamos impacientes por ver las épicas retransmisiones en Twitch ahora que estamos en directo.”

Todas las recompensas del lanzamiento en Steam de Marvel Snap

Para celebrar el lanzamiento, el equipo de Marvel Snap está ofreciendo nuevas recompensas, incluidas recompensas de inicio de sesión diario y retransmisiones exclusivas en Twitch durante este mes. Los jugadores pueden sintonizar cualquier canal de la categoría Marvel Snap con drops activados mientras este conjunto inicial de drops esté activo desde el 22 de agosto hasta el 29 de agosto.

La primera ronda de Twitch drops de Marvel Snap incluye:

Drop #1: What is This, Wizard Poker?

2 Horas

Recompensas: Avatar y variante de Rondador nocturno, 35 potenciadores de Rondador Nocturno, 200 créditos y un título.

Drop #2: I’m an Influencer

4 Horas

Recompensas: Variatne y avatar de Moon Girl, 35 potenciadores de Moon Girl, 200 Créditos y un título

Drop #3: I Am Streaming LIVE

6 Horas

Recompensas: Variante y avatar de Sunspot, 65 potenciadores de Sunspot, 250 créditos y un título

Marvel Snap ha estado disponible en una versión de acceso anticipado en Steam, permitiendo a los jugadores participar en el juego a medida que se desarrolla. Sin embargo, la versión de acceso anticipado fue muy criticada por ser un mero port de móvil, carente de la delicadeza y funcionalidad que los jugadores de PC esperan de los TCG digitales.

A pesar del descenso del número de jugadores en Steam en los últimos meses, las nuevas características y mejoras del juego están destinadas a revitalizar el interés. La versión completa para Windows incluye una experiencia de interfaz de usuario desarrollada específicamente para PC, soporte para actualizaciones dinámicas de información en el juego, vídeos y una función de bandeja de entrada.