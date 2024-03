Tier list de Star Wars Unlimited: los mejores Líderes

Elegir el mejor Líder de Star Wars Unlimited es crucial cuando empiezas a crear tu propio mazo y entras en partidas amistosas o competitivas. Así que para guiarte en la dirección correcta, aquí tienes nuestra clasificación de peor a mejor.

Cuando se trata de Líderes en Star Wars Unlimited, junto con tu Base, son la base (valga la redundancia) sobre la que se construye tu mazo. La elección de un Líder es la decisión más importante que debes tomar, ya que te proporciona un Aspecto a partir del cual crear tu mazo, así como una Habilidad que cambia el juego.

Pero, ¿por dónde empezar exactamente? ¿Cómo saber qué líderes son mejores que otros? Teniendo en cuenta la viabilidad competitiva, la diversidad de construcción de mazos y su lugar actual en la meta de la Colección 1, hemos clasificado a todos los líderes de Star Wars Unlimited de peor a mejor.

Contenidos

Tier List de líderes de Star Wars Unlimited de peor a mejor

18. IG-88

Acción : Ataca con una unidad. Si controlas más unidades que el jugador defensor, el atacante obtiene +1/+0 por este ataque.

: Ataca con una unidad. Si controlas más unidades que el jugador defensor, el atacante obtiene +1/+0 por este ataque. Acción Épica : Si controlas 5 o más recursos, despliega este Líder.

: Si controlas 5 o más recursos, despliega este Líder. Cuando está en juego: (5/4) Cada otra unidad amiga gana Incursión 1 (+1/+0 mientras ataca).

El primero de la lista de líderes de Star Wars Unlimited es el pobre IG-88. Este Líder se basa en los Aspectos de Agresión y Villanía, aunque hace poco para mover la aguja en comparación con otros Líderes de la misma calaña que son totalmente superiores.

Potenciar unidades es la clave del juego, aunque el impacto de IG-88 es muy limitado. La Acción regular sólo se aplica si tu tablero está más apilado que el del oponente, y cuando se despliega, su efecto sólo se aplica al atacar debido a la naturaleza de la Incursión.

Para empeorar las cosas, cuando está en el tablero, el abismal 5/4 de IG-88 lo convierte en un objetivo increíblemente fácil de destruir.

Tal y como están las cosas, hay muy pocos incentivos para elegir a IG-88 en lugar de a cualquier otro líder para una baraja de estilo aggro. Aunque quizás este líder reciba algo de cariño en futuras colecciones.

17. Chirrut Îmwe

Acción : Da a una unidad +0/+2 durante esta fase.

: Da a una unidad +0/+2 durante esta fase. Acción épica : Si controlas 5 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 5 o más recursos, despliega a este Líder. Cuando está en juego: (3/5) Durante la fase de acción, esta unidad no es derrotada por no tener PV restantes. (Durante la fase de reagrupamiento, si no tiene PS restantes, derrótalo).

La siguiente es la carta de líder Chirrut Îmwe. Aunque sobre el papel este líder parece bastante atractivo, sobre todo por ser casi invencible cuando se despliega, en la práctica no es tan bueno.

Para empezar, su acción normal de mejorar la salud de una unidad tiene dos desventajas importantes. En primer lugar, se gasta una acción para activarla, lo que significa que proporcionas +2 de salud, y luego tu enemigo tiene que decidir cómo lidiar con ello antes de que puedas atacar. En segundo lugar, el potenciador desaparece al final de la fase. Por lo tanto, aunque una unidad protegida sobreviva a un ataque, puede morir al final de la fase de acción.

Cuando se despliega, este Líder se vuelve ligeramente más valioso. Especialmente como unidad de la Fuerza, con varias cartas favorables a la Fuerza en tu mazo, puede hacer mucho daño. Pero una vez más es crucial no malinterpretar su efecto. Incluso si sobrevive a una fase de acción, morirá durante la transición a la fase de reagrupamiento, añadiendo un valor adicional mínimo a menos que puedas restaurar su salud rápidamente.

16. Hera Syndulla

Efecto constante : Ignora la penalización de aspecto de las cartas de Espectro que juegues.

: Ignora la penalización de aspecto de las cartas de Espectro que juegues. Acción épica : Si controlas 6 o más recursos, despliega este Líder.

