XDefiant Temporada 2: fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos

La Temporada 2 de XDefiant se acerca y aquí te traemos todo lo que sabemos al respecto, incluida la fecha de lanzamiento y más.

El nuevo shooter de Ubisoft, XDefiant, ya está a pleno rendimiento, el título salió en mayo de 2024, y ya ha establecido una sólida base de jugadores.

La primera temporada oficial del juego está en auge, aunque ya se van conociendo detalles de la segunda temporada. Nuevos modos, armas, mapas, personajes y mucho más ya están preparados para la próxima temporada. Aquí te lo contamos todo.

Contenidos

Fecha de lanzamiento de la Temporada 2 de XDefiant

La segunda temporada de XDefiant se lanzará el miércoles 24 de septiembre de 2024.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque, por supuesto, existe la posibilidad de que los desarrolladores de Ubisoft retrasen el lanzamiento de la segunda temporada, nos aseguraremos de actualizar esta sección si se produce algún cambio en su fecha de lanzamiento.

Contenido de la Temporada 2 de XDefiant: ¿Qué añadirán?

Aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles de la temporada 2 de XDefiant, la hoja de ruta oficial para lo que queda de 2024 indica que se añadirán nuevas armas, mapas y mucho más al juego cuando se ponga en marcha la segunda temporada.

Esto incluye el siguiente contenido:

Tres armas

Tres mapas

Nueva facción (nombre en clave Buzz)

Nuevos modos

Pase de batalla con 90 niveles

Ajustes de armas

Sobre la nueva facción, hay filtraciones entre las que destacan personajes de The Crew, Far Cry New Dawn y Assassin’s Creed, así como de Watch Dogs, The Division, Splinter Cell y Ghost Recon: Phantoms. Pero no está claro qué aparecerá exactamente en la segunda temporada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Mantendremos actualizado este artículo a medida que tengamos más información de la Temporada 2 de XDefiant.

¡Y eso es todo! Para más contenido sobre XDefiant, puedes revisar cómo conseguir skins gratis o los mejores ajustes de audio.