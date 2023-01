Spyro podría regresar en 2023 según la propia desarrolladora

Toys For Bob

El último tuit de la desarrolladora de Spyro Reignited Trilogy, Toys For Bob, ha encendido la mecha de las especulaciones sobre el posible regreso de Spyro, el dragón en 2023.

El tuit dice: “Grandes movimientos y un GRAN ESTADO DE ÁNIMO para 2023”. Junto al tuit hay una imagen típica de las lluvias de ideas donde vemos fotos de personas y a Ghost de Call of Duty. Sin embargo, arriba a la izquierda también se puede ver a Sypro, el dragón volando.

Pero, ¿qué podría significar su aparición en la imagen?

Spyro podría regresar a la industria del videojuego

Por supuesto, un tuit puede no significar nada en absoluto o, en cambio significar diversas cosas al mismo tiempo.

En primer lugar podría hacer referencia a los planes de la remasterización de la trilogía. Por otro lado, también podría significar que Spyro haría su aparición en otros juegos de la comunidad o, incluso, tener un nuevo título a la vista.

A pesar de ello, tampoco se descarta la posibilidad de que Spyro aparezca como personaje invitado en el próximo Crash Team Rumble para celebrar el 25º aniversario del dragón púrpura. Por ahora, todo lo que podemos hacer es adivinar qué significa el encriptado anuncio.

Por supuesto, aunque una aparición en Crash Team Rumble es la opción más probable, una secuela de Spyro the Dragon no se descarta. Toys for Bob produjo una nueva secuela de Crash Bandicoot en 2020, es decir, más de quince años desde el lanzamiento de la última entrega principal por lo que la compañía podría tener la vista puesta en un nuevo juego de Spyro.

La última entrega principal de la serie Spyro the Dragon también salió en 2004, por lo que el éxito de Crash Bandicoot 4: It’s About Time podría haber inspirado a Toys For Bob para revivir otra serie clásica.

Sea lo que sea parece que vamos a tener que estar muy atentos a los próximos meses de 2023 para saber qué va a ocurrir con Spyro, el dragón.