: Si controlas 6 o más recursos, despliega este Líder. En juego: (4/6) Ignora la penalización de aspecto de las cartas de Espectro que juegues. Al Atacar: Puedes dar una ficha de Experiencia a otra unidad.

Aunque Hela Syndulla ocupa un lugar bastante bajo en nuestra lista, es víctima de las limitaciones de la Colección 1. Con solo unas pocas cartas de Espectro en Star Wars Unlimited, su impacto es muy limitado. Con solo un puñado de cartas de Espectro en Star Wars Unlimited, su impacto es muy limitado. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda florecer en el futuro.

A medida que salgan más Sets y, por tanto, más cartas de Espectro, Hela podría prosperar y convertirse en una de las mejores Líderes del juego. Pero en este momento, no hay muchas razones para elegir a este líder en concreto y construir un mazo basado en Espectro a su alrededor.

15. Gran Moff Tarkin

Acción (Cuesta 1 recurso): Entrega una ficha de Experiencia a una unidad Imperial.

Entrega una ficha de Experiencia a una unidad Imperial. Acción Épica : Si controlas 5 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 5 o más recursos, despliega a este Líder. Cuando está en juego: (2/7) Al Atacar: Puedes dar una ficha de Experiencia a otra unidad.

Como Líder relativamente sencillo, el Gran Moff Tarkin gira completamente en torno al uso de cartas Imperiales. Por suerte, en la Colección 1 hay muchas. Pero con un efecto básico de +1/+1 por 1 recurso, Tarkin se ve superado por habilidades superiores, simple y llanamente.

Esto no quiere decir que Tarkin no tenga cabida, ya que puede ser muy útil en los mazos de control de rango medio gracias a sus elevadas estadísticas de 2/7. Aunque, en general, es mejor que te quedes con Tarkin. Sin embargo, es mejor que elijas otros líderes con poderes que cambien más el juego.

14. Gran Almirante Thrawn

Efecto constante : Cuando comienza la fase de acción – Mira la carta superior del mazo de cada jugador.

: Cuando comienza la fase de acción – Mira la carta superior del mazo de cada jugador. Acción (Cuesta 1 recurso) : Revela la carta superior del mazo de cualquier jugador. Agota una unidad que cueste lo mismo o menos que la carta revelada.

: Revela la carta superior del mazo de cualquier jugador. Agota una unidad que cueste lo mismo o menos que la carta revelada. Acción épica : Si controlas 6 o más recursos, despliega este Líder.

: Si controlas 6 o más recursos, despliega este Líder. En juego: (3/5) Al Atacar: Puedes revelar la carta superior del mazo de cualquier jugador. Agota una unidad que cueste lo mismo o menos que la carta revelada.

Inspirada en la inteligencia de Thrawn, esta carta de Líder requiere que pienses unos pasos por delante cuando juegues a Star Wars Unlimited. Aunque no es una mala elección de Líder en sí, es poco acogedora para los recién llegados debido a su complejidad.

Cada turno te da aún más que considerar cuando Thrawn está en juego en cualquier lado del tablero, lo que puede jugar a tu favor. Pero esa es la condición para ganar, superar a tu oponente en inteligencia con cada turno, cada recurso gastado y cada ataque. Es un estilo de juego difícil de dominar y, sin un montón de cartas beneficiosas que lo complementen en la Colección 1, Thrawn es más una elección de nicho con la que divertirse que un competidor realmente viable.

Al menos, ese es el caso en la competición directa uno contra uno. Thrawn puede ser mucho más eficaz en el formato de Soles Gemelos con varios jugadores, ya que puedes elegir a qué jugador apuntar.

13. Jyn Erso

Acción : Atacar con una unidad. El defensor recibe -1/0 por este ataque.

: Atacar con una unidad. El defensor recibe -1/0 por este ataque. Acción Épica : Si controlas 6 o más recursos, despliega este Líder.

: Si controlas 6 o más recursos, despliega este Líder. Cuando está en juego: (4/7) Mientras una unidad amiga está atacando, el defensor obtiene -1/-0)

Aunque Jyn es una elección sólida para una Líder de aspecto astuto, su habilidad en el tablero deja mucho que desear, especialmente si se compara con héroes similares del Conjunto 1. No es que sea una mala elección, es que hay opciones mucho mejores, como Leia en particular.

