Tamaño de descarga de Hogwarts Legacy: ¿cuánto espacio ocupa el juego?

El mundo de Harry Potter vuelve en forma de videojuego como Hogwarts Legacy, pero, ¿cuánto espacio ocupa el juego? Aquí te mostramos el tamaño de descarga.

Con cada gran juego, sobre todo si es un título de mundo abierto, es normal preguntarse cuánto espacio ocupará. El tamaño de descarga de Hogwarts Legacy puede echar para atrás a aquellos que no cuenten con demasiado espacio disponible en sus equipos.

Aquí te mostramos cuánto ocupa el juego en su lanzamiento. Para el que, por cierto, queda muy poco.

¿Qué tamaño tiene la descarga de Hogwarts Legacy?

Si tenemos en cuenta la duración del juego, ya nos hicimos a la idea de que Hogwarts Legacy necesitará bastante espacio en nuestro sistema. Pero, ¡espera! El tamaño de descarga no es tan grande como estamos acostumbrados de otros juegos recientes.

Hogwarts Legacy ocupará un espacio distinto, según la plataforma:

Xbox Series X – 77 GB

Series S – 50 GB

PC – 85 GB

PS5 y PS4 – Por confirmar

Por supuesto, esto puede variar con el tiempo. Sobre todo si tenemos en cuenta la posibilidad de DLC y expansiones con el paso del tiempo. Avalanche Software ha confirmado, sin embargo, que no habrá microtransacciones, así que no se espera un cambio en el tamaño de descarga en los próximos meses.

El juego saldrá el próximo 10 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, además de PC. Las consolas de anterior generación tendrán que esperar al 4 de abril, cuando llegará a PS4 y Xbox One. No obstante, los que más tendrán que esperar serán los jugadores de Nintendo Switch. La consola híbrida de la Gran N no obtendrá el juego hasta el 25 de julio.