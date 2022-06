Recuento de jugadores de Diablo Immortal: ¿Cuántas personas juegan en junio de 2022?

¿Te preguntas cuántos jugadores hay en Diablo Immortal? Compartimos las últimas estadísticas del título gratuito de Blizzard.

Diablo Immortal trae la acción de matar demonios tanto para dispositivos móviles como para PC. A pesar de recibir mucha publicidad de la comunidad, el juego ha sido noticia por sus costosas microtransacciones, que han llevado al juego a obtener la friolera de 24 millones de dólares en solo dos semanas.

A este éxito ha ayudado la gran población del título, lo que ha ayudado a los desarrolladores a alcanzar esta vertiginosa cifra. Como la mayoría de los títulos gratuitos, Diablo Immortal permite a los jugadores de todo el mundo adentrarse en sus entornos de forma completamente gratuita.

Como resultado, muchos aventureros han instalado el título en numerosos dispositivos. Entonces, si deseas saber cuántas personas juegan Diablo Immortal, te lo mostramos a continuación.

¿Cuántos jugadores tiene Diablo Immortal?

Al momento de escribir, Diablo Immortal tiene más de 10 millones de instalaciones. Esta cifra fue anunciada a través de la cuenta oficial de Twitter , que afirmó que Diablo Immortal ha sido “el mayor lanzamiento en la historia de la franquicia”.

Curiosamente, el juego también recibió 30 millones de preinscripciones. Si bien el juego ha obtenido una gran cantidad de reacciones negativas por parte de la base de jugadores del juego, está claro que Diablo Immortal ha tenido éxito.

Por supuesto, es probable que este número fluctúe a medida que más jugadores lleguen al final del juego y descubran lo costosa que es la adquisición de equipo, pero por ahora, el título tiene una comunidad bastante importante.

Ahí lo tienes, todo lo que necesitas saber sobre el número de jugadores de Diablo Immortal. ¿Formas parte tú también de la comunidad, o aún no te has atrevido? Si eres de caer fácilmente en la tentación de gastar dinero, quizás sea mejor que no te lo recomendemos.