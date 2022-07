Skull & Bones: Plataformas, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos

Load More

Por último, las naves de fuego vienen equipadas con más puertos de armas, lo que resulta en un mayor daño. El inconveniente es que estas naves no son fáciles de maniobrar.

Por ello, los buques marítimos desempeñan un papel fundamental en Skull and Bones, con tres tipos diferentes confirmados para su lanzamiento. Los barcos de carga se encuentran entre los más lentos, pero deberían ser útiles para aquellos que transportan grandes cargas de botín.

En cuanto a las aventuras fuera de la nave, Skull and Bones sólo permite una exploración terrestre limitada. Los jugadores incluso gestionarán el saqueo de recursos desde un menú del juego en el barco.

Por supuesto, los piratas comenzarán sus aventuras con un pequeño barco, una dotación, de hecho. Sin embargo, la progresión debería generar embarcaciones más poderosas, cada una de ellas con un estilo de juego único. El estado del barco y de su tripulación también exigirá una inspección periódica por parte del capitán pirata, sobre todo porque los compañeros de tripulación descontentos no tendrán ningún problema en iniciar un motín si las cosas se tuercen.

En particular, las actividades que mejoran la infamia incluyen la exploración, la búsqueda de tesoros, las incursiones y los eventos dinámicos. Completar contratos para NPCs cuenta como otra forma de aumentar la reputación de un pirata, con algunos trabajos que incluso permiten a los jugadores unirse a otros espadachines en línea.

El sistema de infamia es el medio por el que cada usuario de Skull and Bones aumenta su reputación de pirata. Así, a medida que su infamia crezca, también lo harán las nuevas oportunidades.

El tráiler de juego de Skull and Bones señala que se desarrolla en un escenario inspirado en el Océano Índico. Los jugadores asumirán el papel de un espadachín normal y corriente que busca convertirse en el pirata más infame de alta mar. Empezarán visitando Sainte-Anne, una guarida de piratas que funciona como centro del juego.

Al anunciar el proyecto y su fecha inicial de lanzamiento en 2018, Ubisoft mostró Skull & Bones como una experiencia para PC, PS4 y Xbox One, que debía recibir mejoras gráficas y de rendimiento para PS4 Pro y Xbox One X.

Ubisoft anunció la noticia durante un stream dedicado a Skull and Bones a mediados de año. Esto significa que Skull and Bones llegará cinco años después de su presentación.

Después de años de anticipación, ahora sabemos con certeza que Skull and Bones se lanzará el 8 de noviembre de 2022.

Aunque muchos de los detalles de Skull and Bones se mantuvieron en secreto durante los años siguientes, por fin pudimos conocerlos en profundidad el 7 de julio. Desde cómo funciona el juego hasta cuándo saldrá, esto es todo lo que sabemos hoy.

Inspirado en Assassin’s Creed IV: Black Flag, Skull and Bones es un juego online que pondrá a los jugadores en el papel de espadachines durante la Edad de Oro de la Piratería. Desde la fecha de lanzamiento hasta los primeros pasos del juego, esto es todo lo que necesitas saber.

by Francisco García