El objetivo de Jyn es controlar a la oposición, aprovechando su habilidad de debilitamiento cada turno para derrotar a las unidades enemigas y mantener con vida a las tuyas. Y aunque esto puede resultar útil en muchas situaciones, no es exactamente un efecto que cambie o gane la partida.

12. Cassian Andor

Acción (cuesta 1 recurso) : Si has infligido 3 o más puntos de daño a una base enemiga esta fase, roba una carta.

: Si has infligido 3 o más puntos de daño a una base enemiga esta fase, roba una carta. Acción épica : Si controlas 6 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 6 o más recursos, despliega a este Líder. Cuando está en juego: (4/6) Saboteador (Cuando esta unidad ataca, ignora Centinela y derrota los Escudos del defensor.) Cuando infliges daño a una base enemiga: Puedes robar una carta. Usa esta habilidad sólo una vez cada ronda.

Cuando se trata de Cassian Andor en Star Wars Unlimited, se trata de abrumar a tu oponente lo más rápido posible. Con un mazo aggro, la idea es acabar con la base contraria en pocos turnos, abusando de la capacidad de Andor de robar cartas para seguir haciendo daño.

Si la partida se prolonga hasta el turno 6, con el enemigo intentando estabilizarse, ahí es donde Andor entra en acción con sus 4 puntos de daño, capaces de superar todas las defensas y cerrar la partida.

Aunque sin duda es una elección fuerte e increíblemente poderosa con el tipo de mazo adecuado, esta carta de líder se ve simplemente superada por una construcción mucho más opresiva del mismo tipo. Como vemos que Sabine domina el meta con un tipo de mazo muy similar, hay menos incentivos para elegir a Andor en su lugar.

11. Leia Organa

Acción : Atacar con una unidad Rebelde. Luego, puedes atacar con otra unidad Rebelde.

: Atacar con una unidad Rebelde. Luego, puedes atacar con otra unidad Rebelde. Acción Épica : Si controlas 5 o más recursos, despliega este Líder.

: Si controlas 5 o más recursos, despliega este Líder. Cuando esté en juego: Incursión 1 (Esta unidad obtiene +1/+0 mientras ataca). Cuando esta unidad completa un ataque: Puedes atacar con otra unidad Rebelde.

Leia es una de las mejores Líderes de Mando en Star Wars Unlimited hoy en día, con una habilidad capaz de cambiar las fases de ataque a tu favor. Sin esperar una reacción de tu oponente, Leia puede hacer que dos unidades Rebeldes ataquen en una sola acción, posiblemente cambiando el momento a tu favor.

Por ahora, es una sólida Líder con unas estadísticas decentes. El único inconveniente es que tus opciones con las unidades Rebeldes son bastante limitadas. Al combinar el Aspecto, sólo tienes acceso a seis unidades terrestres y cuatro espaciales. Si añades un puñado más para el Aspecto de tu base, podrás seguir luchando, pero no será una estrategia tan completa como otras opciones de la Colección 1.

Es de esperar que el poder de Leia aumente en los próximos meses, a medida que vayan apareciendo más cartas. Siempre que haya Rebeldes, ella será su líder.

10. Han Solo

Acción : Pon en juego una carta de tu mano como recurso y prepárala. Al comienzo de la siguiente fase de acción, derrota un recurso que controles.

: Pon en juego una carta de tu mano como recurso y prepárala. Al comienzo de la siguiente fase de acción, derrota un recurso que controles. Acción Épica : Si controlas 6 o más recursos, despliega este Líder.

: Si controlas 6 o más recursos, despliega este Líder. Cuando está en juego: (4/6) Al Atacar: Pon en juego la carta superior de tu mazo como recurso y prepárala. Al comienzo de la siguiente fase de acción, derrota un recurso que controles.

Nunca le digas las probabilidades porque la carta de Líder de Han Solo depende en gran medida del RNG. Mientras que sentado como Líder tienes control manual sobre qué cartas se añaden a la reserva de recursos, no ocurre lo mismo cuando estás en juego. Al atacar, Han podría lanzar tu mejor carta a la reserva de recursos antes de derrotarla en la siguiente fase.

