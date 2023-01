¿Tendrá Hogwarts Legacy microtransacciones?

¿Te preguntas si Hogwarts Legacy tendrá microtransacciones? Pues nuestra práctica guía tiene todo lo que necesitas saber.

Hogwarts Legacy alberga un montón de hechizos, bestias mágicas y lugares emblemáticos del mundo de Harry Potter. El juego de mundo abierto rebosa de contenido emocionante en el que los jugadores pueden adentrarse.

Aunque el juego cuenta con una Edición Deluxe y una Edición Coleccionista, muchos fans se preguntarán si las microtransacciones ocultarán otras características adicionales.

Si quieres saber si Hogwarts Legacy tendrá microtransacciones, en nuestro práctico centro encontrarás todo lo que necesitas saber.

¿Tiene Hogwarts Legacy microtransacciones?

Hogwarts Legacy no incluirá microtransacciones. Los desarrolladores han revelado que el juego no incluirá ningún tipo de contenido de pago en el FAQ oficial. Además, Chandler Wood, Community Manager, ha confirmado que no habrá microtransacciones:

“Hemos visto esta pregunta y queremos dejar las cosas claras”, dijo. “No hay microtransacciones en Hogwarts Legacy”.

Evidentemente, se trata de una fantástica noticia para todos los jugadores que quieran adentrarse en Hogwarts Legacy sin tener que desembolsar dinero adicional para adquirir nuevos contenidos. Sin embargo, aunque el juego no admite microtransacciones, tanto la Edición Deluxe como la Edición Coleccionista incluyen una serie de objetos exclusivos para el juego.

De hecho, aquellos que quieran adentrarse en la Arena de Batalla de las Artes Oscuras y obtener la Montura Thestral tendrán que comprar cualquiera de las dos versiones. Todavía está por ver si Hogwarts Legacy contará con algún DLC que amplíe la historia o el contenido en el futuro, pero por ahora, puedes esperar que no aparezcan microtransacciones en el juego.