¿Tiene The Lords of the Fallen un modo fácil? Explicación de los niveles de dificultad

The Lords of the Fallen es el último juego de tipo Soulslike y si estás dudoso con sus niveles de dificultad o si viene con un modo fácil te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto.

El juego de The Lords of the Fallen salió a la vente oficialmente el 13 de octubre de 2023, y el título es una continuación del juego de 2014 con un enfoque para revitalizar el género. Y es que si hay algo que nos ha dejado claro el juego es que tendremos amenazas en cada rincón del mapa.

Como cualquier juego de Souls, The Lords of the Fallen ofrece a los usuarios un desafío, pero aquellos que son nuevos en el género, o simplemente quieren una experiencia un poco más tranquila se estarán preguntando si el juego tiene un modo fácil.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto es todo lo que sabemos sobre el nivel de dificultad en The Lords of the Fallen.

¿Tiene The Lords of the Fallen un modo fácil?

HEXWORKS

No, The Lords of the Fallen no tiene modo fácil. Siguiendo la línea de la mayoría de juegos Soulslike, The Lords of the Fallen no tiene ningún ajuste de dificultad tradicional. Es decir, que no podremos escoger la experiencia de juego que querremos en nuestra aventura.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

No obstante, esto no significa que no haya otras formas de hacer que el juego nos resulte más fácil.

Si es la primera vez que jugamos a un Soulslike, te recomendamos que invites a un amigo en el modo multijugador. Aunque los enemigos y, en particular, los jefes seguirán siendo difíciles, el combate debería ser muchísimo más fácil de gestionar con otro jugador a nuestro lado.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Lords of the Fallen también cuenta con una mecánica de revivir que nos permitirá traer de vuelta a la vida a nuestro compañero inmediatamente si muere. Gracias a ello, debería hacer que el modo cooperativo sea mucho más accesible que en otros títulos de Souls como Elden Ring, donde hay que reiniciar todo el proceso si un jugador cae en combate. Enfrentarse a los combates en cooperativo hará que el juego resulte mucho más fácil de llevar.