A pesar de esta desventaja, sigue siendo un gran Líder que ayuda a ganar partidas a través del tempo. Quemando una carta en el momento adecuado para ganar un recurso extra, uno que esté listo inmediatamente, puedes sacar cartas más costosas un turno antes, incluso poner a Han en el tablero también en el turno cinco. Es una forma estupenda de pillar a tu oponente por sorpresa, y por eso los enfrentamientos con Han no son ninguna broma en Star Wars Unlimited.

9. Darth Vader

Acción (cuesta 1 recurso) : Si has jugado una carta de Villanía esta fase, inflige 1 de daño a una unidad y 1 de daño a una base.

: Si has jugado una carta de Villanía esta fase, inflige 1 de daño a una unidad y 1 de daño a una base. Acción épica : Si controlas 7 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 7 o más recursos, despliega a este Líder. En juego: (5/8) Al Atacar: Puedes infligir 2 de daño a una unidad.

El villano más emblemático de Star Wars también es uno de los líderes más poderosos de Star Wars Unlimited. Dependiendo en gran medida de las cartas de Villanía, como debe ser, Vader es capaz de atacar desde lejos, eliminando poco a poco a las unidades enemigas y derribando gradualmente una base enemiga.

Lo que hace que Darth sea aún más dulce es su fornida línea de estadísticas. Aunque sobrevivir hasta la séptima ronda no es una hazaña fácil en sí misma, aquí es donde el juego puede cambiar a tu favor. Poner un ⅝ en el tablero gratis es una gran ventaja, por no mencionar el hecho de que puede acabar gratis con cualquier unidad a la que le queden 2 puntos de vida. Combinado con el sable láser de Vader, podrías limpiar el tablero enemigo en un solo turno.

8. Iden Versio

Acción : Si una unidad enemiga fue derrotada esta fase, cura 1 daño de tu base.

: Si una unidad enemiga fue derrotada esta fase, cura 1 daño de tu base. Acción Épica : Si controlas 6 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 6 o más recursos, despliega a este Líder. En juego: (4/4 – Escudo) Cuando una unidad enemiga es derrotada: Cura 1 de daño de tu base.

Iden Versio no es el personaje más conocido del universo Star Wars, con una sola aparición en un juego, pero no debería tardar en convertirse en un nombre familiar para los jugadores de Star Wars Unlimited.

Diseñada con el control puro en mente, Versio complementa un estilo de juego más lento y metódico, en el que tienes que negociar en cada turno en lugar de apresurar a la base, y en el que controlar el ritmo es absolutamente vital. Ideal contra los tipos de mazo aggro, este Líder funciona increíblemente bien en el meta de la Colección 1 para ayudar a sostener los mazos de Vigilancia a largo plazo.

La única razón por la que Versio no está más arriba en nuestra lista es que desempeña una función similar a la del Director Krennic, y podría decirse que lo hace mejor.

7. Emperador Palpatine

Acción (cuesta 1 recurso y debe derrotar a una unidad amiga) : Inflige 1 daño a una unidad y roba una carta.

: Inflige 1 daño a una unidad y roba una carta. Acción Épica : Si controlas 8 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 8 o más recursos, despliega a este Líder. Al desplegarlo : Toma el control de una unidad dañada que no sea líder.

: Toma el control de una unidad dañada que no sea líder. En juego: (4/10) Al Atacar: Puedes derrotar a otra unidad amiga. Si lo haces, inflige daño a una unidad y roba una carta.

El poder del Lado Oscuro en todo su esplendor. Palpatine es sin duda el mejor Líder de Mando de Star Wars Unlimited hasta la fecha. La idea es jugar muchas cartas de bajo coste con efectos “al morir”, activándolas con la habilidad de este Líder cada turno en tu beneficio.

En particular, la muerte del Almirante Motti y del Operario de Superláser juegan a tu favor, impulsando tu cuenta de recursos mientras preparas unidades más importantes. Y si la partida dura tanto como pretendes, dejar caer sobre el tablero a un Palpatine con 10 puntos de salud ciertamente no perjudica tus posibilidades de ganar, por no hablar de tomar el control de una unidad enemiga dañada en el proceso.

El Emperador Palpatine, que ya es uno de los mejores líderes del juego, esperamos que se haga aún más fuerte con el paso del tiempo, a medida que los nuevos conjuntos amplíen sus opciones.

6. Luke Skywalker

Acción (Cuesta 1 recurso) : Da una ficha de escudo a una unidad de Heroísmo que hayas jugado esta fase.

