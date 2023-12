The Finals: cómo cambiar tu nombre en el juego

El nuevo shooter free-to-play que está llamando la atención de muchos jugadores es The Finals, que fue lanzado a la sombra de The Game Awards. Si lo estás jugando y no sabes cómo cambiar tu nombre, acá te lo diremos.

Es muy probable que The Finals sea uno de los títulos free-to-play más esperados del año. Es decir, la cabida que tuvo su beta inical fue bastante positiva y es por eso que muchos jugadores están a la espera de su lanzamiento final.

Resulta que, como sorpresa, Embark Studios acabó lanzando el juego el 7 de diciembre de 2023, a través de un anuncio en The Game Awards. El juego recibió una afluencia masiva de jugadores nada más salir a la venta y el número sigue aumentando.

Sin embargo, uno de los aspectos más cruciales de cualquier juego FPS es tu nombre, ya que es tu identidad en el mundo virtual. Así que, si no estás contento con tu nombre en el FPS, aquí tienes cómo cambiarlo.

Embark Studios

Así podrás cambiar tu nombre en The Finals

Si quieres cambiar tu nombre en The Finals, debes seguir algunos pasos. Por desgracia, no puedes hacerlo dentro del juego, lo que significa que tienes que seguir un método externo.

A continuación te indicamos cómo puedes cambiar tu nombre en The Finals:

Abre el sitio web de Embark Studios

Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña, tal y como lo haces con cualquier otra página

Selecciona la plataforma que has estado utilizando para llevar a cabo tus partidas

Introduce todos los datos necesarios y ve a Perfil

Dentro de tu cuenta, encontrarás una pestaña llamada Nombre para mostrar

Haz clic en el botón Editar situado junto al Nombre para mostrar.

Cuando ya hayas introducido tu nuevo nombre, guárdalo para que no se te borre y así pudas usarlo en el juego. Si quieres volver a canbiarlo tendrás que repetir los pasos anteriores pero tendrás que esperar 10 minutos para hacerlo, debido a que está prohibido hacer spam.

Así que ya lo sabes, esperemos que con esto puedas cambiar tu nombre en The Finals sin problema alguno.