: Da una ficha de escudo a una unidad de Heroísmo que hayas jugado esta fase. Acción épica : Si controlas 6 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 6 o más recursos, despliega a este Líder. En juego: (4/7) Al Atacar: Puedes dar una ficha de escudo a otra unidad.

Tú recibes un escudo, y tú recibes un escudo, todo el mundo recibe un escudo. Podría decirse que uno de los tipos de mazo más frustrantes es el que da escudos constantemente a sus unidades, y nadie lo hace mejor que Luke Skywalker.

Con múltiples formas de jugar, este Líder puede centrarse en controlar el tempo, otorgando escudos para intercambiar libremente unidades enemigas, o apresurando al enemigo mientras apoyas a tus unidades con centinelas con escudo. Sea cual sea tu enfoque, no se pueden negar los beneficios de tener a Luke como líder.

Además, un hecho poco conocido en Star Wars Unlimited es que los escudos pueden acumularse. Así que si se presenta la situación adecuada para dar múltiples escudos a R2-D2, que sepas que está totalmente dentro de las reglas.

5. Chewbacca

Acción : Juega una unidad que cueste 3 o menos de tu mano (pagando su coste). Gana Centinela para esta fase.

: Juega una unidad que cueste 3 o menos de tu mano (pagando su coste). Gana Centinela para esta fase. Acción épica : Si controlas 7 o más recursos, despliega este Líder.

: Si controlas 7 o más recursos, despliega este Líder. Cuando está en juego: (2/9 con Centinela – Las unidades en esta arena no pueden atacar a tus unidades no Centinela o a tu base). Grit (Esta unidad obtiene +1/+0 por cada daño que reciba).

Con gran parte del meta de Star Wars Unlimited centrado en los mazos aggro, poder ralentizar las cosas y ganar terreno es absolutamente vital. Por eso Chewbacca ocupa un lugar tan destacado en nuestra lista, gracias a su capacidad de alejar constantemente a las unidades enemigas de tu base.

Detener a un enemigo en seco con un centinela de bajo coste puede inclinar completamente la partida inicial a tu favor, acabando con cualquier carta de acometida de bajo coste en su lado del tablero. Es una habilidad excepcional en el meta actual, aunque tal vez no tenga mucha viabilidad a largo plazo a medida que aparezcan nuevos Sets.

Por ahora, sin embargo, todo el mundo adora a Chewie, y con razón. Sobre todo por su salvaje línea de estadísticas, que le permite alcanzar hasta 10 de potencia de ataque gracias a Grit.

4. Gran Inquisidor

Acción : Inflige 2 de daño a una unidad amiga con 3 o menos de potencia y prepárala.

: Inflige 2 de daño a una unidad amiga con 3 o menos de potencia y prepárala. Acción Épica : Si controlas 6 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 6 o más recursos, despliega a este Líder. Cuando está en juego: (3/6) Al Atacar: Puedes infligir 1 de daño a otra unidad amiga con 3 o menos de potencia y prepararla.

Aunque dañar a tus propias unidades puede no sonar ideal sobre el papel, trabajar en torno a la endiablada habilidad del Gran Inquisidor puede hacer que abrumes a tu oponente en un abrir y cerrar de ojos. La ventaja más sencilla es duplicar los ataques: atacar con una unidad, dañarla, prepararla de nuevo y atacar una vez más.

Aunque la verdadera bendición para los mazos de Gran Inquisidor es utilizar cartas que se benefician de recibir daño. Prácticamente todas las unidades con agallas se potencian directamente al recibir daño, convirtiendo a un mísero perseguidor en bicicleta explorador de ¼ en un 4/1 con una acción de líder gratuita,

Y, por supuesto, cuando se despliega, este efecto se vuelve aún más manejable, bajando de 3 daños a sólo 1, lo que te permite preparar poderosas unidades sin apenas un rasguño. Es uno de los tipos de mazo más singulares del meta inicial de Star Wars Unlimited, pero definitivamente no es uno con el que se pueda jugar.

3. Director Krennic

Efecto constante : Cada unidad amiga dañada obtiene +1/+0

: Cada unidad amiga dañada obtiene +1/+0 Acción Épica : Si controlas 5 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 5 o más recursos, despliega a este Líder. Cuando está en juego: (2/7) Restaura 2 (Cuando esta unidad ataca, cura 2 de daño de tu base). Cada unidad dañada amiga obtiene +1/+0.

Krennic, posiblemente el mejor líder con aspecto de vigilancia de Star Wars Unlimited en la actualidad, también es el mejor líder basado en el control. Una vez más, el nombre del juego es longevidad, sobrevivir a la agresión inicial del enemigo y contraatacar con venganza más adelante.

Ideal para contrarrestar su ímpetu con intercambios sorprendentes (a veces, ese punto extra de daño marca la diferencia), el efecto constante cambia el juego y sólo se vuelve más poderoso cuando se despliega el Líder. Con la capacidad de curar 2 puntos de vida a tu base cada turno, el daño inicial no tiene por qué importar, ya que puedes restaurarlo todo con un enfoque lento.

Aunque esperamos que Krennic descienda un poco en la clasificación con el paso del tiempo, actualmente es uno de los mejores oponentes a la meta agresiva que se está imponiendo en la Colección 1, lo que le ha valido el tercer puesto de nuestra lista. No en vano, Krennic fue también el líder que se impuso en el primer gran torneo del TCG, celebrado en Polonia.

2. Sabine Wren

Acción : Inflige 1 de daño a cada base.

: Inflige 1 de daño a cada base. Acción Épica : Si controlas 4 o más recursos, despliega a este Líder.

: Si controlas 4 o más recursos, despliega a este Líder. En juego: (2/5) Al Atacar: Inflige 1 de daño a cada base enemiga.

Todos sabíais que iba a llegar. Sabine tenía que ocupar un lugar destacado en la lista, dado su temprano dominio en Star Wars Unlimited. Al ser la carta de líder más barata del juego en la actualidad, y con una forma consistente de infligir daño extra en cada turno, es una fuerza a tener en cuenta cuando se trata de mazos agresivos.

Sencillamente, aún no hay en el juego una Líder de Aspecto Agresivo tan eficaz como ella, ya que Sabine es capaz de acabar con las partidas en pocos turnos si se dispone de las cartas adecuadas. Es increíblemente difícil recuperarse cuando se inflige suficiente daño, ya que ese 1 de daño básico adicional siempre está ahí para mermar tus últimos puntos de salud.

Sin embargo, a pesar de su segundo puesto en nuestra lista, los counters de Sabine son cada vez más frecuentes, lo que reduce su tasa de juego. Así que, por ahora, aunque sigue siendo una de las elecciones más comunes, es de esperar que Sabine baje algunos peldaños con el paso de los meses.

1. Boba Fett

Cuando una unidad enemiga sale del juego : Puedes agotar a este Líder. Si lo haces, prepara un recurso.

: Puedes agotar a este Líder. Si lo haces, prepara un recurso. Acción Épica : Si controlas 5 o más recursos, despliega este Líder.

: Si controlas 5 o más recursos, despliega este Líder. Cuando está en juego: (4/7) Cuando esta unidad completa un ataque: Si una unidad enemiga sale del juego en esta fase, prepara hasta 2 recursos.

Boba Fett es el Líder más formidable de Star Wars Unlimited en la actualidad. Todos sabemos que es cierto. Ningún otro líder es capaz de utilizar ni de lejos tantos recursos en un solo turno, lo que por sí solo basta para dar a Boba ventaja en casi cualquier enfrentamiento.

Con más recursos en todo momento, obviamente te da más opciones, y puede seguir rellenando tu turno con muchas más acciones que tu oponente. Incluso después de que todas las cartas hayan sido jugadas y cada ataque haya tenido lugar, preparar más recursos te permite prepararte para otra ronda de golpes en el siguiente turno.

Tampoco hay un contraataque infalible a esta estrategia de abundancia de recursos. Apresurar a Boba puede ser efectivo, pero también puede ser contrarrestado debido al gran número de opciones disponibles. Por otro lado, ralentizar el ritmo y el control puede jugar en tu contra, ya que Boba inunda el tablero con más unidades de las que puedes permitirte.

En definitiva, si te sientas frente a un líder Boba, te espera una partida difícil. Esto no quiere decir que sea imposible ganar, ni mucho menos, sino que se enfrenta increíblemente bien a todos y cada uno de los demás mazos de la primera colección de Star Wars Unlimited.